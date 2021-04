Test: zo maakt de Nissan Juke gehakt van de Renault Captur

Sinds de introductie van de nieuwe Nissan Juke hebben we ons erover verbaasd dat hij met maar één motor leverbaar is. Het is dezelfde eenliter driecilinder turbomotor die je ook in diverse Renaults aantreft. Maar dan met 114 pk in plaats van 90. De test-­Captur is echter voorzien van een 1,3-liter viercilinder turbomotor met 140 pk. Waarom? Omdat we 100 pk eigenlijk wel de ondergrens vinden voor een suv van dit formaat en gewicht. Die Captur-motor loopt iets mooier rond dan de driecilinder van de Juke. Toch is het verschil kleiner dan je op grond van het aantal cilinders verwacht.



Captur is rechtdoor sneller dan Juke



De geteste Renault Captur beschikt weliswaar over 26 pk meer dan de Juke, maar hij is ook zo’n 100 kg zwaarder. Desondanks voelen we algauw dat de Captur veel vlotter op het gaspedaal reageert. Op de sprint vanuit stilstand naar 100 km/h is de Renault Captur bijna 2 seconden sneller dan de Nissan Juke. Ook bij tussentijds versnellen neemt de Fransman telkens een ruime voorsprong.



Vlotte sprints dankzij EDC en hoger koppel



Een blik op de specificaties geeft de verklaring voor de betere prestaties van de Captur. Het maximumkoppel van de Renault-motor bedraagt 240 Nm, terwijl de driecilinder van de Nissan het met 180 Nm moet doen. Bovendien heeft de Captur bij alle sprintoefeningen voordeel van de vlotte zeventraps transmissie met dubbele koppeling. Wil je de Captur TCe 140 toch liever met een handbak? Helaas, daar doet de Renault-fabriek niet aan.



Verbruik Renault Captur en Nissan Juke



Betere prestaties gaan niet zelden gepaard met een hoger benzineverbruik, maar de Captur breekt met deze slechte gewoonte. Hij neemt tijdens de testperiode genoegen met 7,2 l/100 km (1 op 13,9), exact evenveel als de Juke. Wie zich keurig aan de snelheidslimieten houdt, haalt algauw 15 à 16 kilometer op een liter benzine.

Waarom de Juke sportiever rijdt dan de Captur

Anders dan de meeste crossovers en suv’s in dit compacte segment, heeft de Nissan Juke een sportieve, coupé-achtige daklijn. Ook als we naar het rijgedrag kijken, is de Juke veruit de sportiefste van de twee. Met behulp van zijn directe besturing kun je hem bij bovengemiddelde snelheden moeiteloos op de ideale lijn houden. Korte bochten? Ook daar lust de Juke wel Japanse rijstepap van. Pas als je het onmogelijke van het onderstel vraagt, schuift de Nissan geleidelijk met zijn neus richting de buitenkant van de weg. Daarbij ervaar je de ingrepen van het stabiliteitsprogramma niet als een botte bijl, maar eerder als plaagstootjes van een messcherp samoeraizwaard.

Comfort Captur heeft ook nadelen



Dat de Captur meer op comfort is gericht dan de Juke, signaleerden we al eerder. Dat heeft onder normale omstandigheden vooral voordelen, maar dit karakter kent ook een schaduwkant.



De besturing van de Captur reageert trager en is minder exact. De auto helt in bochten sterker over en heeft meer last van onderstuur. De Renault Captur laat zijn weerzin tegen sportieve capriolen dus duidelijk merken. Bestuurders die zich hierdoor niet laten weerhouden, krijgen te maken met het ESP, dat ingrijpt met de subtiliteit van een houthakker met een pesthumeur.



Juke maakt gehakt van Captur op het circuit



De verschillen tussen de twee worden overduidelijk op ons handlingcircuit en de slalom. De Nissan Juke heeft maar 1 minuut en 54,6 seconden nodig om het testparcours te ronden. Exact twee seconden later gaat de Renault Captur over de finish. Dat klinkt misschien niet dramatisch, maar het is echt een groot verschil. Dan de slalom: hier bereikt de Nissan Juke een maximumsnelheid van 62,8 km/h. De Renault Captur haalt maximaal 61,0 km/h.

Wil je weten welke van deze twee onder de streep de beste keus is? Lees dan de volledige test in Auto Review 4/2021.