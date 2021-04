Review Toyota Highlander Hybrid: Zeeën van ruimte en golven van trekkracht

Wat is er opvallend aan de Toyota Highlander Hybrid?

Zijn formaat. De Toyota Highlander is overduidelijk niet ontworpen voor Europa. Hij stamt uit 2000 en heeft er in Japan, China, de VS en Australië al drie generaties op zitten. Dit model is van de vierde generatie uit 2019. Hij is zo'n 5 meter lang en bijna 2 meter breed. In een Utrechts jaren dertig-straatje - waar ik woon - is dat een uitdaging. Met aan weerskanten geparkeerde auto's, moet je echt op je hoede zijn dat je niet iemands spiegel eraf rijdt.

Op de bestuurdersstoel waan je je op een troon, van waaraf je neerkijkt op je onderdanen in Toyota Aygo's en Peugeotjes 108. Als je op de snelweg een bestelbusje of kleine vrachtwagen inhaalt, kun je zo bij de chauffeur naar binnen kijken. Bij ons levert Toyota de Highlander standaard als zevenzitter. De bagageruimte is 865 liter groot. En als twee van de drie zitrijen worden neergeklapt, is er zelfs plek voor 2000 liter aan koffers, tassen en dozen.

Wat is er goed aan de Toyota Highlander Hybrid?

De pluspunten van de Toyota Highlander hebben we eigenlijk hierboven al gehad. Hij biedt plaats aan zeven inzittenden en kan in de bagageruimte een hele warenhuisvoorraad meenemen. Verder maakt de enorme Japanse suv zich populair bij caravantrekkers met zijn maximale trekgewicht van 2000 kilo. En daar kom je niet snel aan als je een sleurhut aan de trekhaak koppel. Gemiddeld weegt een lege caravan nog geen 1000 kilo.

Verder is de Toyota Highlander Hybrid een stille, comfortabele, goed uitgeruste reisauto. Het infotainmentsysteem werkt fijn en snel. En hoera, er zijn fysieke knoppen voor de belangrijkste functies. Het grootste minpuntje van het interieur is dat je kunt zien dat de boel voor het Japanse en Amerikaanse koperspubliek is ontworpen. Erg inspirerend is het design niet en op plekken kom je de goedkoopst denkbare stukken plastic tegen. Al zit alles wel keurig in elkaar, trouwens.

Wat kan er beter aan de Toyota Highlander Hybrid?

De Toyota Highlander Hybrid is een moeilijke auto om te plaatsen. Volgens de importeur zijn er twee redenen waarom hij nu toch naar Europa komt. Eén: de Highlander is eindelijk leverbaar als hybride en dat scheelt wat CO2-uitstoot betreft (en in Nederland dus wat prijs betreft). Twee: Toyota wil maximaal profiteren van de suv-gekte en mist een model in het segment boven de RAV4. De Land Cruiser ziet het merk als terreinwagen. Deze Highlander moet het suv-alternatief zijn.

Maar ja, het segment van de grote suv's is vooral een premiumsegment, met modellen als de Audi Q7, BMW X5, Mercedes GLE en Volvo XC90. En premium … dat is de Toyota Highlander Hybrid niet. Overigens is dat de auto niet aan te rekenen, maar het feit hij dat cachet mist, zal het hem in Nederland wel moeilijk maken. Al moeten we daarbij eerlijk zeggen dat Highlander Hybrid wel een stuk minder duur is dan bovengenoemde Duitse concurrenten. Het scheelt zo 20.000 euro en meer.

Dan zijn aandrijflijn: een 2,5-liter viercilinder met hybridetechniek en een vermogen van 248 pk en 270 Nm koppel. Een soepel, verfijnd geheel, dat wat ons betreft wel wat krachtiger had gemogen. De Highlander Hybrid weegt meer dan 2000 kilo en daar is 248 pk eigenlijk nét niet genoeg voor. Als je het gaspedaal vloert, dan gaat de forse Toyota vooruit, maar niet van harte. Volgens de WLTP-opgave zou de Highlander Hybrid 1 op 14,2 moeten lopen. Wij haalden op de snelweg en in de Eco-stand 1 op 12.

Wanneer komt de Toyota Highlander Hybrid en wat kost-ie?

De Toyota Highlander Hybrid is er vanaf 63.000 euro (onze testauto kost 77.000 euro). Dat is behoorlijk wat geld, maar toch gewoon een prima prijs voor zo'n flinke suv. Het is moeilijk om concurrenten te vinden voor de Highlander. Ford levert de (ook uit Amerika afkomstige) Explorer Plug-in Hybrid, maar die heeft een zescilinder met 457 pk en een vanafprijs van 77.910 euro. En daarmee houdt het eigenlijk op, want de qua grootte vergelijkbare modellen van Audi, BMW, Mercedes en Volvo zijn duurder.

Wat vind ikzelf van de Toyota Highlander Hybrid?

Het is gewoon een stoer ding. Klaar! Hij is gestileerd als een ouderwetse suv. Geen poespas, gewoon een lel van een auto. En daarin ligt zijn unique selling point. De Toyota Highlander Hybrid is groot, ruim, comfortabel, biedt plek aan zeven personen en een sloot bagage, en kan een joekel van een aanhanger trekken. Zijn hybride-aandrijflijn is relatief zuinig (voor zo'n zware 'truck'), maar had iets sterker gemogen. De Highlander gaat het in Nederland lastig krijgen. Want de markt voor auto's als deze is klein.