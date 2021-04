Review Hyundai i10: een goedkope auto onder de 15.000 euro, het kán nog

Waartoe is de Hyundai i10 op aarde?

Het lijkt alsof er de laatste tijd alleen maar suv’s en grote elektrische auto’s op de markt komen. Maar voor een beetje elektrische auto betaal je al snel 40.000 euro. Wie heeft er nou zoveel geld op de bank? Hyundai weet dat mensen nog steeds heel blij worden van een betaalbare nieuwe auto. De Hyundai i10 kost 13.635 euro en je hoeft echt niet af te zien. Elke generatie wordt een beetje groter, luxer en veiliger. De huidige i10 is op de markt sinds begin 2020.



Ook na aanschaf lach je je rot als je je vaste kosten berekent. De i10 weegt nog geen 1000 kilo, waardoor je per maand voor iets meer dan drie tientjes wegenbelasting klaar bent. Ook het brandstofverbruik is keurig: met de sportieve 1.0 T-GDI N Line waarmee wij reden, doken we zelfs onder de opgave van Hyundai zelf. Ons verbruik na een week testen? 1 op 21! Terwijl Hyundai bescheiden 1 op 18,5 opgeeft.



Wat krijg je allemaal als je een Hyundai 10 bestelt?

Het is niet eens zo lang geleden dat je bij de allerkleinste auto’s al blij mocht zijn als je standaard achterruitverwarming had. Airco, elektrische ramen of portiervergrendeling met afstandsbediening waren nog tot ver in deze eeuw een ongekende luxe.

In de Hyundai i10 T-GDI N Line zitten opties die je tot voor kort alleen in dure auto’s aantrof. Hij heeft niet alleen stoelverwarming, maar ook stuurverwarming. En tijdens het rijden kun je draadloos je telefoon opladen. Ook op veiligheidsgebied pakt Hyundai het groot aan: de auto heeft een spoorassistent, die je dwingt om binnen de wegmarkering te blijven, en een systeem dat automatisch remt voor plotseling overstekende voetgangers. Als de vermoeidheidsassistent vindt dat je wel erg stuntelig rijdt, raadt hij je aan om een kop koffie te gaan drinken. Parkeren is met dit kleine autootje niet heel ingewikkeld, maar de achteruitrijcamera maakt het nog simpeler.

En mocht je nou denken dat zo’n stadsauto niet vooruit te branden is: de Hyundai i10 N-Line die je hier ziet, heeft een driecilinder turbomotor motor met 100 pk, waardoor je met 180 km/h over de autobahn kunt razen.



Klinkt als de ideale auto! Zit er een addertje onder het gras?

Dat kun je wel zeggen. De N Line ziet er mooi uit met zijn rode accenten, zijn 16-inch wielen, zijn dubbele uitlaatpijpen en binnenin aluminium pedalen en rode stiksels in de stoelbekleding. Maar hier komt het: voor dat moois betaal je liefst 20.535 euro. Dat is 7000 euro meer dan voor de instap-10! Dus je moet wel even goed opletten als je een Hyundai i10 bestelt. Al heeft de basisversie van 13.000 euro ook gewoon cruise control, elektrische ramen en centrale vergrendeling, dus daarin hoef je niet echt niet af te zien. Airco is standaard vanaf de 1i0 Comfort (15.375 euro).



Echt jammer is dat alleen de dure en sportieve N-Line leverbaar is met de 100 pk sterke T-GDI benzinemotor. Alle andere versies moeten het doen met een turboloze motor die niet verder komt dan 67 pk. Die versie is een stuk trager: de sprint van 0 naar 100 km/h duurt 14,6 seconden (N Line: 10,6 s) en de topsnelheid is 156 km/h.



Klopt het dat de Hyundai i10 een van de laatste stadsauto's is?

Vroeger kon je bij bijna elk merk wel terecht voor een kleine auto, maar steeds meer fabrikanten stoppen ermee. Automerken zitten met een probleem. De marges op kleine auto’s zijn nu eenmaal klein, terwijl ze wél aan de hoogste veiligheidseisen moeten voldoen. Zou je een elektrische versie aanbieden, dan wordt zo’n auto al snel veel te duur.



Daarom haakt het ene merk na het andere af. Opel stopte vorig jaar met de in Nederland uitstekend verkopende Karl. Toyota, Peugeot en Citroën bieden sinds 2005 de drieling Aygo, 108 en C1 op. Maar Peugeot en Citroën trekken zich terug, in 2022 komt er alleen een nieuwe Aygo. Renault zwaait de Twingo uit en de nieuwe Fiat Panda laat een eeuwigheid op zich laat wachten – als ie ooit nog komt. Ook de drieling van het Volkswagen-concern, de Skoda Citigo, Seat Mii en Volkswagen Up, krijgt geen opvolger. Zelfs Suzuki, dat beroemd werd met kleine auto's, hield het voor gezien met de Celerio.



Een Hyundai i10: doen of niet doen?

Elke generatie van de Hyundai i10 wordt beter en beter. Zeker als N Line oogt-ie zelfs stoer. Je kunt er best met z’n vieren in, de auto heeft een prima wegligging en voor het bescheiden bedrag dat je voor de auto betaalt, krijg je aardig wat terug. Jammer van de futloze driecilinder in de basisversie, je zou elke i10-rijder het fijne turbomotortje gunnen. Maar goed, voor een krappe 14.000 euro mag je niet te veel eisen.

Eigenlijk moeten we blij zijn dat Hyundai nog altijd brood in het A-segment ziet. Het merk zorgt ervoor dat een nieuwe auto voor veel mensen nog een beetje betaalbaar blijft.