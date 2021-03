Elektrische Citroën e-C4: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

De Citroën e-C4 is 136 pk sterk, heeft een accupakket van 50 kWh en kan snelladen met 100 kW. Peugeot gebruikt deze techniek voor de e-208 en de e-2008, en Opel bouwt de Corsa-e en de Mokka-e op dit platform. De actieradius van de Peugeot e-2008 hebben we al getest en daarmee gaan we de Citroën e-C4 vergelijken.

De WLTP-actieradius van de Citroën e-C4 bedraagt 350 kilometer. Dat klinkt ambitieus, want van het 50 kWh-accupakket is 45 kWh beschikbaar voor de gebruiker. Dan moeten we 12,8 kWh/100 km rijden en dat lukt zelfs de zuinigste EV van allemaal – de Hyundai Ioniq Electric – niet.

Zoals altijd een waarschuwing vooraf: tijdens onze actieradiustest is het fris (8 graden Celsius), de verwarming staat aan en we rijden in de comfortstand. De route begint en eindigt op hetzelfde punt, om de invloed van wind en hoogteverschillen te elimineren.

De 130 km/h-test (rechts) bestond uit 2 delen: 26,5 kWh/100 heen, 28,1 kWh/100 terug.

Citroën e-C4: actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h heeft de Citroën e-C4 een range van 225 kilometer. Dat baseren we op een gemiddeld stroomverbruik van 20,0 kWh/100 km, gemeten tijdens een comfortabele snelwegrit van 83 kilometer.

Hoe doet zijn concurrent het, de Peugeot e-2008? Die komt op een volle acculading 278 kilometer ver, dankzij een aanzienlijk lager stroomverbruik van 16,2 kWh/100 km. Bovendien belooft Peugeot een range van 320 kilometer, terwijl Citroën inzet op 350 kilometer. Beide auto’s zijn trouwens getest in 8 graden Celsius, dus dat kan het niet zijn.

Citroën e-C4: actieradius bij 130 km/h

Na de tegenvallende cijfers op de 100 km/h-test, zijn we extra benieuwd naar de actieradius van de Citroën e-C4 bij 130 km/h. We klokken een stroomverbruik van 27,3 kWh/100 km en dat komt neer op een 130 km/h-actieradius van 164 kilometer.

De Peugeot e-2008 had genoeg aan 23,3 kWh/100 km en kwam 193 kilometer ver. Wederom een groot verschil tussen twee auto’s die technisch bijna identiek zijn. Vooraf dachten we dat de coupé-achtige daklijn van de e-C4 juist voor een lager stroomverbruik kon zorgen. Maar nee.

Conclusie

Citroën doet het lijken alsof de e-C4 (350 km) een groter rijbereik heeft dan de Peugeot e-2008 (320 km). De werkelijkheid is anders: de elektrische C4 verbruikt ongeveer 20 procent meer stroom en komt dus minder ver op een acculading stroom. 225 kilometer bij 100 km/h en een 164 kilometer bij 130 km/h. Om teleurstelling te voorkomen, doet Citroën er verstandig aan om geen 350 kilometer te communiceren.