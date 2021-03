Test Audi A6 55 TFSI e Quattro: dingt mee naar de plug-in hybride-hoofdprijs

Laten we deze test eens anders beginnen dan je van ons gewend bent: we stippen eerst een paar minpunten aan van de Audi A6 Avant plug-in hybride. Het laadvolume is met 405 tot 1535 liter kleiner dan dat van de andere Avant-modellen (565 tot 1680 l). Bovendien weegt de stekker-A6 ruim 2000 kilo - als het een mens was, hadden Diederik Gommers en Ernst Kuipers groot alarm geslagen vanwege een te hoge BMI. Maar dat is nu eenmaal een gevolg van de accu's: hoe groter het batterijpakket, hoe hoger het gewicht.

Het lijstje nadelen is kort, want we kunnen nu al aan de positieve indrukken beginnen. Eerst wat theorie over de nieuwe A6 Avant plug-in hybrid: een viercilinder benzinemotor met 265 pk werkt samen met een 143 pk sterke elektromotor. Hun gecombineerde inspanningen leveren 367 pk en 500 Nm op. De verbruikscijfers doen je duizelen: volgens de officiële meetmethode van de EU, doet de Audi 62,5 kilometer met een liter brandstof. Dan moet wel zoveel mogelijk gebruikt worden gemaakt van de elektromotor, die zijn energie put uit een accu met een actieradius van 51 kilometer.

De 2,0-liter TFSI is zo stil als een elektromotor

Het segment waarin de Audi A6 Avant opereert, is al jaren een Duits-Zweeds feestje. Samen met de BMW 5-serie, de Mercedes E-klasse en de Volvo S90/V90 vormt de Audi A6 onbedreigd de kopgroep. De Amerikaanse, Japanse en Zuid-Europese merken haakten de laatste jaren volledig af of spelen slechts een figurantenrol. Traditiegetrouw is de dieselmotor populair bij de doelgroep, maar de plug-in hybride lijkt de rol van deze bedreigde motorsoort over te nemen.

Die doelgroep legt in pandemieloze tijden doorgaans vele kilometers af. Daardoor is comfort een van de belangrijkste pijlers bij de ontwikkeling van grote middenklassers. De stekkerhybride weet het comfortniveau, dat bij Audi toch al hoog ligt, nog eens naar een voornamer niveau te tillen. Dat auto's met een elektromotor fluisterstil zijn, is geen verrassing meer. Maar ook de 2,0-liter TFSI-motor hoor je niet. Hij doet Soundmixshow-tijden herleven: met zijn serene rust imiteert hij (met verve) een elektromotor. Bovendien draagt hij zijn steentje bij aan de zuinigheid, doordat bij lichte belasting twee van de vier cilinders worden uitgeschakeld.

Wanneer de batterij leeg is en de elektromotor de pijp aan de benzinemotor geeft, heb je dat alleen door als je heel goede oren hebt. We moeten diep in ons geheugen graven of we ooit zo'n voortreffelijke wisselwerking hebben meegemaakt. Soms moeten we in de boordcomputer kijken of de elektromotor of de benzinemotor aan het werk is, onze trommelvliezen merken het verschil niet.

Zonder handen over de rotonde in de Audi A6

Bij topcomfort hoort een comfortabel onderstel, ook dat zit wel goed in de A6 Avant met zijn adaptieve schokdempers. Derde belangrijke onderdeel is de veiligheidsuitrusting, die zeer compleet is. Met één hendel aan het stuur activeer je een systeem waarbij de krachten van de adaptieve cruisecontrol en de spoorassistent worden gebundeld. Ook nu kunnen we niet anders dan positief zijn: de sensoren en radars kregen de afgelopen jaren steeds beter in de smiezen hoe ze hun werk moeten doen. Regelmatig had de spoorassistent in het verleden nog grote moeite om de auto in het midden van de rijbaan te houden.

Ook een inhaalactie gaat nu vrijwel exact zoals je dat zelf zou doen in een auto zonder behulpzame systemen. Zodra de linkerbaan vrij is, geven de camera's en sensoren dit bliksemsnel aan de computer door. Zoals ook afstand houden tot de voorganger soepel gaat: zelfs op een rotonde blijft de A6 keurig in het spoor. Remt de voorligger voor een stoplicht, dan doet de Audi dat ook. En als het verkeer weer gaat rijden, hoef je evenmin iets te doen. Kun je de stoel in de slaapstand zetten tot je weer thuis bent voor de piepers? Helaas niet, want het is wettelijk verplicht om je handen aan het stuur te houden. Jammer, want we hadden echt wel eens de neiging om de stoel in de ligstand te zetten en op weg van kantoor naar huis een schoonheidsslaapje te doen.

Plug-in hybride Audi A6 Avant loopt 1 op 33

Die veiligheidssystemen zijn natuurlijk ook op andere Audi's leverbaar, maar passen extra goed bij een auto die van zichzelf al stiller is dan een CIA-spion op het Rode Plein. Ook bij de A6 Avant melden we dat het WLTP-verbruik van 1 op 62,5 een utopie is, al komen we in onze testperiode als we braaf elke dag opladen toch tot een gemiddelde van 1 op 33. Dat soort cijfers zijn met gemak te realiseren als je niet elke dag van Terneuzen naar Enschede hoeft te rijden.

Voor deze stille Audi A6 Avant betaal je wel een flinke prijs: 82.520 euro. De leaserijder hoeft niet meer te bedelen om bijtellingspresentjes van de overheid, zoals in het Outlander-tijdperk, en kan dus niet als een aasgier op koopjesjacht. De minst dure Audi A6 Avant (30 TDI) is met een prijs van 65.880 euro overigens ook aan de prijs. Al moet je het bij de 30 TDI doen met 163 pk en voorwielaandrijving, terwijl de 55 TFSI e meer dan twee keer zoveel vermogen én vierwielaandrijving heeft. Overigens is de stekker-A6 ook als sedan te koop.

Conclusie

Als er een ranglijst bestaat van beste plug-in hybrides, dan dingt deze Audi A6 mee naar de hoofdprijs. De wisselwerking tussen de benzinemotor en de elektromotor is er eentje van superlatieven. De aandrijflijn, de stoelen en het onderstel zorgen ervoor dat de Audi A6 Avant met stekker een warm bad is voor comfortliefhebbers.