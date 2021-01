Packard Hawk

Nadat Studebaker in 1954 het noodlijdende Packard had overgenomen, probeerde ontwerper Brooks Stevens het ooit zo glorierijke merk nieuw elan in te blazen. Dat deed hij door de Studebaker Hawk op te waarderen met een afzichtelijke neuspartij, een namaak reservewiel in het kofferdeksel en een hele lading kitsch aan boord. Alles bleek tevergeefs. Na slechts 588 exem­plaren van de Packard Hawk, viel het doek ­alsnog binnen een jaar. Lees meer »