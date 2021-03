Test Porsche Taycan vs. Porsche Panamera: waarom een elektrische Porsche sportiever is

Uiterlijk lijken de Porsche Taycan en Porsche Panamera best veel op elkaar. Maar technisch zijn ze totaal verschillend. Aan de ene kant zien we een 630 pk sterke 4,0-liter V8 met twee turbo’s, gevoed door een 90 liter metende benzinetank. Aan de andere kant hebben we twee synchroonelektromotoren die hun energie uit een 93,4 kWh metend accu­pakket halen. Normaliter levert de Taycan 625 pk. In de overboost-modus loopt dit op tot een duizelingwekkende 761 pk. Beide Porsches hebben vierwielaandrijving.



Acceleratietest Panamera met launch control



De acceleratie van de Panamera is fenomenaal, maar verloopt wel via het bekende patroon. Ook al werkt de achttraps transmissie met dubbele koppeling subtiel en razend snel. Het beste sprintresultaat krijg je met launch control. Voet op de rem, plankgas: launch control-melding licht op. Rem los, het toerental stijgt, schakelen, toerental daalt, toerental stijgt, en zo voort. Dit alles wordt begeleid door een fantastisch acht­cilinderconcert, dat uiteindelijk tot een ­apotheose van 315 km/h leidt. Of tot een inbeslagname van zowel rijbewijs als auto …



Dat laatste is ook je deel als je de Taycan de vrije teugels laat. Al leidt diens trap- en bijna geluidloze acceleratie tot een hoogtepunt van ‘slechts’ 260 km/h. Maar eigenlijk is de hele weg daarnaartoe al één groot, onwerkelijk feest. Dan hebben we het niet over een gezellig kringgesprek met koffie en appel­gebak. Eerder over een geestverruimende raveparty, met een overvloed aan alcohol en felgekleurde pilletjes.



Alle remmen los met de Taycan Turbo S



Direct vanuit stilstand gaan letterlijk en figuurlijk alle remmen los en drukt het gigakoppel je diep in het leer. Terwijl de wereld om je heen aan je voorbij­trekt als een versneld afgespeelde Quentin Tarantino-film, word je licht in je hoofd. En het gaat maar door-door-door, tot het moment dat de tweede trap van de achteras wordt ingeschakeld en je nog een extra schop in je rug krijgt. Sen-sa-tio-neel.



Sprintduel Panamera vs. Taycan



De sprint van 0 tot 50 km/h duurt in beide auto's maar 1,2 seconde, daarna loopt de Taycan steeds verder uit:

Sprint Panamera Taycan

0-100 km/h 3,0 s 2,7 s



0-150 km/h 6,0 s 5,3 s



0-200 km/h 10,6 s 9,7 s

Efficiënte aandrijflijnen



Als je bij het opgegeven verbruik en bereik in de buurt wilt komen, dan kun je dit beter niet te vaak doen. Wie een beetje normaal rijdt, wordt juist verrast door de efficiëntie van beide aandrijflijnen. Tijdens de test­periode liet de Porsche Panamera een gemiddeld ­verbruik van 11,8 l/100 km (1 : 8,5) zien, ondanks een flinke autobahn-etappe met meer dan 200 km/h. Voor de Porsche Taycan noteerden we een gemiddeld stroomverbruik van 27,9 kWh/100 km. Dat levert een reikwijdte op van ruim 300 kilometer.



Toegegeven, de Panamera-piloot is na een tankstop sneller weer op weg, maar ook met de Taycan hoeft het ‘bijtanken’ geen eeuwigheid te duren. Binnen 20 minuten snelladen zit het accupakket weer voor 80 procent vol. Maar dan moet de laadpaal ook meewerken. Helaas is dat lang niet altijd het geval.

Prijsverschil Porsche Panamera en Taycan



De Porsche Taycan Turbo S is dus sneller dan de Panamera Turbo S. En hij is nog goedkoper ook. Al kunnen we de Taycan Turbo S met een vanafprijs van 191.700 euro met de beste wil ter wereld geen koopje noemen. Totdat je de prijs van de Porsche Panamera Turbo S ziet. Die ligt in Nederland nog 60.000 euro hoger. Hoezeer we ook van het 'fossiele' motorgebrul van de Panamera houden, die liefde wordt bij aankoop wel extreem duur betaald.

