Eerste review - De Maserati Ghibli Hybrid jokt dat-ie een hybride is

Wat valt er op aan de Maserati Ghibli Hybrid?

Arts, accountant, advocaat, architect … Het zijn allemaal beschermde titels, die je niet zomaar mag voeren. De benaming 'hybride' is dat echter niet. Dus mag Maserati zijn nieuwste model gewoon als Ghibli Hybrid in de prijslijst zetten, ook al is de auto eigenlijk geen hybride. Onder de kap schuilt een 2,0-liter viercilinder turbomotor met mild hybrid-ondersteuning. Dat betekent dat de Maserati remenergie terugwint, opslaat in een batterij en gebruikt om de prestaties te verhogen en het brandstofverbruik omlaag te brengen. Kleine stukjes elektrisch rijden kan hij niet.

De aanduiding Hybrid zie je nergens terug op de fraaie Ghibli-koets. Je kunt de 'spaarvarkenuitvoering' alleen herkennen aan zijn blauwe accenten. Verder zou de Maserati Ghibli Hybrid ook gewoon een Ghibli V6 of Ghibli Trofeo kunnen zijn, met dezelfde vier uitlaatpijpen onder de achterbumper. Visueel heeft de Ghibli een kleine update gehad. Dat kun je het duidelijkst zien aan de achterlichten, waarin nu een boemerangvorm zit (een geintje dat aan de Maserati 3200 GT doet denken). De Ghibli is al acht jaar oud. En toch is het nog steeds een mooie, imposante verschijning.

Wat is er goed aan de Maserati Ghibli Hybrid?

Dat hij een Maserati is! Want om de merknaam en het bijbehorende drietand-logo hangt nog altijd een zweem van Italiaanse glamour. En in die wereld stap je als je de sleutel van een Ghibli Hybrid krijgt. Medeweggebruikers weten meteen: de persoon achter het stuur is een individualist. Iemand die zijn eigen weg gaat en niet - zoals de rest van succesvol Nederland - voor een 'blijf maar onder het maaiveld'-grijze Audi, BMW of Mercedes kiest. Een Maserati-rijder is interessant, cool, mysterieus en mogelijkerwijs ook een beetje gevaarlijk.

Daar past het rijgedrag van zelfs de Ghibli Hybrid bij. Want denk niet dat Maserati met zijn eerste 'hybride' een Toyota-achtige muesli-mobiel heeft neergezet. De Ghibli Hybrid houdt zich niet bezig met smeltende poolkappen en verhongerende ijsberen. Zijn mild hybrid-systeem is gekalibreerd voor prestaties, niet voor spaarzaamheid. Al maakt de Ghibli Hybrid het qua verbruik niet zo bont als de Ghibli V6 natuurlijk, die in de praktijk veel slechter scoort dan zijn opgegeven 1 op 8,9.

Hoe dan ook, de motor van de nieuwste Maserati is fijn, met name ook onderin, waar hij een extra duw krijgt van de zogenoemde e-Booster. Het onderstel is sportief afgestemd en biedt voor alledag een prima compromis tussen comfort en stevigheid. De stuurinrichting was altijd hydraulisch, maar is nu elektrisch. Anders kunnen elektronische rijassistenten (de Ghibli Hybrid heeft er een hele lijst) je geen handje helpen als dat nodig is. Op het gebied van rijdynamiek komt de Maserati dicht in de buurt van de BMW 5-serie.

Stap je in de Ghibli Hybrid, dan valt je oog meteen op het nieuwe infotainmentscherm. Dat is behoorlijk gegroeid, van 8,4 inch naar 10,1 inch. De graphics zijn beter, de resolutie is hoger en de reactietijd is korter. Bovendien is het multimediasysteem compatible met Apple CarPlay, maar ook met Maserati Connect. Daarmee kun je diverse functies met een mobiele app aansturen. Voor de audiofielen heeft Maserati zowel een Harman Kardon- als Bowers & Wilkons-audiosysteem in de optielijst staan.

