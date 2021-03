Eerste review Citroën e-C4 (2021): groot comfort, kleine ergernissen

Wat valt op aan de Citroën e-C4 (2021)?

Het design van de Citroën e-C4 gaat niet snel vervelen. We bekeken de crossover met coupétrekjes al eerder toen we de gewone Citroën C4 (review) testten, maar ik kijk er nog steeds vanuit alle hoeken met plezier naar. Er gebeurt zo veel, dat je het ontwerp niet in een oogopslag doorgrondt.

Neem ter vergelijking de MG ZS EV: dat is gewoon de standaard suv-vorm met een grote grille op de neus. Klaar. Maar de Citroën e-C4 heeft bulten, kuilen en lampen waarvan je zou denken dat ze niet bij elkaar passen. Toch werkt het.

Wat is er goed aan de Citroën e-C4 (2021)?

De elektrische aandrijflijn zorgt voor een hoogstaand rijcomfort. De Citroën e-C4 versnelt soepel en ondanks de stille aandrijflijn, merk je weinig van band- en windgeruis. Met 136 pk en 260 Nm is hij even krachtig als de Peugeot e-2008 en de Opel Mokka-e. Hoeveel dat geen indrukwekkende getallen zijn, zit je zelden om meer power verlegen.

Citroën bestede veel aandacht aan het veercomfort, maar schoot daarin niet door. Zo rolt de e-C4 gemakkelijk over verkeersdrempels, zonder hinderlijk te deinen. En de elektrische suv vreet snelwegkilometers alsof het chocoladebroodjes zijn. Daarbij doet de adaptieve cruisecontrol vakkundig zijn werk.

De Citroën e-C4 kan snelladen met 100 kW, net als de Peugeot e-2008 en de Opel Mokka-e. Wat betekent dat opladen tot 50 procent lekker snel gaat. Dan zakt de laadsnelheid tot de gebruikelijke 50 kW en moet je langer wachten of verkassen.

Wat kan er beter aan de elektrische Citroën C4?

De actieradius van de Citroën e-C4 is niet geweldig. Hij verbruikt meer stroom dan de technisch gelijke Peugeot e-2008 en komt dus minder ver op een acculading stroom. 225 kilometer bij 100 km/h en 164 kilometer bij 130 km/h. En dat terwijl de folder 350 kilometer belooft …

Het navigatiesysteem weet trouwens niet hoeveel stroom er in de batterij zit. Dus als je naar Berlijn wilt rijden, plant hij geen laadstops in. De Mercedes EQA doet dat wel.

De resterende actieradius schommelt enorm. In de e-C4 kun je met een volle accu vertrekken, om er na 75 kilometer achter te komen dat 150 kilometer van je range is verdwenen. Wat dit extra zuur maakt, is dat de e-C4 niet in procenten uitdrukt hoe vol de batterij zit. Je weet nooit exact hoeveel stroom en/of rijbereik je nog hebt. Op hoop van zegen dan maar ...

Tot slot drie ergernissen: de bekerhouders zijn te smal voor koffiebekers (dat is heel vervelend voor de fervente koffiedrinkers) en het head-up display is zo groot als het deksel van je broodtrommel. Ook werkt het menu op het centrale touchscreen onhandig, want de e-C4 heeft instellingen op gebruikerniveau en op autoniveau.

Wanneer komt de Citroën e-C4 en wat is de prijs?

De prijzen van de Citroën e-C4 beginnen bij 38.190 euro en onze Shine-uitvoering kost 40.740 euro. Citroën adverteert met een korting van 2000 euro, waardoor de prijzen meer in lijn komen te liggen met die van de Peugeot e-2008 (36.930 euro) en de Opel Mokka-e (35.399 euro).

Je kunt de Citroën e-C4 nu bij de dealer bekijken en reserveren voor een proefrit. Aangezien autogarages alleen op afspraak open zijn, zal het wat moeite kosten om alle drie de elektrische suv’s te proefrijden.

Wat vind ikzelf van de Citroën e-C4?

Ik reed met plezier in de Citroën e-C4, want hij is stil, soepel en comfortabel. Bovendien hebben de ontwerpers een fraai design afgeleverd. Hij oogt in mijn ogen chiquer dan de Peugeot e-2008 en de Opel Mokka-e.

Maar dan het elektrische verhaal. De Citroën e-C4 is simpelweg niet kwistig genoeg met informatie. Enerzijds kun je de resterende actieradius niet voor 100 procent vertrouwen en anderzijds verbruikt hij meer stroom dan zijn elektrische tegenhanger, de Peugeot e-2008. Het zou enorm helpen als het navigatiesysteem vertelt met hoeveel procent je aankomt op je bestemming. Nu weet het navigatiesysteem niet eens dat-ie in een elektrische auto zit. Natuurlijk neemt gewenning een deel van die onzekerheid weg, maar het blijft het grootste verbeterpunt van de e-C4.

Je leest de uitgebreide versie van onze test in Auto Review nummer 5.