Waarom de Subaru XT eighties verantwoord is

De XT brengt ons met z’n vierkante vormen rechtstreeks terug naar Curry en Van Inkel, Spijkerhoek en de extravagante videoclips op MTV. Rond was in die tijd uit den boze. Probeer maar eens een detail te ontdekken dat niet uit scherp getekende lijnen bestaat. Wij kwamen niet verder dan de wielen, de uitlaat en het Subaru-logo. Bij de XT kun je elke modegril uit de eighties afvinken. De klapkoplamp, een relikwie uit de tijd van Duran Duran en Frankie goes to Hollywood, ontbreekt niet. Net zo min als de enkele ruitenwisser, die je toen bij veel merken tegenkwam. Die verdwijnt als hij niet wordt gebruikt onder de motorkap, wat bijdraagt aan een betere stroomlijn.

Die stroomlijn is een belangrijk hoofdstuk in het XT-verhaal. In de jaren tachtig draaide alles in de autowereld om een woord waarmee je veel Scrabble-bonuspunten kunt scoren: de luchtweerstandscoëfficiënt of Cw-waarde. Daaraan werd bij de XT dan ook veel aandacht besteed. Vandaar dat hij voor die tijd een vooruitstrevend ontwerp had. Voor een optimale aerodynamica werden aalgladde buitenspiegels aangebracht en werd zelfs in de deurgreep een scharnierend klepje aangebracht om turbulentie te voorkomen. Dankzij de lage ligging van de flat four boxermotor, is de neus van de XT heel laag. Alles stond in het teken van een optimale stroomlijn. De vele tests in de windtunnel leverden een Cw-waarde op van 0,29, een waarde waarvoor je je tegenwoordig nog allerminst hoeft te schamen.

Commodore 64

Binnenin zetten de jaren tachtig zich voort. Als je iemand geblinddoekt in de auto laat plaatsnemen, zal hij direct raden uit welke tijd de XT komt. Ook in het dashboard zie je overal scherpe vouwen en is er geen afgerond hoekje te bekennen. Welcome to the Eighties. Er is veel te ontdekken binnen in de XT. Kijk alleen al eens naar de vorm van het stuur. Het asymmetrische naafstuk heeft de vorm van een pistool – alleen de Austin Allegro scoort met zijn vierkante stuur wat ons betreft nog hoger in de categorie ‘vreemde sturen’. Aan weerszijden zijn satellieten aangebracht waarmee je onder meer de ruitenwissers bedient. Daarin is Subaru niet uniek: ook Citroën had in de jaren tachtig talrijke modellen met satellietbediening. De keuzehendel van de viertraps automaat heeft de vorm van de joystick waarmee destijds computerspelletjes werden gespeeld op de Commodore 64 of Atari. Overigens was de XT ook ‘gewoon’ met een handgeschakelde vijfbak te koop. Om de futuristische sfeer compleet te maken, kon je de XT met een digitaal instrumentarium bestellen. Onze auto heeft helaas een redelijk gewoon ogend analoog klokkenspel. In het midden van het cluster is wel een boordcomputer geplaatst, waarin je onder meer informatie kunt aflezen over de aandrijving van de wielen.

Luchtvering

Subaru is geen merk dat zo’n vormgeving alleen voor de sier bedenkt. De XT zit doordacht in elkaar. Zo is de gehele stuurkolom – inclusief instrumentencluster! – in hoogte verstelbaar om de instap te vergemakkelijken. Het grote uitneembare zonnedak was toen al voorzien van een windgeleider, die ervoor zorgde dat de wind keurig buiten het passagiersgedeelte bleef. Nog zo’n bijzonderheid is de luchtvering: met een druk op de knop kun je de carrosserie wat verhogen, zodat je ook op een modderige weg met de XT uit de voeten kunt. Bij een snelheid boven de 80 km/h zakt de carrosserie automatisch weer in zijn oude positie. Tegenwoordig kun je zo’n systeem optioneel bij de dure merken bestellen, Subaru bood het dertig jaar geleden al standaard aan. En – hoe typisch – de luchtvering van de XT waarmee wij rijden, functioneert nog altijd naar behoren.

IHI-turbo

De 1,8-litermotor was voor die tijd hypermodern. Een computer regelde de ontsteking en zorgde voor de brandstofinspuiting. Het watergekoelde blok met een bovenliggende nokkenas voor beide cilinderbanken is van aluminium en heeft multipoint injectie. Het Japanse merk IHI leverde de turbo. Niet dat de XT een rallykanon is: 136 pk is zelfs voor de jaren tachtig vrij bescheiden. Verwacht van de XT dan ook niet dat hij de stenen uit de straat trekt, zeker niet als je de versie hebt met de automaat. Bij hoge toerentallen hoor je een mooie roffel van de boxermotor, al is het geen intens geluid. Het geeft de XT wel nét dat tikje sportief karakter. De auto was buiten Europa overigens ook leverbaar met dezelfde motor zonder turbo, die het tot 97 pk schopte. Een zescilinder met 145 pk ging eveneens aan Europa voorbij en bleef voorbehouden aan de Verenigde Staten.



Geen succes

Het sneue is dat de XT geen succes werd voor Subaru. Doet het merk eindelijk iets vreemds, staat niemand erom te springen. Zelfs in thuisland Japan werden in de zes jaar dat de auto in productie was, maar iets meer dan 8000 exemplaren verkocht. Tegenwoordig is de spanning in het Subaru-gamma ver te zoeken. De enige auto die in de buurt komt van de XT, is de BRZ. Maar deze auto is, hoewel hij leuk rijdt, een kopie van de Toyota GT86 en lang niet zo inventief als zijn verre voorvader. De XT is na dertig jaar bijna uitgestorven. Jammer, hij had met al zijn slimme details een beter lot verdiend.

Uit Zwitserland

De huidige eigenaar van de Subaru XT op de foto’s, importeerde zijn 80’s verantwoorde auto in 2009 uit Zwitserland. Het is de enige geïmporteerde XT in Nederland. De auto is zeldzaam: er zijn in Nederland nog 17 exemplaren, waarvan 5 een geldige apk hebben.

De eigenaar is vooral Renault-liefhebber. Zo bezat hij onder meer een Renault R4, een Renault Safrane en een Renault Avantime. De interesse in Subaru werd gewekt bij een Nijmeegs garagebedrijf, waar een Subaru SVX in de showroom stond. Door wat op Google te speuren, kwam hij erachter dat de XT de voorganger van deze sportwagen was. Toen werd zijn interesse gewekt. Hij kwam via een Zwitserse website op het spoor van zijn XT. In een advertentie werd de auto zonder foto aangeboden. De informatie was summier, er stond alleen dat de auto Fahrbereit was en redelijk roestvrij. De gok werd gewaagd: zonder de auto gezien te hebben, kocht de man zijn XT. De auto was van een oud vrouwtje geweest, wat niet altijd tot aanbeveling strekt. De dame was 83 jaar en had de auto alleen zakelijk gebruikt.

Een transporteur bracht de XT naar Venlo en daar kon de eigenaar dan eindelijk kijken of hij een top of een flop had aangeschaft. Gelukkig bleek het een goede gok. Met de roest viel het inderdaad mee: alleen linksachter zat een roestplekje. Later bleek dat de voor- en achterspatschermen waren doorgerot, en ook dat werd netjes bijgewerkt. Zelfs de kilometerstand viel mee: nog geen 70.000 echte kilometers. De Subaru XT kwam met glans door de apk en de huidige eigenaar rijdt er al zeven jaar zeer tevreden mee rond.

Dit verhaal stond oorspronkelijk in Classic Cars magazine.