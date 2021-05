Test elektrische Mercedes EQA: Is Mercedes nog wel de beste?

Als je 50.000 euro kunt stukslaan op een elektrische suv, is dit jouw jaar. Er zijn allemaal nieuwe modellen om uit te kiezen: de Volkswagen ID.4, de Ford Mustang Mach-E, de Volvo XC40 Recharge, de Hyundai Ioniq 5, de Skoda Enyaq iV en ook de Nissan Ariya laat niet lang meer op zich wachten. Rijd je van oudsher duur en Duits, dan ben je automatisch aangewezen op de Mercedes EQA, want Audi en BMW doen niet mee in dit deel van de markt. De goedkoopste E-Tron of iX3 begint pas bij 68 mille.

Mercedes EQA loopt achter de feiten aan

Mercedes is Audi en BMW dus te snel af. Toch loopt het merk achter de feiten aan. Modellen als de Hyundai Ioniq 5, Nissan Ariya en Volkswagen ID.4 staan op een gloednieuw platform, speciaal ontworpen voor elektrische modellen. Daarbij is vanaf dag één rekening gehouden met het grote en zware accupakket, en met de kleine elektromotoren. Zo ontstaan auto’s met zeer ruime cabines en futuristische dashboards. Weg is de beklemmende middentunnel – bestuurder en bijrijder kunnen uitbundig voetjevrijen. Mercedes werkt eveneens aan zo’n moderne bodemgroep voor elektrische auto’s, maar daar profiteert de EQA niet van. De primeur gaat naar het elektrische vlaggenschip, de Mercedes EQS.

De EQA is het elektrische broertje van de Mercedes GLA. Ze zien er hetzelfde uit, afgezien van de dichte grille, de horizontale lichtstreep die de led-koplampen met elkaar verbindt, en de funky achterlichten. De elektromotor ligt op de plek van de verbrandingsmotor en het accupakket bestaat uit vijf modules die zo gedraaid en gestapeld zijn dat ze onder de inzittenden passen. Hierdoor is de beenruimte op de achterbank niet geweldig. Met een basisprijs van 49.995 euro is de Mercedes EQA maar iets duurder dan de goedkoopste GLA. Dat is opvallend, want vaak kost de volledig elektrische versie van een model duizenden euro’s meer.

De Mercedes is vertrouwd, duur en chic

Andere fabrikanten grijpen de komst van hun nieuwe elektrische model aan om een futuristisch dashboard te introduceren. Mercedes had dat al. Het is een rijk gevoel om naar de twee breedbeeldschermen, turbine-achtige ventilatieroosters en glimmende schakelaars te kijken. Het voelt allemaal vertrouwd, duur en chic aan. Dat je wat krap zit tussen het deurpaneel en de ouderwetse middentunnel scharen we ook onder vertrouwd.

De Volvo XC40 Recharge is eveneens van de oude stempel, dus voorzien van een bekend dashboard met middentunnel en ook leverbaar met een verbrandingsmotor. Maar waar Volvo kiest voor een beresterke aandrijflijn met twee elektromotoren, 408 pk en 660 Nm, doet Mercedes het rustig aan met de EQA 250. Hij heeft één elektromotor en is 190 pk en 373 Nm sterk. Sprinten van 0 naar 100 km/h doet-ie in 8,9 seconden. Dat zijn ronduit brave getallen voor een elektrische suv.

“De Mercedes EQA en de Volvo XC40 Recharge zijn van de oude stempel.”

Toch is de elektrische Mercedes geen Pudding Tarzan. Hij versnelt soepel en reageert fel op het gaspedaal in de sportstand. Anders dan de XC40 Recharge, voelt hij niet zo lomp zwaar aan. Dat is-ie wel, maar dat voel je niet zo duidelijk. De EQA 250 moet het echter vooral hebben van zijn comfort. De stille cabine, comfortabele stoelen en soepele vering zorgen voor een ontspannen rijervaring. In tegenstelling tot de introverte Volvo XC40 Recharge, overlaadt de Mercedes EQA zijn bestuurder met verhalen over zijn elektrische prestaties. Het stroomverbruik wordt uitgedrukt in grafieken, animaties en taartdiagrammen. De EV-rijder die altijd op zoek is naar manieren om verder te komen op een acculading stroom, houdt daarvan.

