Review Mazda CX-30 e-Skyactiv X 186: meer power, minder verbruik

Wat is er opvallend aan de Mazda CX-30 e-Skyactiv X 186?

Zoals gezegd: aan de buitenkant zie je eigenlijk niks van de wijzigingen. Met uitzondering van het typeplaatje op de achterklep, dat nu een e'tje vermeldt. Waar het precies voor staat, is onduidelijk, maar feit is dat de viercilinder 2,0-liter motor er 6 pk en 16 newtonmeter bij gekregen heeft. Dat brengt het vermogen nu op 186 pk en het koppel op 240 Nm. Zonder dat de auto het meteen op een zuipen zet.



Sterker nog, de CX-30 is zuiniger geworden. Bij de handgeschakelde versie daalde het WLTP-verbruik van 5,9 naar 5,7 l/100 km (van 1 : 16,9 naar 1 : 17,5). Bij de automaat die wij rijden, is het verschil nog groter. Zonder het e'tje in de typeaanduiding bedroeg het gemiddelde 7,0 l/100 km (1 : 14,3), nu zou dat 6,1 l/100 km (1 : 16,4) moeten zijn. Voor de CO2-emissie betekent dit een reductie van 160 g/km naar 138 g/km. Aan de hardware van de motor is niets gewijzigd. Er was al mild hybrid-ondersteuning in de vorm van een 24V-generator, en die is er nog steeds. We vermoeden dat de whizzkids van Mazda wat met de nulletjes en de eentjes hebben gespeeld en de inspuiting en verbranding hebben geoptimaliseerd



Wat is er goed aan de Mazda CX-30 e-Skyactiv X 186?

Ook na anderhalf jaar is de Mazda CX-30 nog steeds een aantrekkelijke verschijning. Een gladjanus in de gunstige zin des woords. Hij laat zien dat je ook onderscheidend kunt zijn zonder een druk allegaartje aan vouwen, hoeken en lijnen. Het organisch vormgegeven interieur sluit daar prachtig op aan. Het oogt bijzonder, maar zeker niet geforceerd, en de ergonomie is goed voor elkaar. Daarnaast steken de materialen en de afwerking ver boven de middelmaat uit. Leesbrilgebruikers zullen blij zijn met het veraf staande, no-touch mutimediascherm. Na enige gewenning kun je het 'blind' bedienen met de knoppen op de tunnelconsole.



Zeker voor een suv, is de Mazda CX-30 en erg prettig sturende auto. De besturing is niet overdreven direct, maar wel mooi precies. Combineer dit met een zeer beperkte overhelneiging, en je hebt een auto waarmee je ook korte bochten om je vinger windt. Doordat de CX-30 zo lekker stuurt, ga je algauw stevig rijden. Dat gaat prima: hij sprint in 8,6 seconden naar 100 km/h (was 8,8 s) en ook tussensprints verlopen moeiteloos. Stevig doorrijdend kwamen wij op een gemiddeld verbruik van 6,9 l/100 km (1 : 14,5). Rijd je voornamelijk op de snelweg en houd je je keurig aan de 100 km-grens, dan kan dat dalen tot zo'n 5,4 l/100 km (1 : 18,5). Daarmee toont de Skyactiv-techniek zijn relevantie overtuigender dan ooit.

Wat kan er beter aan de Mazda CX-30 e-Skyactiv X 186?



We schreven het al eerder: de Mazda CX-30 is geen ruimtewonder. Vooral de beenruimte achterin valt tegen en ook de kofferbak (430-1406 l) is geen slokop. Wat ons niet eerder was opgevallen, is dat het onderstel best heftig reageert op gemene, korte hobbels. Met name de achteras is wel érg hard gedempt. Zo moeten de inzittenden af en toe stevige stoten onder de gordel incasseren. Het grootste minpunt vinden we echter de zestraps automaat. Bij een vlotte rijstijl zijn schakelmomenten té duidelijk voelbaar en de samenwerking met de actieve cruisecontrol is verre van optimaal. Als de afstand tot de voorligger te klein wordt, remt de auto keurig af, maar wanneer die rijdende chicane uit de weg is, twijfelt de bak of ie één, of toch twee versnellingen terug moet schakelen. Vervolgens doet de motor op hectische wijze zijn best om de ingestelde snelheid in recordtijd te hernemen. Beschaafd is anders ...

Wanneer komt de Mazda CX-30 e-Skyactiv X 186 en wat kost-ie?



De vernieuwde CX-30 e-Skyactyiv X 186 staat al bij de dealer. Met de Comfort-uitrusting en handgeschakelde zesbak hangt er een prijskaartje van 34.240 euro aan. De complete Luxury kost met handbak 36.790 euro, voor de zestraps automaat betaal je 2500 euro extra. Dat geld zouden wij lekker in onze zak houden, want in tegenstelling tot de automaat is de handbak een genot. We zouden liever investeren in het i-Active-pakket, dat een veelheid aan veiligheidsassistenten omvat, inclusief 360-graden camera en een waarschuwing voor achterlangs kruisend verkeer. De CX-30 is er ook als e-Skyactiv G met 122 pk, maar gezien het beperkte prijsverschil (voor de Comfort scheelt het 1250 euro) snappen we wel dat 95 procent van de CX-30-kopers voor de krachtigste variant kiest. Die is niet alleen duidelijk sneller, maar ook iets zuiniger. Concurrenten van de CX-30 zijn auto's als de Volvo XC40, de Volkswagen T-Roc en de Kia XCeed.



Wat vind ikzelf van de Mazda CX-30 e-Skyactiv X 186?



Ondanks de recente pk-injectie is de Mazda CX-30 nog geen power-suv. Het extra vermogen en het toegenomen koppel zijn echter voldoende om weerwoord te bieden aan het 'turbogeweld' van de concurrentie. Waar ik vooral voor val, is de combinatie van de fijne besturing en het mooie design - van zowel binnen- als buitenkant. Hoewel ik niks tegen automaten heb, zou ik bij de CX-30 liever voor de uitstekende handbak gaan. Dat scheelt 2500 euro, maar vooral ergernis.