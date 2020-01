De Lancia Hyena is nog zeldzamer dan een Ferrari 250 GTO

De Lancia Hyena is gebaseerd op de Delta HF Integrale Evo. Dat rallyhomologatiemodel had een 2,0-liter viercilinder turbomotor aan boord, met een vermogen van 210 pk. Klassiekerspecialist Paul Koot bedacht dat de gespierde hatchback een stuk aantrekkelijker zou zijn als coupé en begon te schetsen.

Gelimiteerde productie bij Zagato



Carrosseriebouwer Zagato was enthousiast over Koots plannen en bouwde een eerste prototype, dat in 1992 werd onthuld. De reacties van het publiek waren zo goed dat werd besloten om de Hyena in gelimiteerde productie te nemen. Er zouden 75 auto’s geproduceerd gaan worden.

Fiat – het moederconcern van Lancia – gooide echter roet in het eten. De Italiaanse gigant weigerde mee te werken aan het Hyena-project. Koot besloot daarop om dan maar zelf een aantal Delta HF Integrale Evo’s te kopen.





Stuk lichter dan een Integrale

Die werden in Nederland gestript en daarna naar Zagato in Milaan gestuurd, waar ze niet alleen een nieuw exterieur, maar ook een nieuw interieur kregen. De Hyena is deels opgetrokken uit aluminium en koolstofvezel, waardoor hij liefst 120 kilo lichter is dan de Delta HF Integrale Evo.

Zijn turbomotor werd gekieteld van 210 naar 250 pk, waarmee de Hyena in 5,4 seconden van 0 naar 100 km/h ging. Prijzig was het sportwagentje wel. Hij kostte in de jaren negentig net zoveel als een nieuwe Porsche 911. Misschien dat er daarom maar 24 Hyena’s zijn gebouwd.

Koper uit Luxemburg

De auto die bij Silverstone Auctions wordt geveild, is nummer 9. Hij is gebaseerd op een Delta HF Integrale Evo II en werd besteld door een koper uit Luxemburg, die hem tot 2005 hield. Daarna kwam de Hyena in handen van een Nederlander, die hem in 2018 overdeed aan een Duitse verzamelaar.

Wat de groene Lancia moet opleveren, is niet bekend. Kijken we naar veilingen in de afgelopen jaren, dan verschillen de bedragen nogal. Een zwarte Hyena uit 1995 werd afgehamerd op 89.600 euro, terwijl een eveneens groen exemplaar uit 1994 iets meer dan 160.000 euro opbracht.