De elektrische BMW iX3 in 5 vragen: waarom hij 20.000 euro duurder is dan een Volkswagen ID.4 ...

Maar dat is toch gewoon een BMW X3?

Daar heb je een punt. De elektrische iX3 is direct afgeleid van de BMW X3 met verbrandingsmotor. Uiterlijke verschillen blijven beperkt tot de afgesloten BMW-nieren en de gladdere voorbumper met een smallere luchtsleuf. Als je heel goed kijkt, dan zie je nog de blauwe ringen om de BMW-emblemen. Je moet er echt een meetlint bijpakken om tot de ontdekking te komen dat de iX3 een centimetertje lager op zijn wielen is gezet.

Over wielen gesproken: speciaal voor de iX3 is 19-inch lichtmetaal ontworpen met een geoptimaliseerde stroomlijn. Deze wielen zie je niet op de foto's De testauto die de BMW-importeur ons heeft meegegeven, stond namelijk nog op winterbanden.

Ook vanbinnen merk je nauwelijks verschil. Je zit zowel voorin als achterin riant, en heb helemaal niet het idee dat er een fors accupakket van 80 kWh onder je voeten huist. De elektromotor ligt tussen de aangedreven achterwielen en snoept 40 liter van het laadvolume af.

Bij de iX3 mag de motorkap eigenlijk niet meer zo heten. Want als je 'm opent, dan zie je een groot zwart kunststof deksel waar niet veel meer onder schuilgaat dan de wielophanging, de besturing en het regelsysteem van de accu's. Hier had BMW best een extra laadruimte kunnen creëren, al was het alleen maar om de laadkabel in kwijt te kunnen. Nu is het vooral loze ruimte die onder de motorkap ... sorry, voorklep schuilgaat.

Wat blijft er over van de praktische eigenschappen van de X3?

Met een kofferbak van 510 tot 1560 liter kom je heus niet gauw ruimte tekort. En achter de iX3 mag je ook een aanhanger slepen. Weliswaar niet met het totaalgewicht van 2400 kilo, zoals de X3 met benzine- of dieselmotor mag trekken, maar de iX3 mag toch met 750 kilo aan de trekhaak op pad. Dat is net zoveel als de Jaguar I-Pace. De Tesla Model 3 zit op 910 kilo en de Volkswagen ID.4 op 1000 kilo (geremd).

De BMW iX3 is niet vanaf de eerste schetsen ontwikkeld als elektrische auto. Veel kopers zullen dat als voordeel zien: het interieur is geen sciencefiction, het dashboard geen Battlestar Galactica. Wel is het eenvoudig bedienbare iDrive multimediasysteem uitgebreid met de functies die voor een elektrische auto van belang zijn, zoals de weergave van het energieverbruik en alle informatie die je wilt over de actieradius en de laadsnelheid. En de afwerking is wat je mag verwachten, van een BMW die 67.500 euro kost.

Leuk, zo'n zware SUV op stroom, maar dan sta je zeker bij elke laadpaal stil?

Dat valt reuze mee. Want op de eerste plaats is de iX3, naar de maatstaven van stekkerauto's, helemaal niet zó verschrikkelijk zwaar. Het kenteken zegt 2185 kilo. Daarmee weegt de iX3 slechts 60 kilo meer dan de (20 centimeter kortere) Volkswagen ID.4 met 77 kWh-accu. In de actieradiustest van de BMW iX3 kwam bovendien naar voren dat de auto zuiniger omspringt met de stroom dan de ID.4.

BMW heeft een groot accupakket van 80 kWh in de iX3 geplaatst. Van die capaciteit is 74 kWh beschikbaar voor het afleggen van kilometers en het functioneren van elektrische accessoires als de klimaatbeheersing, de radio en de verlichting. BMW hanteert zelf een actieradius van 460 kilometer (WLTP). Daar valt eigenlijk geen kritische noot op te kraken.

Voor de draad ermee: rijdt zo'n iX3 ook als ... een echte BMW?

De iX3 rijdt voortreffelijk. Hij is bijzonder comfortabel, maar schuwt - binnen de mogelijkheden van zijn omvang en massa - een sportieve escapade niet. Zijn elektromotor is goed voor een vermogen van 286 pk en een koppel van 400 Nm. Goed voor een sprinttijd van 6,8 seconden naar de honderd. Geen Tesla-getallen, maar wel meer dan snel genoeg.

En rijplezier valt er met de iX3 wel degelijk te beleven. De auto stuurt strak en het is niet moeilijk om de lijnen door de bocht te beïnvloeden met het vermogen. Zeker wanneer de weg nat is, merk je dat de auto alleen achterwielaandrijving heeft, zodra je de stroomregelaar met je rechtervoet vol open zet.

Aan de andere kant kun je de afwezigheid van een vier- of zescilinderbrom eveneens beschouwen als rijplezier. Rijgeluiden blijven keurig buiten de auto, wat het comfort alleen maar ten goede komt. En als je wel om geluid verlegen zit, dan kun je altijd nog een kunstmatige sound oproepen door de Sport-knop in te drukken.

De hamvraag: is de BMW iX3 zijn hoge prijs waard?

De BMW iX3 staat voor 67.500 euro in de prijslijst. Dat is 20.000 euro meer dan de goedkoopste Volkswagen ID.4 met 77 kWh-accupakket. Een auto die qua binnenruimte en formaat te vergelijkbaar is. Alleen verdient dit wel een aantekening. De VW ID.4 is namelijk minder snel en zit bovendien minder riant in zijn standaard uitrusting dan de BMW iX3.

Brengen we de uitrusting van de Volkswagen ID.4 naar het niveau van de BMW iX3, dan moet je al meteen de meest complete versie kiezen. Alleen de ID.4 Max wordt namelijk geleverd met adaptieve schokdempers, een panoramadak, airco met drie temperatuurzones en elektrisch verstelbare stoelen. Die uitvoering zit al meteen op een bedrag van 59.990 euro. Maar dat is nog altijd meer dan 7000 euro goedkoper dan een standaard iX3.

Waar de Volkswagen het laat liggen, is op het gebied van afwerking, verfijning en 'normaalheid'. De BMW iX3 is weliswaar elektrisch, maar hij ziet er hetzelfde uit als een X3 op benzine of diesel en ook de rijbeleving is nauwelijks anders. Mogelijk trekt dat EV-sceptische BMW-klanten toch over de streep.

Al zijn wij van mening dat de meerprijs van 7000 euro ten opzichte van de meest complete Volkswagen ID.4 zich in méér hoort terug te betalen. Bijvoorbeeld in een accupakket dat de iX3 veel verder brengt dan de goedkopere elektro-alternatieven. Je moet wel een heel groot BMW-fan zijn om dan 7000 euro meer uit te willen geven ...