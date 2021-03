Eerste review Toyota Hilux Double Cab: hoe de oermens in je ontwaakt

Wat is er opvallend aan de Toyota Hilux?

Nog nooit was deze vraag simpeler te beantwoorden: alles! In de Verenigde Staten heeft elke vaderlandslievende Yank een pick-up, maar in Nederland zie je ze zelden. Er komt dus wel even wat aangereden, tussen al die brave compacte Hollandse eenheidsworsten. De Toyota Hilux kan – in tegenstelling tot het modieuze suv-spul – écht iets in het terrein. Hij heeft een sperdifferentieel, lage gearing en een systeem waarmee je soepel een steile helling op- en afrijdt zonder vooruit of achteruit te rollen.

De Toyota Hilux bestaat al sinds 1968 en is beroemd en berucht. Beroemd vanwege de vele Dakar-rally’s die hij op zijn naam schreef en zijn onverwoestbare reputatie, berucht omdat hij juist vanwege deze reputatie een geliefd vervoermiddel is voor dubieuze strijders in de woestijn.

De huidige Hilux is een gefacelifte versie van alweer de achtste generatie. Hij kreeg een nieuwe 2,8-liter turbomotor met 204 pk en een koppel van 500 Nm. Het heerlijke dieselgenagel klinkt na alle elektrische auto’s die we rijden ineens als een pianosonate van Ludwig van Beethoven: prachtig, maar wel uit een andere tijd.



Wat is er goed aan de Toyota Hilux?

Alleen al het trekgewicht van de Hilux is riant: hij mag 3500 kilo trekken. In de laadbak kun je 1100 kilo vervoeren – ideaal als je even een wasmachine naar het studentenkot van je dochter moet brengen, of als je de tuin zomerklaar wilt maken. Eindje mountainbiken? Met een welgemikte worp leg je de fietsen gewoon in de laadruimte, die nog afsluitbaar is ook. Bovendien is de laadvloer tegen meerprijs verschuifbaar en krijg je er een antisliplaag bij. Overigens valt de kofferruimte in liters tegen: 625 liter is nauwelijks meer dan een Volkswagen Golf Variant.

Wel blij worden we van al die knoppen en functies waarmee je écht kunt terreinrijden. De Hilux is niet bang voor modderpaden, rivieren, steile rotsen en woestijnzand. Hij voelt zich thuis in Sassenheim, de Sahel én de Sahara.

Toyota laat je in de rimboe niet afzien: de Hilux heeft leren bekleding en stoelverwarming, een uitgebreide geluidsinstallatie en adaptieve cruisecontrol. Je kunt er prima lange afstanden mee afleggen: het onderstel is comfortabel, al werkt het dieselgeluid op den duur op de zenuwen.

Wat kan er beter aan de Toyota Hilux?

Je zou je kunnen ergeren aan het alomtegenwoordige dieselgeluid. De motor maakt meer herrie dan een benzinemotor in de Toyota Yaris, die Auto van het Jaar 2021 werd, maar eigenlijk draagt dat ook wel weer bij aan de onverzettelijkheid. Als de dieselmotor na een druk op de startknop hartstochtelijk begint te nagelen, heb je meteen de neiging om het kleine Aygootje dat voor je in het parkeervak staat te verpletteren. Zoals ook een statige Rolls-Royce of Mercedes S-klasse achter het stuur van een Hilux geen enkele indruk meer maakt.

Een echt nadeel is dat Nederland geen land is voor pick-ups. Laveren door smalle straatjes vol elektrische busjes van Picnic, is geen sinecure. Gelukkig heeft de Hilux een achteruitrijcamera, zodat je in een parkeervak tot op de millimeter nauwkeurig kunt manoeuvreren. De automaat met vijf versnellingen is niet het toonbeeld van soepelheid.

Het dashboard is niet meer zo nieuw, met een klein multimediaschermpje en vooral nog veel ouderwetse knoppen. Heerlijk, eigenlijk. Die knoppen lijken toekomstbestendiger dan een kwetsbaar megascherm met functies die je 80 procent van de tijd toch niet gebruikt …



Wanneer komt de Toyota Hilux naar Nederland en wat is de prijs?

Een prijs is bij auto’s als de Toyota Hilux altijd ingewikkeld. Vrijwel iedereen koopt een pick-up op grijs kenteken, anders is hij onbetaalbaar. De prijs van de Toyota Hilux Xtra Cabine (met een kleine bagageruimte achter de voorstoelen, maar geen mogelijkheid om een achterbank te plaatsen) is voor ondernemers dan 32.895 euro.

Wij rijden met de Toyota Hilux met dubbele cabine en automaat. Die heeft wel twee achterportieren, maar geen achterbank, zodat je hem op grijs kenteken kunt rijden. De prijs van de Toyota Hilux Double Cab is dan 41.995 euro voor ondernemers en 68.426 euro voor particulieren. Er is ook een goedkopere versie met een minder krachtige 2,4-liter motor, die kost 37.745 euro als je hem zakelijk gebruikt. Wil je als particulier wél een achterbank, dan moet je de Toyota Hilux Double Cab op geel kenteken bestellen en wordt onze testauto ineens een stuk duurder: 108.495 euro.



Wat vind ikzelf van de Toyota Hilux?

Een pick-up roept een onverklaarbare hebberigheid op. Ik woon in een grote stad en klus nooit, maar toch keek ik bijzonder tevreden uit het raam naar die enorme auto voor de deur. Misschien is zijn grootste aantrekkingskracht wel dat de Toyota Hilux wars is van modetrends. Hij is niet de knapste van de klas en bovenal heel erg praktisch. Maar wat een machtig gevoel geeft het als je instapt en vanuit de hoge cabine uitkijkt over het verkeer. …