Eerste review Jaguar E-Pace P300e: een plug-in hybride, maar dan spannend

Wat is er opvallend aan de Jaguar E-Pace P300e?

Dat je onderweg eigenlijk nooit een andere Jaguar E-Pace tegenkomt. De compacte Brit profiteert - in ieder geval in Nederland - niet van de nog steeds groeiende suv-markt. Sinds zijn introductie in 2018 zijn er bij ons niet eens 400 exemplaren verkocht. Dus het is voor Jaguar te hopen dat de recente facelift de E-Pace een impuls geeft.

De uiterlijke wijzigingen zijn bescheiden. Je kunt de vernieuwde Jaguar E-Pace het gemakkelijkst herkennen aan zijn koplampen, die een duidelijk andere indeling hebben gekregen (met twee j'tjes als dagrijverlichting boven elkaar). Verder zijn natuurlijk de grille en de bumpers voor en achter aangepakt, maar dat zie je pas als je er een 'oude' E-Pace naast zet.

Het interieur van de Jaguar E-Pace blijft in grote lijnen hetzelfde. De wijzigingen die meteen in het oog springen, zijn de nieuwe digitale cockpit en het veel grotere touchscreen op de middenconsole. Dat meet 11,4 inch en is gekoppeld aan het nieuwe infotainmentsysteem van Jaguar. De hendel van de automaat op de middentunnel is niet meer zo lomp groot als voorheen.

Wat is er goed aan de Jaguar E-Pace P300e?

Om te beginnen: zijn aandrijflijn. Want wie had ooit gedacht dat een Jaaggg met een driepittertje een goed idee zou zijn? De benzinemotor past prima bij de E-Pace. Het torretje bromt bescheiden op de achtergrond en geeft - afhankelijk van de gekozen rijmodus - soms de teugels over aan zijn elektromaatje. Samen komen ze tot 309 pk en 540 Nm. En dat merk je. Als er genoeg peut in de batterij zit, helpt de elektromotor de zware E-Pace (bijna 2200 kilo) met zijn instant koppel vlot vooruit. De P300e is snel, met een sprinttijd naar 100 km/h die op zo'n 6,5 seconden ligt.

Het samenspel tussen verbrandings- en elektromotor is daarbij uitstekend. Over het algemeen merk je er weinig van als de driecilinder voorin wordt bijgeschakeld. Alleen in hele zeldzame gevallen - als je als bestuurder toch doet wat de elektronica niet had verwacht - voel je soms een hikje door de aandrijflijn gaan. In de reguliere rijmodus maakt de E-Pace veel gebruik van de elektromotor en daalt het niveau van de batterij hard. Na een half uur tot drie kwartier zit je al aan de bodem.

In vergelijking met de plug-in-varianten van de Mercedes GLA en Volvo XC40 is de Jaguar E-Pace duidelijk sportiever opgezet. Hij stuurt scherp en direct, gaat strak door bochten, maar rolt en duikt soms iets meer dan je zou willen. Ach, het is een suv nauwelijks aan te rekenen ... Jaguar heeft met de E-Pace P300e een heerlijke reisauto neergezet. Eentje met een uitstekend rijcomfort, aansprekende prestaties, een stille cabine en een eersteklas infotainmentsysteem.

Het heet Pivi Pro (hou eens op met grinniken, daar achterin!) en werkt snel en gemakkelijk. Handig is dat het beginscherm is opgedeeld in drie grote verticale secties, waardoor je direct de belangrijkste menu's onder handbereik hebt. Apple CarPlay en Android Auto zijn standaard. Die laatste is nu eindelijk officieel beschikbaar in Nederland (waarom duurde dat zo lang, Google?). De ronde knoppen op de middenconsole, die meerdere functies hebben met betrekking tot de airco en de stoelverwarming, zijn even wennen, maar zien er prachtig uit.

Wat kan er beter aan de Jaguar E-Pace P300e?

Dat wordt op slakken zout leggen, want over het algemeen zijn we goed te spreken over de Jaguar E-Pace P300e. Als we toch een minpunt moeten bedenken, dan komen we op het verbruik, dat natuurlijk helemaal niet 1 op 50 is, zoals Jaguar opgeeft. In de normale rijmodus, bij vooral gebruik op de snelweg, kwamen wij in een week op zo'n 1 op 14,5. Rijd je met name kortere stukken, dan profiteer je maximaal van de elektrische actieradius van 55 kilometer en kom je waarschijnlijk stukken gunstiger uit.

Wanneer komt de Jaguar E-Pace P300e en wat kost-ie?

De plug-in hybride E-Pace is reeds te bestellen, voor een vanafprijs van 61.538 euro. Daarmee is de 309 pk sterke P300e niet alleen de krachtigste E-Pace, maar ook de op één na betaalbaarste. Alleen de E-Pace P160 is minder duur (60.928 euro).

In vergelijking met de concurrentie is de E-Pace P300e prijzig, ook als je de vermogensverschillen in ogenschouw neemt. Mercedes levert de 218 pk en 450 Nm leverende GLA 250 e voor 50.102 euro. En bij Volvo staat de XC40 T5 Recharge (262 pk / 425 Nm) klaar vanaf 47.495 euro.

Wat vind ikzelf van de Jaguar E-Pace P300e?

Oprecht vond ik het jammer dat ik na een week de E-Pace P300e weer aan de importeur moest teruggeven. Jaguars kleinste suv is stukje bij beetje bijgeschaafd tot een fijne concurrent van de Mercedes GLA en Volvo XC40. Zijn prijs heeft hij niet mee, maar zijn karakter wel. Bij sommige auto's voel je niets; ze laten je koud. Maar de Jaguar heeft charme en charisma, zeker in vergelijking met andere plug-in hybrides. Zijn nieuwe interieur is een hele verbetering; we zijn fan van het Pivi Pro-multimediasysteem. En in de juiste (lees: sportieve) uitvoering is de Jaguar E-Pace gewoon een lekkere suv om te zien. Heel iets te bol, misschien, maar schuin van voren indrukwekkend gedrongen en breed.