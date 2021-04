Test - De elektrische Opel Mokka-e heeft een neus voor succes

Voor wie het ‘Vizor’-front van de nieuwe Opel Mokka niets zegt: het is de moderne interpretatie van de neus die de Opel Manta A sierde. De gefacelifte Crossland was de eerste Opel die werd ‘geVizoriseerd’, en nu is de beurt dus aan de Mokka, de derde loot aan Opels suv-stam. Prijstechnisch zit de Mokka tussen de Crossland en de Grandland in. Toch is er iets vreemds aan de hand. Wanneer we de specificaties erbij pakken, blijkt de Mokka over de gehele linie iets duurder dan de Crossland, terwijl hij kleiner en minder ruim is. Waarom zou je dan een Mokka kopen?

Opel Mokka-e is strakker, maar ook krapper

Het antwoord op die vraag is tweeledig. Over smaak valt niet te twisten, maar wij vinden de strakke Mokka een stuk aantrekkelijker dan de wat vreemd geproportioneerde, bollige Crossland. Het strakke design zien we bij de Mokka terug in het interieur. Het is de eerste Opel met het zogenaamde Pure Panel, waarbij het digitale instrumentarium en het multimediascherm optisch aan elkaar zijn gekoppeld. Een ander belangrijk verschil betreft de aandrijflijn: de Crossland is alleen leverbaar met verbrandingsmotoren, terwijl de Mokka ook als EV te koop is – of beter gezegd te lease. Dat brengt ons terug bij de hoofdrolspeler in dit artikel: de Opel Mokka-e.

Helaas, one pedal driving is er niet bij

Hoewel de Mokka-e zwaarder is dan de Corsa-e, moet hij genoegen nemen met dezelfde specificaties. Dat betekent dat er een 136 pk sterke elektromotor in de neus zit, die gevoed wordt door een accupakket van 50 kWh. Het levert de Mokka-e een WLTP-actieradius van maximaal 324 kilometer op, waarmee hij zich ergens in de middenmoot van zijn klasse nestelt. Met een vermogen van 136 pk en een gewicht van bijna 1600 kg, is de Mokka-e redelijk vlot. Maar verwacht geen maagverplaatsingen of oogbloedingen als je ‘plankstroom’ geeft: de honderdsprint neemt 9,0 seconden in beslag (0,9 seconde meer dan de Corsa-e).

Tenminste, als je met de knoppen op de middenconsole de Sport-modus kiest. In Eco en Normal staat niet het volledige vermogen tot je beschikking, en dat merk je. Sterker nog, de auto vertelt je ook keurig dat de prestaties en het ‘thermisch comfort’ minder zijn als je voor de Eco-stand kiest. Klinkt als ‘we gaan treuzelen en kou lijden’. Dat valt mee, en de positieve kant van de medaille is dat de boordcomputer een extra bereik van 20 kilometer belooft.

“Verwacht geen maagverplaatsingen of oogbloedingen als je ‘plankstroom’ geeft.”

Anders dan bij onder meer de Kia e-Soul en de Hyundai Kona Electric, behoort one pedal driving niet tot de mogelijkheden. Als je de transmissieknop niet in D, maar in B zet, remt de Mokka-e weliswaar sterker op de elektromotor af, maar hij blijft altijd doorrollen tot 8 km/h. Om geheel tot stilstand te komen, moet je dus sowieso het rempedaal gebruiken. Ervaren EV-rijders zullen dit betreuren, terwijl de groentjes zich hierdoor juist snel thuis zullen voelen.

Daar draagt ook rest van de bediening aan bij. Want hoewel het hypermoderne dashboard in eerste instantie futuristisch overkomt, zijn er ook nog genoeg ‘echte’ knoppen aanwezig, onder meer voor de klimaat regeling. Wel zo handig.

