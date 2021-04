5 redenen waarom de Kia Picanto de bestverkochte stadsauto van Nederland is

In het A-segment was de Kia Picanto over de eerste drie maanden van 2021 de onbetwiste leider. In die periode ging de kekke Koreaan 2187 keer over de dealerdrempels. Het heeft zelfs maar weinig gescheeld of de Picanto was in het eerste kwartaal de bestverkochte auto van het land geworden. Alleen de Volvo XC40 (2266) deed het iets beter.



De Kia Picanto biedt veel waar voor je geld



Bij veel merken is het instapmodel een kaal, aircoloos showroomlokkertje. Maar bij de goedkoopste Kia Picanto (14.995 euro) hoef je qua uitrusting niet op een houtje te bijten. ComfortLine heet-ie, en die naam is geen vlag op een modderschuit. Bij Kia snappen ze dat iedereen tegenwoordig airconditioning, elektrisch bediende ruiten in de voorportieren en cruisecontrol wil. Het zit er allemaal op, evenals een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, een digitale radio en bluetooth. Leg er 1000 euro bij voor de DynamicLine, en je krijgt ook 14-inch lichtmetalen wielen, een achteruitrijcamera en Apple CarPlay / Android Auto. Verder kun je de buitenspiegels elektrisch verstellen en verwarmen.



Nog even de belangrijkste prijzen van de Kia Picanto op een rijtje:



1.0 DPi ComfortLine (67 pk) € 14.995

1.0 DPi DynamicLine (67 pk) € 15.995

1.0 DPi DynamicPlusLine (67 pk) € 17.295

1.0 DPi GT-Line (67 pk) € 18.095

1.0 T-GDi GT-Line (100 pk) € 21.495

1.0 T-GDi X-Line (100 pk) € 21.495

Hij is relatief ruim



De tijd dat er alleen een teckel en kleuter op de achterbank van een A-segmenter pasten, is allang voorbij. Mits niemand langer is dan pakweg 1,80 meter, kun je gewoon met vier man op stap in de Kia Picanto. De hoofdruimte is zelfs opmerkelijk groot. Met een inhoud van 255 liter, is de kofferbak van de Picanto nipt de ruimste in dit segment.



Ruimhartige garantie op Kia



In het door CO2-taks geplaagde Nederland zijn compacte auto's bijzonder geliefd, vooral onder particuliere autokopers. Ze zijn niet alleen blij met de behapbare prijs van de Kia Picanto. Ook met geruststellende pakket aan zekerheden trekt veel consumenten over de streep.



Zo biedt geen enkel ander volumemerk zeven jaar fabrieksgarantie. Oké, er zit een addertje onder het gras: alleen de eerste drie jaar geldt er geen kilometerbeperking. Daarna is er een maximum van 150.000 kilometer van toepassing. Maar wie rijdt er jaarlijks meer dan 21.000 kilometer met een stadsauto? Daarnaast krijg je op de Picanto 5 jaar lakgarantie (max. 150.000 km), 12 jaar carrosseriegarantie, 3 jaar audiogarantie (max. 100.000 km). Ook zit er 7 jaar internationale pechhulp in het pakket. Het kopen van een Picanto lijkt wel een beetje op het aanvaarden van een baan als ambtenaar!



Lage gebruikskosten

Nederland staat niet alleen bekend om zijn hoge aanschafprijzen voor auto's. Ook de benzine is hier duur en een andere gehate kostenpost is de wegenbelasting. Gelukkig is de Kia Picanto geen grote drinker. Afhankelijk van de motorvariant bedraagt het officiële WLTP-verbruik 4,8 (1 : 20,8) tot 5,4 liter per 100 km (1 : 18,5). We zien demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra steeds moeilijker gaan kijken. En dat komt niet alleen door het toeslagenschandaal en Omtzigt-gate. Want met al die lichtgewicht Picanto's (874-924 kg) wordt zijn wegenbelastingpotje ook nauwelijks gespekt (75-82 euro per kwartaal). Voeg daar de beperkte afschrijving bij, en je weet dat je de gebruikskosten van de Picanto aardig in de hand kunt houden.

Geen omaatjes-uitstraling

Gelukkig is de omaatjes-uitstraling van stadsmini's inmiddels verleden tijd. De huidige Kia Picanto doet in niets denken aan auto's als de Suzuki Wagon R+, Hyundai Atos of Volkswagen Fox. Ook als jongere kun je je prima vertonen in een nieuwe Picanto. Helemaal als je voor de sportieve GT-Line kiest (vanaf 18.095 euro, zie foto's). Die heeft sportieve bumpers en zijskirts, extra stoer lichtmetaal, een afgeplat sportstuur en spannende rode accenten aan de binnen- en buitenkant.



Helaas blijven de prestaties van de basismotor een beetje achter bij die wrede looks. Van een 1,0-liter driecilinder met 67 pk (0-100 km/h in 14,6 s) slaan we niet steil achterover, al kun je er in Nederland best mee uit de voeten. Zeker met de huidige snelheidsbeperkingen. Wil je een Picanto die in 10,3 tellen naar de 100 km/h snelt en die ook vlot is op de tussensprints? Kies dan voor de vrolijk knorrende, 100 pk sterke turboversie. Die kost als GT-Line 21.495 euro. Da's wel heel pittig voor een Picanto! Maar goed, dan krijg je ook een heel pakket aan moderne veiligheidssystemen, een zonnedak, stuur- en stoelverwarming en een draadloze smartphone-oplader op de koop toe.