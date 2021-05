Fiesta, i20, Rio en Yaris getest: Mild hybrid géén garantie voor zuinig rijden

Voor deze test wilden we modellen verzamelen met een driecilindermotor van ongeveer 120 pk sterk in combinatie met een handgeschakelde zesbak. Bij Toyota bedankten we dan ook voor de hybride Yaris (met 116 pk en automaat) en kozen we de conventionele Yaris 1.5.

Ford leende ons de verwarrend genaamde Fiesta Hybrid, want het is 'slechts' een mild hybrid. De i20 en de Rio zijn ook mild hybrids en met gangbare aanduidingen als '48V' en 'MHEV' bestaat daar geen onduidelijkheid over. Zijn mild hybrids in de praktijk zuiniger dan een gewone Yaris?

Hoe werkt een mild hybrid?

De technische verwantschap van de Hyundai i20 en de Kia Rio is te zien onder de motorkap: beide hatchbacks worden aangedreven door een 1,0-liter driecilinder met een turbo, een startgenerator en een boordnet van 48 volt. De energie die tijdens het remmen wordt teruggewonnen, verdwijnt in een minuscuul accupakket van 0,44 kWh. De startgenerator kan hieruit putten en de verbrandingsmotor een zetje van 5 tot 13 pk geven.

In de i20 en de Rio gaat de handgeschakelde zesbak automatisch in de neutraal als je het gaspedaal loslaat in de eco-stand. Op die manier rolt de auto uit zonder de frictie van de versnellingsbak, wat beter is voor het brandstofverbruik.

Zo (on)zuinig zijn mild hybrids

Maar hoe slim en plausibel dit ook klinkt, de Hyundai i20 en de Kia Rio verbruiken méér brandstof dan hun concurrenten. Beide voltooien onze verbruikstest met een gemiddeld verbruik van 6,4 l/100 km of 1 op 15,6.

De Ford Fiesta Hybrid heeft ook mild hybrid-techniek en neemt genoegen met slechts 5,7 liter per 100 kilometer. Dat komt neer op 1 op 17,5. Zo kan het dus ook! De Toyota Yaris 1.5 heeft helemaal geen moderne fratsen (zelfs geen turbo) en vertoont zijn kunsten voor 5,8 l/100 km (1 op 17,2). De techneuten bij Hyundai en Kia zullen zichzelf achter de oren krabben.

Conclusie

Mild hybrid-techniek kan voor een laag verbruik zorgen, zoals de Fiesta Hybrid laat zien, maar biedt geen garantie voor zuinige kilometers. De Hyundai i20 1.0 T-GDI 48V en de Rio 1.0 T-GDI MHEV zijn de grootste slokops in deze test. De Yaris 1.5 doet het Toyota-imago eer aan en is wel zuinig.

