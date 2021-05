Test - De elektrische Tesla Model 3 kon wel wat verbeteringen gebruiken

Elon Musk schuwt de controverse niet. 's Werelds rijkste persoon (soms is Jeff Bezos hem te rijk af) schoot al eens een Tesla Roadster het heelal in, en beweerde onlangs dat de volgende generatie van zijn elektrische sportwagen zelfs kan vliegen. Elke keer als Musk op Twitter een mysterieuze oneliner post, worden zijn volgers gezamenlijk gek. Met uitspraken als "I kinda love Etsy" of "It can play Cyberpunk", waarbij je je kunt afvragen wat de man nú weer bedoelt, gaan de aandelenkoersen van betreffende bedrijven steevast sky high. Ze noemen dit het Elon Effect.

Laatst verklaarde Musk zonder blad voor de mond te nemen, dat je na de introductie van een nieuwe Tesla je bestelling beter nog even kunt uitstellen. "Als de productie is gestart en de aantallen hard omhoog gaan," aldus de Tesla-topman, "dan is het voor ons lastig om alle kleine details goed te krijgen. Als je er zeker van wilt zijn dat je een goede auto krijgt, dan moet je óf de heel vroege exemplaren hebben, óf juist de auto's die van de band lopen als de productie eenmaal op niveau is. Alleen dan is de kwaliteit optimaal."

Als een andere auto-CEO met een dergelijke ontboezeming kwam - Herbert Diess van Volkswagen die de klant oproept pas een ID.3 te bestellen als alle softwareproblemen zijn opgelost - dan zou deze meteen door de pr-machine onder het vloerkleed worden geveegd. Maar bij Tesla hoort het er allemaal bij. Dat is het Elon Effect.

Kwaliteit van de Tesla Model 3 was niet denderend

We kunnen Elon Musk moeilijk betichten van leugentjes om bestwil. De bouwkwaliteit van de eerste Europese Tesla's Model 3 was inderdaad niet denderend. Bij de auto die we testten, constateerde collega Bart onder meer, dat de twee glazen dakpanelen niet dezelfde breedte hadden, en er aan de ene zijde van de auto een kier van heb-ik-jou-daar te zien was. Zijn conclusie: "Geef Tesla nog een halfjaar of langer om het productieproces te perfectioneren." Een vooruitziende blik - met de complimenten van Elon.

“De Tesla Model 3 laat zich niet meer betrappen op schoonheidsfoutjes”

Bijna twee jaar later en Tesla heeft allerlei modificaties en verbeteringen aan de Model 3 doorgevoerd. De meest actuele versie van de elektrische lease-lieveling is te herkennen aan zijn matzwarte sierdelen. Eerder waren de raamlijsten, deurgrepen, de voetstukken van de buitenspiegels en de knipperlichtunits bij de voorwielen nog verchroomd.

Ook de afwerking van de auto is er zienderogen op vooruit gegaan: nu zijn beide glaspanelen van het dak wél even breed en ze liggen niet meer schots en scheef in hun sponningen. Sterker nog: we hebben de hier geteste Tesla helemaal niet kunnen betrappen op resterende schoonheidsfoutjes. Alles ziet er piekfijn uit.

Bediening via het centrale beeldscherm went snel

Instappen in de Tesla Model 3 is na twee jaar nog steeds een sciencefictionachtige belevenis. De witte bekleding van de testauto, het sober gelijnde, lege dashboard en het grote centrale beeldscherm (15 inch) zijn niet wat je van een hedendaagse auto gewend bent - wauw! Maar goed, dan komt het moment dat je wilt vertrekken. Je doet er verstandig aan de sleutelkaart die bij de auto hoort te koppelen aan de Tesla-app op je smartphone, zodat de deuren ontgrendelen als je naast de auto staat en de Model 3 meteen startklaar is. Je hoeft alleen nog maar de rechter stuurhendel in de vooruit (of achteruit) te zetten, en weg ben je.

De bediening via het centrale beeldscherm went snel, al is de elektronische verstelling van de buitenspiegels en het stuurwiel ronduit onhandig. We snappen dat je voor de veiligheid beter een parkeerplaats op kunt zoeken om je werkhouding aan te passen, maar gewoon een knopje op het portier voor de spiegels of een hefboom onder de stuurkolom, was praktischer geweest. De stoelen kun je gelukkig wel met 'ouderwetse' knopjes aan de zijkant van de zitting van positie veranderen.

Als je eenmaal wat langer met de Model 3 hebt gereden, dan verdwijnt het idee van 'moeilijk, moeilijk' vanzelf. Je leert dat de lay-out van het bedieningspaneel heel logisch in elkaar steekt. En anders kun je je altijd nog beroepen op de spraakbesturing, via de rechter draaiknop op het stuur (die nu van metaal is). Naar de adaptieve cruisecontrol zoek je je in eerste instantie een ongeluk, totdat je ontdekt dat met een simpele op- of neerwaartse beweging van de rechter stuurstengel de snelheid is vast te zetten. De automatische snelheids- en afstandsregeling werkt in de Tesla Model 3 subliem. Er is geen enkele reden om 'voor de zekerheid' toch maar met je rechtervoet in de buurt van het rempedaal te blijven.

