Eerste review Dacia Spring Electric: is dit de Renault 4 van 2021?

Wat is opvallend aan de Dacia Spring Electric?

Dacia staat met zijn nieuwe Spring Electric ineens in de frontlinie van de elektrische auto's. Een elektrische auto met een prijs onder de 20.000 euro was er tot nu toe nog niet. De Spring Electric niet gloednieuw. In de basis is het een Renault City-KZE, die al een paar jaar in China te koop is. En dat is weer een elektrische afgeleide van de Renault Kwid met benzinemotor uit India (2015).

De Spring Electric is in alles petit: kleine afmetingen (lengte 3,73 meter), een klein accupakket (27,4 kWh), een klein elektromotortje (44 pk), een kleine actieradius (230 km), een kleine draaicirkel (9,6 meter), en een bescheiden topsnelheid (125 km/h). Hij lijkt zo klein dat je hem zo onder je arm zou willen meenemen als de accu iets te snel leeg gaat dan je lief is. Dan moet je wel sterk zijn: de Spring Electric weegt 991 kilo. Wat voor een EV overigens ultralicht is.



Wat is er goed aan de Dacia Spring Electric?

Alleen al het feit dat hij er ís: Dacia mag trots zijn dat het de volle aandacht op zich gericht weet met de betaalbare Spring Electric. Concurrenten heeft-ie niet. Pas in 2025 volgt bijvoorbeeld een elektrische stads-suv van Seat, met een prijs bóven de 20.000 euro.

Bovendien is er geen elektrische auto die goedkoper is dan de Dacia Spring Electric. De elektrische Renault Twingo kost 20.690 euro en een Volkswagen e-Up zelfs 23.890 euro. Ondanks de lage prijs, zijn airco en elektrische ramen standaard. Wie bang is dat een auto met Chinees-Indische wortels onveilig is: de Spring Electric heeft gewoon zes airbags.

De elektromotor is weliswaar klein, maar omdat de Dacia Spring Electric zo weinig weegt, is hij met zijn koppel van 125 Nm toch best vlot. Als je alleen in de stad rijdt, belooft Dacia een actieradius van 320 kilometer. Wij halen met een stuk snelweg en wat stille binnenwegen een verbruik van 16,4 kWh/100 km, wat neerkomt op een actieradius van 163 kilometer.



Wat bevalt minder aan de Dacia Spring Electric?

Hoe streng mag je zijn voor een stads-suv’je voor een lage prijs? Toch wel een beetje, vinden we. Het zitcomfort is zozo. Omdat de voorstoelen niet in diepte verstelbaar zijn, zitten lange mensen met hun kruin tegen het dak. De zittingen zijn bovendien aan de korte kant en bieden geen zijdelingse steun. Op de achterbank kunnen alleen kleine kinderen zitten, voor lange mensen is er niet genoeg beenruimte. In dat opzicht lijkt hij echt niet op de ruime Renault 4. Liefhebbers van zo hard mogelijk plastic springen een gat in de lucht bij het zien van het dashboard, vloermatten ontbreken. Als je niet staat te springen om luxe, is er echter mee te leven.

Ook aan de laadpaal kom je erachter dat je niet in een hipster-auto rijdt. Een driefasenlader heeft de Spring Electric niet, waardoor opladen een oefening in geduld is. Zelfs bij een snellader duurt het een uur voordat het kleine accupakketje van 0 tot 80 procent gevuld is.



Wanneer komt de Dacia Spring Electric naar Nederland en wat is de prijs?

De Dacia Spring Electric is vanaf 1 april (geen grap) te bestellen, maar je moet nog tot eind 2021 wachten tot je hem kunt ophalen. De prijs van de Dacia Spring Electric is 17.890 euro. Wij zouden doorsparen voor de Comfort Plus, die 18.890 euro kost. Hij heeft een multimediasysteem met 7-inch scherm, oranje accenten in het interieur en op de carrosserie, en een achteruitrijcamera. Als je dan toch aan het uitgeven bent, bestel dan een 30 kW-lader (495 euro), anders duurt opladen nog langer. De Dacia Spring Electric is er overigens ook als Cargo, een bedrijfswagen zonder achterbank.



Wat vind ikzelf van de Dacia Spring Electric?

Een icoon als de Renault 4 zal het niet worden, daarvoor is-ie toch te gewoontjes. Maar de Dacia Spring heeft bestseller-potentie. De zuinige Hollander in mij slaat enthousiast aan het rekenen. In 2022 komt er zeer waarschijnlijk weer een aanschafsubsidie van 4000 euro voor particulieren op een elektrische auto. Wegenbelasting betaal je niet en onderhoudskosten zijn laag. Dan lach je pas écht iedereen uit in je Dacia Spring Electric. De grote winnaar is je bankrekening.