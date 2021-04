Eerste review: Lynk & Co 01: waarom dit Chinese automerk de prins Bernhard in je losmaakt

Wat is opvallend aan de Lynk & Co 01?

Eerst even over het merk: ook Lynk & Co is een nieuw Chinees automerk. Het merk maakt deel uit van het grote Chinese Geely-concern, waartoe ook Volvo en Polestar behoren. De 01 is een plug-in hybride (driecilinder benzinemotor met 180 pk + elektromotor), die gebruikmaakt van hetzelfde onderstel als de Volvo XC40. Als hij aanslaat, komen ook de Lynk & Co 02 (kleine suv) en de Lynk & Co 03 (sedan) naar Nederland. In China zijn ze inmiddels al bij het zesde model aanbeland. Die heet – verrassend – 06.

Lynk & Co doceert dat de auto’s in Nederland gemiddeld 96 procent van de tijd stilstaan. Dat is zonde. Vandaar dat je de Lynk & Co 01 voor 500 euro per maand kunt rijden. Een soort leaseconstructie, maar je zit er niet meteen vier of vijf jaar aan de auto vast en kunt elke maand opzeggen. Gebruik je de auto niet, dan kun je andere mensen erin laten rijden. Met hen spreek je een tarief af. Dáár zit de overeenkomst met Airbnb: zoals je je huis kunt verhuren als je zelf twee maanden gaat backpacken in Thailand, kun je je Lynk & Co tegen betaling uitlenen als je hem niet gebruikt. Dat gaat allemaal via een app, zodat niet om de haverklap je schoonmoeder, de buurvrouw of je minares aan de deur staat om een sleutel te lenen.

De Lynk & Co 01 is alleen leverbaar in het blauw en het zwart. Een optielijst ontbreekt, alle modellen hebben dezelfde uitrusting. Het ontbreken van een ingewikkeld kleuren- en optiebeleid heeft een voordeel: dan kunnen de auto’s sneller geleverd worden. Het merk streeft er zelfs naar dat je de auto al ontvangt drie dagen nadat je hem besteld hebt.



Wat is goed aan de Lynk & Co 01?

Lynk & Co is niet alleen gelieerd aan Volvo, hij voelt ook zo aan. Het interieur (met fysieke knoppen voor de airco en ventilatie – hulde) ziet er modern en stijlvol uit, de afwerking is prachtig. Bovendien is de ruimte bijzonder indrukwekkend. Ben je langer dan 1,90 meter, dan is het geen straf om achterin te zitten. De stoelen zijn, zoals het heurt bij hippe merken, gefabriceerd van gerecycled plastic.

Het onderstel van de Lynk & Co 01 is comfortabel, de benzine- en elektromotor werken prima samen – zoals er ook op de rijeigenschappen weinig is aan te merken. Dit hebben we bij nieuwe Chinese merken wel eens anders gezien …



Wat kan beter aan de Lynk & Co 01?

Onze kennismaking duurde maar kort: anderhalf uur. Op grote omissies konden we de auto niet betrappen. Waar we bij andere Chinese merken gek werden van de bemoeizucht van de regelsystemen (van piepjes als je te hard rijdt, tot paniektonen wanneer je volgens de auto zelf te weinig afstand houdt), hebben we van de Lynk & Co geen onvertogen piep gehoord. Wél vonden we het een beetje link om de rit op te laten nemen – die mogelijkheid biedt Lynk & Co. Dan heb je toch het gevoel dat in het Verre Oosten iemand geïnteresseerd zit mee te kijken hoe jij van Almere-Haven naar Urk rijdt …



Wanneer komt de Lynk & Co 01 naar Nederland en wat is de prijs?

Eind april 2021 rijden de eerste zwarte en blauwe modellen van de Lynk & Co 01 op de Nederlandse weg. Als je de auto liever niet uitleent aan anderen, kun je hem ook ouderwets kopen. De prijs van de Lynk & Co 01 is 39.000 euro. Daarmee is hij goedkoper dan de Volvo XC40 plug-in hybrid, die kost met 180 pk liefst 47.995 euro.

Voor servicebeurten komt Lynk & Co de auto bij je thuis ophalen en afleveren. Verwacht dus geen glimmende autopaleizen langs de snelweg. Wél probeert Lynk & Co hipsters opzichtig te verleiden met een eigen bar/showroom aan het Rokin in Amsterdam, waar iedereen cappuccino mag komen drinken. Ook als je wel link uitkijkt om een Lynk & Co te kopen. Het merk wil ook lezingen en evenementen organiseren, als het weer mag zelfs tot in de kleine uurtjes.



Wat vind ikzelf van de Lynk & Co 01?

De Lynk & Co 01 maakt de prins Bernhard junior in je wakker: stel dat je er nou een aantal leaset voor 500 euro en hem dan zo vaak uitleent dat je winst maakt … Ik heb niet het zakelijke talent (en ook niet het brilmontuur) van onze prins, dus begin er maar niet aan. Het concept is hoe dan ook interessant. Als Lynk & Co daadwerkelijk zo beroemd en berucht wordt als Airbnb, hebben ze iets héél goed gedaan.