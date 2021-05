Fiesta, i20, Rio en Yaris getest: Dit is de comfortabelste hatchback

Hoe lang is een B-segmenter? Om en nabij de vier meter. De Toyota Yaris zit er iets onder met 3,94 meter, terwijl de andere drie er iets overheen gaan. Het komt dan ook niet als een verrassing dat de Yaris de krapste auto van het stel is. Voorin heb je evenveel bewegingsvrijheid als in de Ford Fiesta, maar op de achterbank houdt de hoofdruimte niet over.

De nieuwe Hyundai i20 kreeg een nieuw design en blaakt van zelfvertrouwen. Terecht ook, want in de brede cabine hebben de bestuurder en bijrijder veel bewegingsvrijheid. De hoofdruimte is ook riant, waardoor je het gevoel krijgt in een auto uit een grotere klasse te rijden.

In de Kia Rio hebben je ellebogen eveneens alle ruimte, maar je hoofd zit dicht bij het plafond. De i20 heeft de ruimste achterbank, gevolgd door de Rio, de Fiesta en dan de Yaris. Ben je van plan om regelmatig volwassen passagiers te vervoeren, kies dan voor de Hyundai of de Kia.

Comfortabele autostoelen in de Hyundai i20

De comfortabele autostoelen van de Hyundai i20 zijn onze favoriet. Ze voelen stevig aan en bieden een grote portie zijdelingse steun. De lange zitting ondersteunt je bovenbenen goed. De passagiers op de achterbank delen in de pret, want zij zitten prettig op de comfortabel gevormde achterbank.

De voorstoelen in de andere testauto's missen zijdelingse steun (Kia en Ford) of de zitting is te kort (Toyota). De achterbank van de i20 vind je ook in de Rio, maar doordat hij lager is geplaatst, steken je knieën de lucht in en worden je bovenbenen minder ondersteund.

In de Fiesta glijden de passagiers zijwaarts over de achterbank, want de rugleuning is vormloos en Ford plaatst geen handgrepen boven de portieren. De achterbank van de Yaris is nuchter bekeken het betere meubelstuk, maar vanwege de beperkte binnenruimte heb je daar geen oog voor.

Toyota Yaris wint op veercomfort

Wat betreft het veercomfort, geeft de Toyota Yaris het comfortabele voorbeeld. In de cabine krijg je weinig mee van pokdalig asfalt. Dat is in de Ford Fiesta wel anders.

De geteste Fiesta is een ST-Line-uitvoering en die beschikt standaard over een stijf sportonderstel. Met als gevolg dat de carrosserie constant in beweging is. Ook als het asfalt in een prima staat verkeert. De oplossing is meer kilo's in de auto laden, want dan toont de Fiesta zijn zachtere kant. Dus ga je een weekendje weg, pak dan in alsof je een maand van huis bent. Dat rijdt rustiger.

De Hyundai en de Kia zijn zachter afgestemd dan de Fiesta ST-Line en daar profiteer je van in het dagelijks gebruik. De passagiers merken het wel als je over een dwarsrichel hobbelt. In de Rio duidelijker dan in de i20.

Conclusie

Als we kijken naar het zitcomfort, de ruimte en het veercomfort, dan is de nieuwe Hyundai 20 de comfortabelste hatchback van dit viertal. De Toyota Yaris scoort hoger op veercomfort, maar zijn voorstoelen en achterbank zitten minder comfortabel én je hebt aanzienlijk minder ruimte. De Ford Fiesta in ST-Line-uitvoering heeft een stijf sportonderstel en de Kia Rio is wel praktischer maar niet comfortabeler dan broer i20.

Benieuwd naar de volledige test uit Auto Review 5/2021? Geen zin om naar buiten te gaan? Bestel Auto Review 5 in onze webshop.