Elektrische Fiat 500e: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Is het gek om 130 km/h met een elektrische stadsauto te rijden? Wij vinden van niet. De Fiat 500e heeft een topsnelheid van 150 km/h, dus hij is er technisch toe in staat. Bovendien is 130 km/h een legale snelheid in Nederland. Dus zodra het 19.00 uur is, grijpen wij onze kans.

Voor deze test rekenen we met een netto accucapaciteit van 37,3 kWh. De 42 kWh die Fiat communiceert is bruto.

De route begint en eindigt op hetzelfde punt, om de invloed van wind en hoogteverschillen te elimineren. Dat is wel zo eerlijk, want we zien aan de verbruiksmeter dat windkracht 4 mee of tegen, een behoorlijk verschil maakt. Het is 8 tot 10 graden Celsius.

Het gemiddelde stroomverbruik staat onder de gele balk: 16,9 en 25,0 kWh/100 km.



Fiat 500e: actieradius bij 100 km/h

Als je constant honderd rijdt met de Fiat 500e, is na 220 kilometer de batterij leeg. We meten namelijk een stroomverbruik van 16,9 kWh/100 km.

De grote concurrent van de elektrische Fiat 500 is de net zo charmante Honda E. Maar die komt slechts 160 kilometer op een acculading stroom. De Honda heeft namelijk een kleinere batterij (28,5 kWh) en een iets hoger stroomverbruik (17,9 kWh/100 km). Geloof ons: met 220 kilometer tot je beschikking in de Fiat, draai je een stuk relaxter de snelweg op.



Fiat 500e: actieradius bij 130 km/h

De elektrische 500 verrast ons positief: hij zoeft moeiteloos met 130 km/h over de linkerbaan. Hij verbruikt dan 25 kWh/100 km en dat maakt 'm wederom zuiniger dan de Honda E. De actieradius bij 130 km/h komt uit op 149 kilometer.



Ongeveer 2 kWh gaat naar de verwarming, dus op warme dagen kan hij de Opel Corsa-e (23,0 kWh/100 km) evenaren. Het stroomverbruik van de 500e ligt dus aardig in lijn met dat van zijn directe concurrenten.

Conclusie

De goedkoopste 500e heeft een kleine batterij van 24 kWh (netto: 21,3 kWh), waardoor je hem echt voor korte ritten moet gebruiken. De versie met 42 kWh (netto: 37,3 kWh) geeft je een stuk meer vrijheid. Overdag als je honderd mag, bedraagt de actieradius 220 kilometer. Moet je haasten om op tijd thuis te zijn voor de avondklok, dan is na 149 kilometer de batterij leeg.

Wat ook bijdraagt aan de bewegingsvrijheid van de kleine Fiat, is de optie om te snelladen met 85 kW. Dan ga je van 15 naar 80 procent in 23 minuten (eigen meting). Op die manier wordt een lange rit van Groningen naar Maastricht geen belachelijk tijdrovende onderneming.