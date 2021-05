Eerste review Mazda CX-5 Skyactiv-D (2021): wat is een diesel toch heerlijk!

Wat is er opvallend aan de Mazda CX-5 Skyactiv-D (2021)?

Dat in de bevallige neus van de vernieuwde Mazda CX-5 een dieselmotor schuilt. Want in deze tijd van (plug-in) hybrides en volledig elektrische auto's is de diesel immers verworden tot een paria, die met pek en veren besmeurd de landspoorten wordt uitgejaagd. Diesels op leeftijd mogen stadscentra niet meer in en om de hoogte van de motorrijtuigenbelasting goed te maken met de lagere dieselprijs, moet je op jaarbasis wel héél veel kilometers maken.

Mazda geeft dan ook ruiterlijk toe dat de markt voor de CX-5 Skyactiv-D in Nederland beperkt is. En toch is er vraag naar, aldus het merk, vooral uit de hoek van de zakelijke rijders, caravantrekkers en rijschoolhouders. Mazda denkt dat de tijd nog niet rijp is om volledig in te zetten op alternatieve aandrijflijnen. In het huidige leveringsprogramma vinden we benzine- en dieselmodellen, auto's met mild hybrid-techniek en een geheel elektrische cross-over. In de nabije toekomst komen daar onder meer plug-in hybrides en een stekkerauto met een rotatiemotor als range extender bij.

Wat is er goed aan de Mazda CX-5 Skyactiv-D?

Zijn ontwerp! Over smaak valt natuurlijk te twisten, maar in onze ogen is de Mazda CX-5 ook na vijf jaar op de markt nog steeds een van de fraaiste suv's op de markt. Zijn Kodo-design - zoals Mazda dat noemt - is stijlvol minimalistisch. Er is geen lijntje te veel gezet, maar toch is de CX-5 meteen herkenbaar als Mazda. Dat komt niet alleen door zijn silhouet, maar ook door zijn geknepen achterlichten en zijn karakteristieke front. De CX-5 heeft een overbeet, zoals een haai, met een 'bovenlip' die iets uitsteekt. Een beetje zoals klassieke BMW's dat hebben. Mooi!

In het interieur hangt zelfs een Alfa Romeo-sfeer, met een aantrekkelijk gestileerd dashboard, dat helaas wel wat moderne techniek mist. Zo is er geen digitale cockpit leverbaar op de CX-5. Wat enigszins gecompenseerd wordt door de optionele head-up display. Het standaardschermpje van het infotainmentsysteem is lachwekkend klein en de duurdere versie is niet eens zo heel veel groter. Wij zitten er niet mee - het systeem werkt en oogt prima - maar wij kunnen ons voorstellen dat het voor sommigen een punt van kritiek is.

Tijdens het rijden kun je het multimediasysteem van de Mazda CX-5 alleen bedienen met een BMW iDrive-achtige draaiknop op de middenconsole. Pas als je stilstaat, wordt het touchscreen actief. Mazda doet dit voor de veiligheid. Het swipen en klikken op het scherm zou te veel afleiden, vindt de fabrikant, en daar zijn wij het eigenlijk best mee eens. Bovendien werkt de knopbediening intuïtief en snel (het is minder handig als je via Apple CarPlay of Android Auto je telefoon gekoppeld hebt), en kun je diverse functies ook met stemcommando's aansturen.

De Skyactiv-D-dieselmotor dan, die voor het nieuwe modeljaar iets krachtiger is geworden. Hij levert niet langer 175 pk, maar 184 pk, en draait met 445 Nm trekkracht zijn hand niet om voor een flinke aanhangwagen (2000 kilo voor de 2WD-versies, 2100 kilo voor de vierwielaandrijvers). Kies je voor de handgeschakelde zesbak, dan kun je lekker schakellui surfen op de altijd aanwezige koppelgolf. De CX-5 Skyactiv-D met automaat geeft je - op het gevoel - minder die heerlijke dieselduw in je rug. Het verbruik zit tussen de 1 op 15 (4WD) en 1 op 18 (2WD) in. Keurig!

De Mazda CX-5 is ook als diesel een competente alleskunner. Hij is comfortabel (met een piepklein vleugje sportiviteit in zijn stuurgedrag), erg goed afgewerkt, ruim (ook op de tweede zitrij) en multifunctioneel. Zijn kofferbakinhoud is met 477 - 1377 liter niet 'class-leading' - zoals autofabrikanten plegen te zeggen - maar wie maalt daarom. Er is meer dan genoeg ruimte beschikbaar.

Wat kan er beter aan de Mazda CX-5 Skyactiv-D?

Weinig, om eerlijk te zijn. Als we toch een minpuntje moeten noemen, dan gaan we voor het geluid van de turbodieselmotor, dat in het interieur iets te nadrukkelijk doorkomt. Een toefje meer geluidsisolatie was fijn geweest. Oh, en er zijn zo weinig exterieurkleuren beschikbaar op de Mazda CX-5. Tien, officieel, maar daarvan zijn er zeven wit, zwart en grijs. Bah!

Wanneer komt de Mazda CX-5 Skyactiv-D en wat kost-ie?

De Mazda CX-5 Skyactiv-D is al een tijdje te bestellen. Hij is er met een handgeschakelde zesbak (en voorwielaandrijving) vanaf 45.190 euro. Wil je een zestraps automaat, dan ben je minimaal 51.090 euro kwijt. Vierwielaangedreven versies zijn er ook, maar dan zit je meteen aan een veel hoger uitrustingsniveau vast: Luxury. De handgeschakelde CX-5 Skyactiv-D met 4WD kost 56.540 euro. Een automaat krijg je voor 5600 euro meer.

Wat vind ikzelf van de Mazda CX-5 Skyactiv-D?

Als ik in de markt zou zijn voor een middelgrote suv, dan zou de Mazda CX-5 zeker een kandidaat zijn. Ik ben fan van zijn uiterlijk, maar ook van zijn hoogkwalitatieve interieur. Qua rijeigenschappen onderscheidt de CX-5 zich minder goed. Hij is een beetje dertien-in-een-dozijn op dat gebied. Dat de Mazda niet over een digitale cockpit en een enorm infotainmentscherm beschikt, maakt mij niets uit, maar zal voor anderen een dealbreaker zijn. De dieselmotor van de Skyactiv-D is sterk en zuinig, maar zal in Nederland nauwelijks de voorkeur genieten. Begrijpelijk. En toch jammer ...