Onze testauto is niet voorzien van het uitgebreide Autopilot-pakket of Enhanced Self-Driving Capability. Toch herkent de Model 3 Long Range met Premium-uitrusting evengoed stoplichten die op rood staan, en brengt hij zichzelf volledig tot stilstand. Zodra het licht op groen springt, klinkt een vriendelijk signaal dat je weer kunt gaan rijden. Een tikje tegen het rechterpedaal en de adaptieve cruisecontrol hervat zijn taken.

Wat de batterijcapaciteit is? Geen flauw idee

Over de eigenschappen van het batterijpakket doet Tesla bijzonder schimmig. Het Amerikaanse merk communiceert de WLTP-actieradius van 580 kilometer nog nét, maar wat nou precies de capaciteit van de accu's is … Joost mag het weten! "Dat vind de consument niet belangrijk", zo luidt het argument, maar dat roept bij ons meteen allerlei vragen op.

Wij vinden het juist wél een belangrijk gegeven, dus waarom geen transparantie hierover? Hoe dan ook: bronnen die doorgaans zeer welingelicht zijn (en door Tesla niet worden tegengesproken), melden voor de Tesla Model 3 Long Range een bruto accucapaciteit van 74 kWh. Bij benadering heb je 70 kWh tot je beschikking voor het afleggen van kilometers en alle accessoires en elektronische functies.

“Over de eigenschappen van het batterijpakket doet Tesla zelf bijzonder schimmig”

Om de opgegeven actieradius van 580 kilometer te benaderen, moet je een gemiddeld energieverbruik nastreven van 12,1 kWh/100 km. Dat zal nog niet meevallen. Je hebt namelijk 440 pk tot je beschikking, verdeeld over 164 pk die door de elektromotor voorin wordt opgewekt, en 276 pk afkomstig van de motor tussen de achterwielen.

Naast het totaalvermogen van 440 pk, bedraagt het maximum koppel 493 Nm - beschikbaar vanuit stilstand. Probeer dan maar eens zuinig met de energie om te blijven springen. Nadat je voor de eerste keer het commando volle kracht vooruit hebt gegeven, ben je al verslingerd aan de verbluffende acceleratiekracht van de Tesla. In slechts 4,4 tellen zit je op de honderd.

Onderstel Tesla Model 3 is eigenlijk te stevig

Met zoveel elektrische krachten onder je rechtervoet, is Tesla's keuze voor een sportief afgestemd onderstel natuurlijk volstrekt logisch. Je wilt dat de Model 3 zijn vier rubberen voeten onder alle omstandigheden stevig op vloer houdt, en daarvoor zijn stugge schroefveren en een resolute schokdemping nodig. In combinatie met de scherpe, heel natuurlijk aanvoelende besturing, kom je aan sportief rijplezier niets tekort. Maar als je buiten de spitstijden in een energiezuinige bui met 100 km/h op de adaptieve cruisecontrol over een vrijwel verlaten A2 voortsukkelt, gaat die stevigheid je snel de keel uithangen. Geen hobbeltje, bobbeltje, pukkeltje of puistje in het asfalt dat je ontgaat. Tesla zou er goed aan doen om een adaptief gedempt onderstel voor de Model 3 te ontwikkelen.

Een belangrijke verbetering die je niet ziet, is de toepassing van een warmtepomp voor de verwarming. Deze verbruikt bakken minder energie dan de aloude elektrische kachel. In de testweek kwam de temperatuurmeter niet boven de 5 graden uit. Voorverwarming van het interieur via de Tesla-app, knabbelt nu nog maar zo'n 5 kilometer van de actieradius af. In amper 10 minuutjes is het interieur van de Model 3 van een kille buiten- naar een behaaglijke huiskamertemperatuur opgewarmd. Een warm welkom. Zie dan het Elon Effect maar eens te weerstaan ...

Conclusie

Na een valse start met tal van kwaliteitsproblemen, is de Tesla Model 3 Long Range eindelijk op het niveau dat je van een 57.995 euro kostende auto mag verwachten. Hoe kritisch we ook hebben gezocht, de auto laat zich niet meer betrappen op de storende productiefoutjes die je volgens Elon Musk eerder maar voor lief moest nemen. Het grote accupakket en lage stroomverbruik zorgen voor een grote actieradius: een verademing, vergeleken met tal van nieuwe concurrenten uit China, Europa en de Verenigde Staten. De fiscaal aantrekkelijke bijtellingskorting is allang niet meer de enige reden om te zwichten voor de Model 3. Vroeg of laat krijgt het Elon Effect vat op je.