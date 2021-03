Eerste review Rolls-Royce Ghost (2021): beter wordt het niet ...

Wat is er opvallend aan de nieuwe Rolls-Royce Ghost?

'Ben je onderweg naar het stadhuis?' Laten we het erop houden dat de sneeuwwitte lak en het zwart-witte interieur van de Ghost die wij meekregen voor deze test, een tamelijk in het oog springend huwelijk vormen. Het moet je smaak zijn. Nu is de keuze in kleuren en combinaties van materialen zo'n beetje eindeloos, op de online configurator van Rolls-Royce. Je kunt dagen spenderen aan de samenstelling van jouw gedroomde Ghost. Mocht je je een keer vervelen: leef je uit!

De Rolls-Royce Ghost is natuurlijk veel méér dan enkel uiterlijk vertoon. Alhoewel je heel goed moet kijken om de verschillen met de vorige generatie van de Ghost (2009-2020) te ontdekken. Dat is een compliment voor de designers van Rolls-Royce. Blijkbaar weet de tijd geen vat te krijgen op het twaalf jaar oude basisontwerp.

Toch wekt de nieuwe Ghost niet de indruk dat alles bij het oude is gebleven. Het is immers de bedoeling dat ook deze auto weer een jaar of tien meegaat. Als je de vorige Ghost uit je geheugen hebt opgediept, merk je dat het nieuwe model weliswaar heel subtiel, maar toch indrukwekkend anders oogt. Ronde vormen in het plaatwerk hebben plaatsgemaakt voor scherpe(re) vormen en lijnen.

Nóg meer dan eerst, maakt de Ghost een zelfverzekerde indruk. Zonder dat het eraf spat, overigens: hij kondigt zijn aanwezigheid nooit aan met een controversiële one-liner of luidruchtig uitlaatgeplof. Dat is immers niet volgens de etiquette. Zoals het een Rolls-Royce betaamt, maakt de nieuwe Ghost gewag van zijn aanwezigheid met een vriendelijk maar veelzeggend 'ahum'. Om dan te ontvangen waarop hij doelt: aanzien en respect.



Wat is er goed aan de nieuwe Rolls-Royce Ghost?

Wanneer je instapt, vallen een paar zaken op. Allereerst de relatief hoge zitpositie achter het stuur. Dat is niet alleen uit noodzaak geboren. Je moet immers over de hoge neus kunnen kijken, waar de beroemde Spirit of Ecstacy helemaal aan het einde van de motorkap de elementen trotseert. De hoge zit geeft je een gevoel van autoriteit: boven het gepeupel verheven - alhoewel ook weer niet zo hoog als in de Rolls-Royce Cullinan - heb jij volledig controle over de situatie.

Wat ook in het oog springt, zijn de ongekende kwaliteit van de toegepaste materialen en het ongeëvenaarde vakmanschap waarmee het ultraluxe interieur van de Rolls-Royce Ghost is vervaardigd. Eerder dit jaar testten we de nieuwe Mercedes-Benz S 500 Lang (2021). Op zijn beurt eveneens een zeer indrukwekkende auto en op veel gebieden het beste wat de auto-industrie op dit moment te bieden heeft.

Maar in de Rolls-Royce Ghost voel je meteen, dat er geen emotieloze robots aan de auto hebben gewerkt. De auto is de creatie van mensen die liefde hebben voor hun ambacht, in de wetenschap dat hun aandacht bewonderd zal worden door iemand die bereid is geweest daar heel veel geld voor te betalen. De Mercedes S-klasse is een erg goede machine, de Rolls-Royce Ghost behandel je met meer respect, haast alsof het een levend wezen is.

Los van de overdadige luxe en imposante bouwkwaliteit, staat ook het rijcomfort in de Rolls-Royce op ongekend hoog niveau. De luchtvering laat zich van zijn allerbeste kant zien: soms krijg je het gevoel dat de 2490 kilo wegende Ghost zijn wielen heeft ingeklapt en dat je vlak boven het aardoppervlak zweeft.

Ook is de stilte aan boord van de Ghost oorverdovend. Je hoort de wind niet langs de raamstijlen wapperen, ook de banden maken zich niet kenbaar. En de motor laat zich alleen heel ver op de achtergrond beluisteren als je het gaspedaal veel verder intrapt dan de etiquette voorschrijft. Je zou haast gaan denken dat de Ghost volledig elektrisch is, zo stil als de motor bij kruissnelheden blijft.

