Top 10 - Platenhoezen met auto's erop

1 - Little Deuce Coupe - The Beach Boys (1963)

Met ziel en zaligheid bouwde Clarence Catallo een Ford Model A uit 1932 om tot opvallende hotrod (met Oldsmobile V8). In 1961 schitterde hij met zijn tot Little Deuce Coupe gedoopte creatie op de cover van Hot Rod Magazine. Twee jaar later sierde de auto het vierde album van The Beach Boys – getiteld Little Deuce Coupe. Een album vol autoliedjes, zoals Car Crazy Cutie, Cherry, Cherry Coupe, 409 en Our Car Club. Voor de foto op de platenhoes werd Catallo zelf helaas van zijn hoofd ontdaan …

2 - Then & Now - The Carpenters (1973)

De levens van zus Karen en broer Richard Carpenter kenden hoge pieken en diepe dalen. De Carpenters maakten geen geheim van de geneugten des levens die hun muzikale succes met zich meebrachten. Zo lieten ze zich voor de hoes van het album Then & Now fotograferen in de scharlaken Ferrari 365 GTB/4 ‘Daytona’ die Richard zojuist aan zijn riante autoverzameling had toegevoegd. Keerzijde van de succesmedaille: Richard raakte verslaafd aan methaqualon en Karen leed aan een eetstoornis, waaraan zij op 32-jarige leeftijd kwam te overlijden.

3 - Hyperspace - Beck (2019)

Muzikale duizendpoot Beck Hansen lanceerde eind vorig jaar zijn veertiende album, dat in nauwe samenwerking met dat andere wonderkind Pharrell Williams (van Happy en Lucky) tot stand kwam. De hoes van Hyperspace wordt gesierd door een brandweerrode Toyota Celica uit de jaren tachtig. Beck zelve staat er prominent voor, in een pose die suggereert dat-ie net door een paparazzo is betrapt. Alsof hij zich geen Italiaanse droomauto kon permitteren.

4 - Exit Planet Dust - The Chemical Brothers (1995)

Om precies te zijn is het een Plymouth Belvedere uit 1968 die op deze platenhoes staat. Gezien de sfeer van de foto, lijkt de auto op weg naar Woodstock te zijn. Zodoende zou je hem eerder op een platenhoes van Jefferson Airplane verwachten dan op een acid house-album van het Britse elektro-duo The Chemical Brothers. Een geestverruimende ervaring? Vermoedelijk wél voor de persoon die de foto in spiegelbeeld op de hoes heeft afgedrukt …

5 - Frankenchrist - Dead Kennedys (1985)

De liefhebber van progressieve punkrock zal de muziek van Dead Kennedys waarschijnlijk kunnen waarderen. Bij ons krulden de mondhoeken vooral van deze absurdistische albumhoes. Hierop rijdt een gezelschap fez-dragende heren van middelbare leeftijd – alsof het de gewoonste zaak van de wereld is – met gemotoriseerde schaalmodellen van de Oldsmobile Cutlass uit 1972 in een optocht mee. De op de Cutlass gebaseerde Hurst/Olds die tijdens de Indy 500 als pacecar diende, bereikte vermoedelijk een veel hogere snelheid.

6 - Ego Trippin - Snoop Dogg (2007)

In de hiphop-scene worden uitbundigheid en overdaad doorgaans niet geschuwd. Maar met een gezonde dosis relativeringsvermogen en humor, knielt Snoop Dogg op de hoes van zijn album Ego Trippin niet voor een flamboyante supercar met 24-inch spinners en pimpelpaarse lak. Nee, de rapper hurkt naast een nederige Datsun Bluebird 510 Station Wagon uit het einde van de jaren zestig. Snoop blijft graag bij zichzelf. Toen in 2018 op de Hollywood Walk of Fame een ster voor hem werd onthuld, dankte hij in de eerste plaats zichzelf voor zijn harde werken.

7 - Autobahn - Kraftwerk (1974)

Een iconische albumhoes met twee iconische klassiekers: ‘fahrend’ op de autobahn door een glooiend landschap zien we een Volkswagen Kever en een Mercedes 280 SE ‘Heckflosse’. En in de binnenspiegel op het dashboard (welke Britse sportwagen stond hier model voor?) zitten de vier heren van Kraftwerk je met grijnzende tronies aan te kijken. Wie zou als eerste moeten plassen? Op de A-zijde van de elpee staat slechts één nummer: Autobahn. Dat duurt 22 minuten en 43 seconden.

8 - El Camino - The Black Keys (2011)

Juist ja. Dit album van The Black Keys heet El Camino en dankt zijn titel inderdaad aan de geliefde klassieke pick-up van Chevrolet uit de jaren zestig. Alleen staat op de foto geen El Camino, maar de in de eighties trendsettende Plymouth Grand Voyager. In een dergelijke auto toerden de inmiddels wereldberoemde rockers in de beginjaren van hun muzikale carrière van optreden naar optreden. Als bijlage krijgt de koper van de elpee een poster met foto’s van allerlei andere, in deplorabele staat verkerende mpv’s van Amerikaanse makelij.

9 - Watch This Space - The Stargazers (1982)

Hoe rock-’n-roll zijn de auto’s van de British Motor Company? Héél rock-’n-roll, als het aan de Britse band The Stargazers ligt. Voor de hoes van hun album Watch This Space liet het kwintet zich keurig gekleed in lichtblauwe smokings vereeuwigen in een witte Austin A90 Atlantic, een auto die van oorsprong bedoeld was om een Engelse theepot te breken op de Amerikaanse markt. Maar geen Yank die aan de viercilinder Austin wilde. The Stargazers zijn op rock-’n-rollfestivals nog steeds een populaire headliner.

10 - Eliminator - ZZ Top (1983)

De Texaanse blues-rockband is niet alleen wereldberoemd vanwege de lange baarden, ook de rode, op een Ford Model 40 Coupe uit 1933 gebaseerde hotrod Eliminator is synoniem aan ZZ Top. De auto werd gebouwd in opdracht van leadzanger-gitarist Billy Gibbons, en speelt een rol in de videoclips van de wereldhits Gimme all your lovin’, Sharp dressed man en Legs – die allemaal op het album Eliminator staan. Eliminator schittert ook op de hoes van de album Afterburner (als ruimteschip) en Rancho Texicano.