Mercedes EQA actieradius testen

De batterij is 66,5 kWh groot. Mercedes hangt daar een rijbereik van 424 kilometer aan. Wij hebben onze eigen actieradiustest gehouden en komen bij 100 km/h uit op 342 kilometer. De actieradius bij 130 km/h bedraagt 250 kilometer. Dat is acceptabel, maar niet geweldig. Voor de veelrijder werkt Mercedes aan een EQA met een groter rijbereik. Over doorrijden gesproken: bij 130 km/h klinkt rond de anders zo stille cabine een hinderlijk gefluit van de rijwind. We hoorden het continu, ongeacht de wind- of rijrichting.

Snelladen doet de EQA met 100 kW, zegt Mercedes. Maar dat is gelogen. Bij ons ging het met 110 kW! Bij een elektrische auto zie je zelden dat de getallen in de praktijk gunstiger uitpakken dan in de folder. Zo kan het dat opladen van 10 tot 80 procent maar een halfuur duurt. Dat neemt niet weg dat de ID.4 en de Ariya in theorie nog iets sneller laden. De Hyundai Ioniq 5 is zelfs berekend op een laadsnelheid van 220 kW – oftewel het dubbele van de EQA.

Electric Intelligence is ontzettend handig

Als het aankomt op snelladen tijdens lange ritten, heeft de EQA een geheim wapen: een navigatiesysteem met Electric Intelligence. Na het invoeren van je bestemming, slaat het systeem aan het rekenen. Hoever is het rijden, hoeveel stroom kost dat en waar kun je het beste stoppen om op te laden? Zou je bijvoorbeeld naar Berlijn rijden, dan geeft het navigatiesysteem keurig aan waar je moet opladen en hoelang dat duurt. Eerst 24 minuten hier en dan 19 minuten daar. Hij zorgt er altijd voor dat je met minimaal 20 procent arriveert. Dat is een veilige buffer.

Die ondergrens van 20 procent neemt de EQA trouwens verschrikkelijk serieus. Soms stuurt-ie je via een snellader omdat je anders met 17 procent arriveert op je bestemming. Zelfs als die bestemming een snellaadstation is … Het is grappig om te zien dat Electric Intelligence je ook kan matsen. De auto stelt soms zelf voor om in de Eco-stand te gaan rijden en zo verdere laadstops te voorkomen. Jij hoeft alleen akkoord te geven door een keer op het scherm te drukken.

“Snelladen doet de EQA met 100 kW, zegt Mercedes. Maar dat is gelogen. Bij ons ging het met 110 kW!”

In april staat de Mercedes EQA 250 bij de dealer voor een vanafprijs van 49.995 euro. De gelimiteerde Edition 1-versie met de opvallende 20-inch wielen met koperkleurige accenten, lichtgrijze leren bekleding en blauwe sierdelen die je op de foto’s ziet, is 6667 euro duurder. Daar kun je voor bedanken, reserveer dan op z’n minst 2783 euro voor het Advanced-pakket dat de standaard beeldschermen oprekt naar de prachtige

displays van 10,25 inch. Daarmee is het dashboard op z’n mooist. Op elektrisch gebied mag de EQA dan geen uitblinker zijn, als het op comfort, luxe en afwerking aankomt, is Mercedes nog steeds top.

Conclusie

De Mercedes EQA 250 is een luxe aanvoelende, comfortabel rijdende en slimme EV die behulpzaam uitrekent waar je onderweg moet snelladen. Dat doet-ie zelfs sneller dan beloofd. Het dashboard komt van de GLA, dus dat is modern en vertrouwd. Maar als je de overstap maakt naar elektrisch rijden, is ‘vertrouwd’ dan wat je wilt? Ik zou shoppen bij de vooruitstrevende merken. In dit segment zijn dat niet Mercedes, Audi en BMW, maar Hyundai, Nissan en Volkswagen.