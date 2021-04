Hybrides voor kilometervreters: zo comfortabel zijn de Mercedes A 250e en VW Golf e-Hybrid

Of een auto comfortabel is, hangt af van een heleboel factoren. Voor veel mensen komt het neer op zitcomfort, veercomfort en ruimte. Met andere woorden: heeft de auto goede stoelen, strijkt het onderstel oneffenheden in het wegdek glad en kun je je hoofd en ledematen kwijt?

In dit artikel bepreken we ook de klimaatbeheersing en het zitgenot van de passagiers op de achterbank. Want als die beginnen te klagen, duurt de rit voor je gevoel twee keer zo lang.

Zitcomfort: de hybride met de beste stoelen

Mercedes en comfort worden vaak in één adem genoemd. Toch zijn wij niet uit de ErgoActive-bestuurdersstoel van de Golf eHybrid te slaan. Hij is comfortabel gevormd en bekleed, en ondersteunt je lichaam beter dan de smalle comfortstoelen in de Mercedes A 250e. Bovendien beschikt de bestuurdersstoel van de Golf over een massagefunctie. Zo kan het dat je achter het stuur van de Volkswagen net zo lekker zit als in duurdere auto’s.

De achterpassagiers in de Golf zitten op een comfortabele bank die hun bovenbenen goed ondersteunt. Hier is het langer uit te houden dan op de lage achterbank van de A-klasse, die je in een gehurkte positie dwingt. Op het gebeid van klimaatregeling gaat Volkswagen wederom een stapje verder: de Golf eHybrid wordt standaard geleverd als Style-uitvoering, wat betekent dat je climate control met drie zones krijgt. De A-klasse heeft maar twee klimaatzones. Weer zijn de passagiers op de achterbank van de Mercedes de pineut.

Veercomfort: de meerwaarde van adaptieve schokdempers

De Golf eHybrid mag dan luxe zijn uitgerust, aan de adaptieve schokdempers van onze testauto hangt evengoed een prijskaartje (946 euro). Het resultaat mag er zijn: het onderstel reageert soepel op randen, scheuren en dwarsrichels. Zelfs op slechte wegen beschermt het onderstel de inzittenden tegen hinderlijke trillingen en dreunen.



“Je kunt de A 250e niet bestellen met adaptieve schokdempers.”

De A 250e heeft conventionele schokdempers die minder soepel omspringen met oneffenheden. Dat heeft tot gevolg dat de carrosserie meer in beweging is en de Mercedes een wat nerveuze indruk maakt. Het wordt beter als je de auto belaadt met mensen en spullen. Door het extra gewicht aan boord, komen dwarsrichels wel harder binnen.



Al met al biedt de Golf een hoger comfortniveau, ongeacht het wegdek waar je op rijdt. Het verschil met de A-klasse is opvallend groot. De 250e is trouwens de enige uitvoering van de A-klasse die je niet kunt bestellen met adaptieve schokdempers.

Ruimte: de Golf is ruimer dan de A-klasse

Tot slot de binnenruimte: de bestuurder en de bijrijder van de Golf hebben de meeste bewegingsvrijheid. De A-klasse voelt voorin smal aan en de hoofdruimte is zozo. Op de achterbank herhaalt dit beeld zich: de Golf biedt meer ruimte in de breedte en de hoogte. Grote volwassenen zitten er prima, terwijl je niet op de tweede zitrij van de A 250e wilt zitten als je langer bent dan 1,85 meter.

