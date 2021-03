Wat valt op aan de BMW 128ti?

De rode bestickering op de dorpels: ti. Kennen we die lettercombinatie niet ergens van? Jazeker: de klassieke 1800 ti die BMW in de jaren 60 grote successen bracht in de toerwagenracerij droeg al de afkorting van Turismo Internazionale, en de latere 3-serie Compact droeg de ti-badge ook al op de hatchback. Al gaven de populaire varianten van de 3 Compact deze van oorsprong zo sportieve badge geen sportieve glans. Dat doet de 128ti beter: de sportieve beloften liegen er niet om. En dan hebben we het niet alleen over de rode pretletters bij de achterwielen of de sportieve aankleding van het interieur.

Wat ook opvalt: dit is BMW's eerste hete hatchback met voorwielaandrijving. Althans, met het eigen blauw-witte logo erop. Aan ervaring ontbreekt het BMW immers niet, met snelle voorwielaandrijvers. Het is precies 20 jaar geleden dat de eerste New Mini werd geïntroduceerd. En het is je vast niet ontgaan dat Mini's verrekt lekker sturende autootjes zijn. Anders gezegd: het is de BMW 128ti meteen menens.

Tot nu toe was de BMW 120i met 178 pk de krachtigste motorvariant uit de 1-serie met enkel voorwielaandrijving. Natuurlijk heb je nog de M135i xDrive (306 pk), maar die opereert op een toneel waar bijvoorbeeld ook de Golf R, de Audi S3 Sportback en de Mercedes-AMG A 35 4Matic (allemaal met vierwielaandrijving) hun overactiviteit botvieren. Tussen de BMW 120i en M135i xDrive, was (ook prijstechnisch) nog volop ruimte. Ruimte waar auto's als de Volkswagen Golf GTI, de Hyundai i30 N en de Ford Focus ST het alleenrecht hadden.

Wat is er goed aan de BMW 128ti?

Misschien is het beste nieuws nog wel, dat BMW zichzelf niet op de borst klopt door een veel hogere prijs te vragen dan de concurrentie - omdat er toevallig BMW op de 128ti staat. De auto kost 51.164 euro, en daarmee zit hij precies tussen de Golf GTI en de Focus ST in. Oók qua vermogen trouwens: onder de motorkap van de 128ti ligt BMW's bekende tweeliter viercilinder turbomotor, die is afgesteld op een vermogen van 265 pk. Dan gaan de banden om de voorwielen tenminste niet meteen in rook op.

BMW heeft ervoor gekozen om de 128ti standaard te leveren met een achttraps automaat. Die kun je desnoods handmatig bedienen met de oren achter het stuur. Het fijne van deze transmissie is, dat-ie je niet zijn eigen wil oplegt, door bij de toerenbegrenzing zonder nader overleg naar een hogere versnelling te schakelen - zoals de DSG van de Golf GTI en Audi S3 wél doet ...

BMW heeft ook veel vertrouwen in het onderstel van de 128ti: adaptieve schokdempers worden onnodig geacht. Wat je krijgt is een puur mechanische vering/demping, en dat maakt van de 128ti een geweldig sturende auto. Overigens moet je de BMW wel even aansporen, voordat hij het achterste van zijn tong laat zien. Maar je bent verzekerd van dikke pret, als je het Sport-programma kiest, de toeren van de motor opjaagt, de automatische bak met de hand schakelt en op verkenning gaat naar de grenzen van het onderstel. En als beloning gaat de sportuitlaat lekker ronken!

Wat kan er beter aan de BMW 128ti?

Als hot hatch is de BMW 128ti zeer geslaagd. Dit is een auto die zijn sportiviteit duidelijk laat gelden. Misschien maakt 'm dat als langeafstands-cruiser iets minder geschikt. Want die keiharde schokdempers voeren altijd de boventoon. Natuurlijk is dat een zaak van smaak: in de week van de test hebben wij het niet als storend ervaren. Maar als je een langetermijnrelatie met de auto aangaat, lijkt het ons niet ondenkbaar dat je een keer schoon genoeg krijgt van zijn hobbelige en bobbelige wegligging.

Maar dat is dan ook de enige wanklank - die heus niet iedereen zal ervaren. Na een weekje intensief met de 128ti te zijn opgetrokken, raakten wij er al snel van overtuigd, dat dit misschien wel de leukste aanbieding is op de sportafdeling van het C-segment. Tegen erkende pocket rockets als de Volkswagen Gofl GTI, de Ford Focus ST en de Hyundai i30 N is hij beslist opgewassen. En weet ze misschien zelfs wel te overtreffen in een directe confrontatie.

Wanneer komt de BMW 128ti en wat gaat-ie kosten?

De 265 pk sterke BMW 128ti staat inmiddels bij de dealers. Zoals gezegd: aan zijn spiegel hangt een prijskaartje dat het vanafbedrag van 51.164 euro. Daarmee is hij slechts een paar honderd euro duurder dan de Volkswagen Golf GTI (245 pk, standaard DSG, 50.995 euro), maar een behoorlijk stuk goedkoper dan de Ford Focus ST met automaat (280 pk, 54.830 euro). Zo'n scherpe prijsstelling zijn we niet gewend, van BMW!

Wat vind ikzelf van de BMW 128ti?

BMW is bij de kleinere modellen overgestapt van achter- naar voorwielaandrijving. Veel BMW-liefhebbers aanschouwen deze transitie met pijn in het hart. Goed, misschien had de BMW 128ti een unique selling point kunnen hebben als BMW had vastgehouden aan de klassieke configuratie, maar lever je met voorwielaandrijving in op het rijplezier? Niets daarvan!



BMW's eerste hot hatchback met voorwielaandrijving is een schot in de roos. Hij stuurt fantastisch, en legt geen enkele elektronisch gestuurde nuance in zijn sportiviteit. Snelheid zit er volop in, de besturing is messcherp en vol gevoel, en het straffe onderstel geeft de auto een spannend, rafelig randje. Precies zoals een sportieve C-segmenter hoort te zijn.

Op de redactie van Autowereld.com slaan we auto's als de Volkswagen Golf GTI en de Ford Focus ST heel hoog aan, maar het is de BMW 128ti die op dit moment wel eens de beste hot hatchback zou kunnen zijn.