Plaats voor niet al te grote volwassenen

Doordat de aandrijflijn van een elektrische auto zo stil is, vallen de overige rijgeluiden vaak des te meer op. Niet in de Mokka-e: windgeruis, getik van opspattend grind en bandengeroffel zijn nauwelijks hoorbaar. Ook de fijne, uitgebreid verstelbare bestuurdersstoel en het onderstel dragen een steentje bij aan het prettige comfort. Drempels op binnenwegen neemt de Mokka-e soepel, korte hobbels leiden wel tot duidelijke rimpelingen in de koffiebeker.

“Het hypermoderne dashboard komt futuristisch over, maar er zijn genoeg 'echte' knoppen aanwezig.”

Hoewel de nieuwe Mokka 12,5 centimeter korter is dan zijn voorganger, biedt hij toch nog plaats aan vier – niet al te grote – volwassenen. Alleen moeten de achterpassagiers geen claustrofobie hebben, anders krijgen ze het al snel benauwd van de aflopende daklijn en de forse C-stijlen. Lijders aan plasticofobie hebben het achterin net zo moeilijk, want voor de bekleding van de achterdeuren heeft Opel groot ingekocht bij de plastic-afdeling van AliExpress.



Voorin zijn mooiere materialen gebruikt, al merk je als bestuurder goed dat de tunnelconsole eveneens van harde kunststof is. De voetenruimte is vrij smal, waardoor het rechterbeen af en toe in de knel komt. Over knellen gesproken: de bagageruimte van 310 liter houdt ook niet over. Wel fijn is het extra vak onder de laadvloer, dit is een ideale plek voor de laadkabel. In niet-elektrische Mokka’s kun je trouwens 350 liter aan bagage kwijt, maar ook dat is duidelijk minder dan de 410 liter die de Crossland kan herbergen.

Opel Mokka-e is er vanaf 34.399 euro

Kijken we naar de prijs van het basismodel van de Mokka-e, de Edition, dan heb je voor 34.399 euro een degelijk uitgeruste, elektrische suv met een keurig bereik. Veiligheidssystemen als verkeersbord- en vermoeidheidsherkenning, spoorassistentie, een automatische noodstopfunctie met voetgangersherkenning en adaptieve cruisecontrol zijn op de elektrische Mokka allemaal standaard.

Wij reden de dik aangeklede Ultimate, met 10-inch touchscreen, een navigatiesysteem en 18-inch lichtmetaal. Ook was er een driefasen-boordlader (11 kW) aan boord, waarvoor Opel een meerprijs van 1000 euro rekent. Wij zouden hem altijd bijbestellen, want daarmee gaat opladen aan een normale laadpaal (11 kW) stukken sneller. Tot 80 procent accucapaciteit ben je dan geen 15 uur, maar 5 uur en een kwartier kwijt. Al met al kwam de testauto uit op een prijs van 41.599 euro.

Ter vergelijking: een 130 pk sterke Mokka 1.2 Turbo Ultimate met automaat kost 36.499 euro. Het kan natuurlijk nog veel goedkoper. Bestel je een instapMokka met 100 pk en een handbak, dan hoef je ‘maar’ 26.299 euro uit je spaarpot te vissen. Het goede nieuws is dat Opel geen meerprijs hanteert voor de lekker felle Matcha Green lak. Misschien dat dit ons Nederlanders kan verleiden eens een andere kleur te kiezen dan grijs of zwart …

Conclusie

Jammer dat de nieuwe Mokka alleen de neus heeft van de Manta. Desondanks vind ik deze nieuweling misschien wel de leukste compacte suv van dit moment. De Mazda MX-30 (vanaf 32.100 euro) is ook geen dertien-ineen-dozijn, maar daarmee kun je net drie rondjes om de kerk rijden. Een sterke concurrent is de Kia e-Soul, die met 204 pk en een 64 kWh-accupakket niet zoveel duurder is (36.495 euro). Aan de andere kant is zo’n Soul wel erg smaakgevoelig. Concerngenoot Peugeot e-2008 dan? Die is ruim 2000 euro duurder dan de Mokka-e. Kortom: de elektrische Mokka kon weleens potten gaan breken.