Wat kan er beter aan de Maserati Ghibli Hybrid?

Een Maserati koop je niet voor het brandstofverbruik, maar van een model dat als Hybrid door het leven gaat, verwacht je toch meer. De mild hybrid-techniek van de Ghibli zorgt op papier voor een flink lagere CO2-uitstoot en dat is goed voor de prijs (zie onder). Toch heb je er aan de pomp weinig aan. Wij hadden de auto niet lang genoeg voor een uitgebreide verbruikstest, maar het opgegeven verbruik van maximaal 1 op 11,7 haal je met geen mogelijkheid.

Helaas valt de Ghibli Hybrid ons ook wat prestaties betreft een beetje tegen. De aandrijflijn is soepel, stil en krachtig, maar nooit heb je het gevoel met een sportsedan onderweg te zijn die in 5,7 seconden naar 100 km/h kan sprinten. Dat komt voor een groot deel door de trage transmissie, die bij normaal gebruik uitstekend zijn werk doet, maar volledig het spoor bijster raakt als je het gaspedaal tegen het schutbord trapt. Dan gaat er veel te veel tijd overheen voordat de bak weifelend één … nee, wacht … toch twee versnellingen terugschakelt.

Maserati belooft voor de Ghibli Hybrid een heerlijk Italiaanse soundtrack, met dank aan een setje resonatoren in de uitlaat (zeg maar: klankkasten). De technici hebben hard hun best gedaan, maar kunnen ook maar zoveel doen om een viercilinder turbomotor diep en donker te laten klinken. Om eerlijk te zijn klinkt de Ghibli Hybrid als een hot hatch, met - als je buiten staat te luisteren - een duidelijk scheiding tussen het geluid dat voorin bij de krachtbron vandaan komt en het geluid dat in de uitlaat wordt gecomponeerd.



De laatste update van de Maserati Ghibli heeft vooral het interieur veel goed gedaan. Hierboven hebben we het nieuwe infotainmentsysteem al geprezen, maar toch moeten we een kritische noot kraken. Maserati heeft niet de diepe zakken van Audi, BMW of Mercedes en dat merk je aan boord van de Ghibli. Op techgebied loopt de zakensedan achter. Er is bijvoorbeeld geen configureerbare digitale cockpit. Bovendien zijn de door Maserati gebruikte materialen niet van het hoge Duitse niveau.

Wanneer komt de Maserati Ghibli Hybrid en wat kost-ie?

De Maserati Ghibli Hybrid is reeds op de markt, voor een stevige vanafprijs van 92.402 euro. Stevig, want voor zo'n 20.000 euro minder koop je een Audi A6 55 TFSI e Quattro met 367 pk of een BMW 545e xDrive met zo'n 400 pk. Het grote voordeel dat de Ghibli Hybrid heeft, is ten opzichte van de Ghibli V6. Die laatste heeft slechts 20 pk meer (350 in plaats van 330 pk), maar is liefst 33.100 euro duurder. De schuldige is - hoe kan het anders - de BPM-boete die de fiscus heft op basis van de CO2-uitstoot.

Wat vind ikzelf van de Maserati Ghibli Hybrid?

Maserati is een sympathiek merk, dat maar moeilijk de aansluiting kan vinden bij de concurrentie. Vorig jaar reed ik een weekend in de magistrale Levante Trofeo, waarin je de Italiaanse magie van Maserati ongefilterd over je heen krijgt. Maar ja, die power-suv - een van de best sturende op de markt - is maar voor een enkeling weggelegd. De Ghibli Hybrid begeeft zich in die zin op veel moeilijker terrein, waar de gevestigde Duitse orde de dienst uitmaakt. Kan de Maserati daar tegen opboksen? Nee, helaas niet. Hij is beter dan ooit, maar dat is nét niet goed genoeg.