De Mercedes heeft de grootste bagageruimte van het stel. Er past 310 liter in, tegenover 370 liter bij de conventioneel gemotoriseerde A-klasses. Dat scheelt dus 60 pakken melk. Of, voor de lactose-intoleranten onder ons: 180 blikjes bier!



Bij de Seat Leon 1.4 e-Hybrid en de Audi A3 Sportback 40 TFSIe lever je ten opzichte van de reguliere benzine- en dieselversies nog meer in: 100 tot 110 liter. Zo houd je nog maar 270 (Seat) of 280 liter (Audi) over. Dat is fors minder dan bijvoorbeeld de kleinere Volkswagen Polo in de aanbieding heeft (350 liter)! Opmerkelijk genoeg biedt de Seat met een neergeklapte achterbank juist weer de meeste laadruimte (1191 liter). De Audi biedt maximaal 1100 liter, de Mercedes 1125 liter.



Nog een nadeel van deze stekkerhybrides: onder de kofferbakbodem tref je geen extra bergvak aan, zodat de laadkabel altijd los in de bagage­ruimte rondslingert.



Seat Leon heeft de ruimste achterbank

De ruimte voor de inzittenden lijdt bij dit drietal niet onder de ombouw tot semi-elektrische auto. Wie voorin geen lekker plekje kan ontdekken, koopt zijn kleding waarschijnlijk in een winkel voor extreem grote maten. Achterin overtuigt eigenlijk alleen de Seat. De Spanjaard biedt hier veruit de meeste been- en hoofdruimte. Daarmee vergeleken zit je in de twee premium-hatchbacks eigenlijk tweederangs.



Geen fysieke knoppen



Over de bediening van de Leon zijn we minder enthousiast. De Spanjaarden hanteren voor hun compacte middenklasser hetzelfde concept als Volkswagen voor de Golf, wat betekent dat je nauwelijks fysieke knoppen aantreft. Vrijwel alle functies en ­systemen activeer en bedien je via schermpjes en softtouch-vlakken. Dat vergt gewenning, aandacht en tijd, omdat je voor relatief simpele aanpassingen vaak een omweg in het weinig overzichtelijke infotainment-­menu moet nemen.



Stootkussens en engelenhaar



De A3 mag dan sterk verwant zijn aan de Leon, Audi heeft voor de bediening een wat traditionelere, en wat ons betreft gebruiksvriendelijkere weg bewandeld. Zo beschik je in de Audi nog over een duidelijk bedieningspaneel voor de klimaatregeling. In de Mercedes hoef je je handen nauwelijks te gebruiken voor de meest gebruikte systemen, omdat je een heel eind komt met de slimme en behulpzame spraakgestuurde MBUX-bediening.

Op veiligheidsgebied is er veel mogelijk, maar helaas is lang niet alles bij de prijs inbegrepen. Tegen bijbetaling word je echter uitgebreid in de watten, de stootkussens en het preventieve elektronische-engelenhaar gelegd.

