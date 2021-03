Test Porsche Taycan vs. Porsche Panamera: zoek de verschillen in het interieur

Bij elektrische auto’s heb je doorgaans minder ruimte nodig voor de techniek. Zo kun je meer plaats overhouden voor mens en bagage. Toch krijg je in de Porsche Taycan eerder het idee dat je in een vierdeurs Porsche 911 zit dan in een 4,96 meter lange sportsedan. Je hebt voldoende bewegingsruimte, maar riant is het niet.



Panamera is de grootste van de twee



De Porsche Panamera is iets langer (5,04 meter), maar ook de hoogte en de wielbasis zijn ­forser bemeten. Hierdoor heb je zowel ­­­voor- als achterin meer hoofdruimte. De beenruimte achter in de Taycan lijkt gunstiger. Maar dat is schijn, Porsche heeft de achterbankzittingen vijf centimeter korter gemaakt dan in de Panamera. Voorin biedt de benzine­auto dankzij de iets smallere ­tunnelconsole een prettiger ruimtebeleving. De voetenruimte voorin is juist weer iets smaller dan bij de Taycan.



Bagageruimte: twee is niet per se meer dan één



Ook wanneer we naar de bagageruimte kijken, is de Porsche Panamera de meest genereuze van de twee. Zijn kofferbak is toegankelijk via een grote vijfde deur en biedt plaats aan 467 liter bagage. Als je de achterbank neerklapt, kun je zelfs 1306 liter aan spullen meenemen. Daar stelt de Taycan een kofferbak van 366 liter tegenover - dat is ongeveer Volkswagen Golf-­niveau. Maar ook hier kun je de leuningen van de achterbank in delen omklappen.



“Dat moderner niet altijd beter is, merk je aan het bedienings­gemak en de ergonomie in de Taycan.”

To pull or not to pull ...



Onder de voorklep van de Taycan kun je nog 81 liter bagage kwijt. Maar die ruimte zul je vooral gebruiken om de laadkabel op te ­bergen. Dat je met een Taycan geen caravan kunt trekken, zal veel potentiële kopers waarschijnlijk worst zijn. Maar dat de trailer met de Riva-motorboot of de klassieke race-356 er ook niet achter kunnen, zet hen misschien wel aan het denken. De Panamera-­rijder mag tandemassers tot 2200 kilo aan­haken. Dus ook een paardentrailer met twee Arabische volbloeden is geen probleem.



Bedieningsgemak

Als het om interactieve veiligheidssystemen gaat, is de Porsche Taycan de gulste en modernste van de twee. Maar dat moderner niet altijd beter is, merk je aan het bedienings­gemak en de ergonomie. In de Porsche Panamera kun je veel zaken nog met goed bereikbare knoppen bedienen. In de Taycan ben je voor vrijwel alle functies aangewezen op touchscreens. Dat vraagt meer tijd en aandacht, die je dus niet aan het verkeer kunt besteden. Alleen op het stuur heeft de Taycan nog een handvol fysieke knoppen.

