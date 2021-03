Test BMW 2-serie vs. Audi A3: waarom viercilinders beter zijn dan driecilinders

Bij Audi krijg je meer motor voor je geld. Namelijk vier cilinders in plaats van drie en een mild hybrid-systeem dat de A3 Limousine een extra duwtje in de rug geeft. De 35 TFSI heeft een cilinderinhoud van 1,5 liter en is 150 pk sterk.

De driecilinder van de BMW 218iA heeft dezelfde inhoud, maar schopt het tot 140 pk. En toch is de BMW de snellere sprinter. Zijn levendige driecilinder versnelt de Gran Coupé in 8,3 seconden naar de honderd. De A3 Limousine doet daar 8,9 seconden over, maar bewijst zijn punt door stug door te gaan tot 232 km/h. De 2-serie haakt al af bij 215 km/h.

Hoewel de compacte BMW-motor enthousiast en overwegend stil zijn werk doet, kan hij op het gebied van draaieigenschappen niet tippen aan de viercilindertechniek.

Verbruik: Is een driecilinder zuiniger?

Audi levert de A3 Limousine altijd met een automatische versnellingsbak. Bij BMW kun je kiezen tussen een handgeschakelde 218i of de 218iA. Beide automerken vertrouwen op een zeventraps transmissie met dubbele koppeling. Welke is de beste? Die van Audi, want in koude toestand schakelt de bak van BMW soms wat hakerig. Maar het verschil is klein: beide versnellingsbakken verdienen lof en respect.

Het testverbruik van de viercilinder A3 Limousine komt uit op 7,0 liter per 100 kilometer (1 op 14,3). Daar gaat de 2-serie Gran Coupé iets overheen met 7,4 l/100 km (1 op 13,5). Het zoveelste bewijs dat minder cilinders niet automatisch voor een lager verbruik zorgen.

Driecilinder BMW 2-serie verdedigt zijn sportieve imago

De chique uitstraling van een sedan hoeft dynamische rijeigenschappen niet in de weg te staan. Zelfs met hun relatief beschaafde motoren zijn de A3 Limousine en 2-serie Gran Coupé behoorlijk sportief rijdende auto's. De Audi verrast met een hoge mate van stabiliteit en goede tractie. De optionele progressieve besturing van de Audi is lekker communicatief, maar je moet het stuur verder draaien dan in de BMW.

Als je met de 2-serie het circuit op gaat, kom je terug met meeslepende verhalen over hoe de BMW bij het afremmen in zijn veren duikt en hoe je afhankelijk van de bocht en de snelheid met de achterkant kunt spelen. Ga je puur voor de snelste tijd, dan klok je die met de BMW. De Audi is minder theatraal, maar ook minder snel.



Conclusie

De BMW 218iA Gran Coupé doet wat alle BMW's doen: hij rijdt dynamisch en laat zich eenvoudig bedienen. De Audi A3 Limousine heeft de zuiniger motor en het betere veercomfort.

Deze test laat zien dat de viercilindermotor twee potentiële voordelen heeft: hij loopt soepeler en is zuiniger. Hier staat tegenover dat een driecilinder – zoals die van de BMW 218iA – krachtig kan presteren en zo voor snellere acceleratietijden kan zorgen.

Auto Review 3/2021