Auto’s met kont! Compacte sedans van Audi en BMW getest op ruimte en comfort

In 2020 waren drie van de tien in Nederland verkochte Audi's A3 een Limousine. Bij de BMW 2-serie is het de Gran Coupé die de meeste gelijkenissen vertoont met de klassieke sedan en daar was vorig jaar toch behoorlijk wat animo voor.

De techniek van de BMW 218i Gran Coupé is afgekeken van de 1-serie, dus een 140 pk sterke driecilinder drijft de voorwielen aan. De geteste Audi A3 Limousine 35 TFSI heeft vier cilinders, mild hybrid-techniek en is 150 pk sterk. Beide testauto's zijn voorzien van een automatische versnellingsbak.

Een compacte sedan koop je niet voor de ruimte

In deze sedans zit je voorin even riant als in de vijfdeurs hatchbackversies van de Audi A3 en de BMW 1-serie. Op de tweede zitrij is alles anders. Een fraai design en optimale stroomlijn dicteren een aflopende daklijn, waarbij de hoofdruimte van de inzittenden er niet toe doet. Ook als je van gemiddelde lengte bent, kom je al snel met het dak in aanraking. Hoewel Audi spreekt van een sedan en BMW van een coupé, zit je op beide achterbanken precies even krap.

Er zijn meer overeenkomsten: de Gran Coupé heeft een kofferbak van 430 liter en de Limousine geeft je een vergelijkbare bagageruimte van 425 liter. Veel belangrijker is de rugleuning van de achterbank, die bij de 2-serie uit drie neerklapbare delen bestaat. Dat verschaft de BMW-rijder meer flexibiliteit.

BMW oogst wederom lof met het intuïtief te bedienen iDrive-systeem, waarbij je zelf kunt kiezen of je de draaiknop tussen de voorstoelen of het centrale touchscreen gebruikt. De Audi heeft alleen een touchscreen, maar daaronder zit wel een knoppenbalk voor de klimaatregeling. Fysieke knoppen werken zoveel fijner dan de 'schuifbalk' die je in de Volkswagen Golf (review), Skoda Octavia (review) en Seat Leon (review) vindt. Wel jammer dat de knoppen niet oplichten in het donker.

Adaptieve schokdempers maken het verschil

De BMW 218iA heeft een conventioneel onderstel, dat zijn comforttaken serieus neemt. Het reageert soepel op oneffenheden en absorbeert de meeste narigheid moeiteloos. In de auto voel je wat er onder de wielen gebeurt, maar dat is niet hinderlijk. Wel beweegt de carrosserie van de Gran Coupé meer dan we zouden willen.

De koets van de A3 Limousine geeft ons wel de gewenste rust, maar de Audi is dan ook uitgerust met adaptieve schokdempers en daarvoor moet je bijbetalen. Het adaptieve onderstel springt bovendien net zo soepel om met gaten, klinkers en putdeksels als de BMW.



Beide testauto's zijn voorzien van sportstoelen. De Audi monteert ze in elke uitvoering boven de basisversie, BMW vraagt er 534 euro voor. Afhankelijk van je postuur, vind je de stoelen van de BMW misschien wat smal. Die van Audi zijn breder en bieden tegelijkertijd betere ondersteuning in bochten. Een aspect van comfort dat de A3 Limousine niet wint, is interieurgeluid. Bandengeruis klinkt in de A3 luider door dan in de 2-serie.

Prijs: zoveel kost een compacte sedan

Zouden Audi en BMW elkaars huiswerk afkijken? De A3 Limousine 35 TFSI heeft een basisprijs van 38.870 euro en om geen argwaan te wekken, gaat BMW daar 25 euro onder zitten met de 218iA Gran Coupé (38.845 euro).

Dat de geteste Audi uitkomt op een veel hogere prijs van 44.134 euro, heeft alles te maken met de bijkomende kosten voor de adaptieve schokdempers, de 19-inch wielen en de progressieve besturing. Onze BMW met 18-inch lichtmetaal en sportstoelen kost 'slechts' 40.520 euro.