Maar niets daarvan: in de hoge, vierkante neus van de Ghost ligt traditiegetrouw een 6,75-liter V12-motor - zónder elektrische hulpmiddelen als een startgenerator (mild hybrid) of in de transmissie ondergebrachte elektromotor (hybride). De Rolls-Royce Ghost verbrandt puur en alleen fossiele benzine om aan zijn vermogen van 563 pk te komen. Aan koppel geen enkel gebrek: al bij 1600 tpm bereikt de V12 zijn maximum van 850 Nm

Wat kan er nóg beter aan de nieuwe Rolls-Royce Ghost?

Aristocraten zullen elkaar niet wijzen op hun onvolkomenheden. Op de redactie van Autowereld.com heeft echter niemand de illusie van aristocratische afkomst te zijn, dus klagen staat vrij. Is de Rolls-Royce Ghost volmaakt? Bijna, op een paar puntjes na. Zo viel ons onderweg op dat de luchtvering moeite heeft met korte hobbeltjes, zoals putdeksels, spoorovergangen en boomwortels die uit het asfalt breken. Het is dusdanig minimaal voelbaar dat we er in een andere auto niet over zouden vallen, maar als er dan toch geklaagd mag worden ...

Hierboven werd de nieuwe Mercedes-Benz S-klasse al even aangehaald. In die auto zijn alle hulpsystemen voor de veiligheid en het comfort tot op grote hoogte doorontwikkeld. De bediening in de S-klasse is grotendeels digitaal, en dat werkt subliem. Een niveau waar de nieuwe Rolls-Royce Ghost niet aan kan tippen. Ook al is de auto voorzien van allerlei systemen die het leven achter het stuur veraangenamen, je merkt al gauw dat Mercedes op dit gebied veel meer te bieden heeft.

Wanneer verschijnt de Rolls-Royce Ghost op de weg en wat gaat-ie kosten?

De eerste exemplaren van de nieuwe Rolls-Royce Ghost staan inmiddels op Nederlands kenteken. Dus mocht het geld in je zakken branden: ga naar Cito Motors in Eindhoven (de officiële Rolls-Royce importeur voor Nederland) en laat je uitgebreid adviseren over alle verschillende mogelijkheden waar je tegenaan zult lopen, bij het samenstellen van jouw gedroomde Ghost.

En wat gaat dat allemaal kosten? In onze testauto vermeldde de prijskaart een bedrag van 352.900 euro. Dat is inclusief opties als de sterrenhemel (in het plafond zijn talloze ledlampjes verwerkt), het donkere ongelakte houtwerk, een verlichte grille, de in het leer van de deurpanelen gestempelde Spirits of Ecstacy, de 21-inch wielen, de RR-monogrammen die in de hoofdsteunen zijn geborduurd en de zwart-witte paraplu's in de achterportieren, buiten nog heel veel andere kostbare accessoires. Let wel: het genoemde bedrag is exclusief BPM en BTW. Maar dat zal voor de gemiddelde klant van Rolls-Royce waarschijnlijk een overkomelijke bijkomstigheid zijn ...

Wat vind ikzelf van de Rolls-Royce Ghost?

Natuurlijk is het heel eenvoudig om diep onder de indruk te raken van een auto die je zelf toch nooit of te nimmer kunt betalen. Maar ook met een objectieve kijk op de wereld, is en blijft de Rolls-Royce Ghost een imposante en imponerende auto. De luxe en het comfort zijn ongekend. Inderdaad: dat heb ik ook geschreven over de Mercedes-Benz S 500 Lang - die niet eens de helft kost!

Maar aan boord van de Rolls-Royce Ghost beleef je de ruimte, het comfort en de luxe op een andere manier. Bij de Mercedes verdwijnt het gevoel niet dat je met een massaproduct te maken hebt - grote kans dat je een keer een identieke auto tegenkomt bij het stoplicht. De nieuwe Rolls-Royce Ghost is een auto die geheel naar jouw wensen is samengesteld, zonder concessies, door de beste vakmensen uit de branche. Zelfs al zou je in de luxepositie zijn om een Mercedes S 500 te kopen, dan blijft een Rolls-Royce Ghost 'the next level'. En zo heurt 't ook.