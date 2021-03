Porsche Taycan: actieradius gemeten bij 130 en 100 km/h

Voor de 100 km/h-test begint onze route begint in Hoevelaken, waar we de A1 oostwaarts richting Apeldoorn nemen. Het is zonnig lenteweer, maar met een temperatuur van 12,5 graden Celsius is het niet overdreven warm. Er staat slechts een zwak windje (2-3 Bft), en tijdens het rijden horen we vooral het geroffel van de rubberwalsen om het 21-inch lichtmetaal (optie).

Porsche Taycan Performance Battery Plus: actieradius bij 100 km/h

Gezien het gewicht (2130 kg) en het piekvermogen (476 pk) van de Porsche Taycan met Performance Battery Plus-pakket, zijn we lang niet ontevreden. We komen na ons heen-en-weertje A1 op een gemiddelde van 21,3 kWh per 100 kilometer. Als je je onder dezelfde gunstige omstandigheden overdag keurig aan de maximumsnelheid houdt, komt de Porsche Taycan met een volle accu (93,4 kWh) 438 kilometer ver.

Wanneer we de Porsche Taycan vergelijken met recentelijk geteste elektrische auto’s, dan is hij onzuiniger dan de Ford Mustang Mach-E, maar minder gulzig dan de Volvo XC40 Recharge. Een groot pluspunt van de Porsche is zijn lage Cw-waarde van 0,22. Daarmee is het zelfs de best gestroomlijnde Porsche van dit moment.

Porsche Taycan Performance Battery Plus: actieradius bij 130 km/h

Bij het testen van de actieradius bij 130 km/h, hebben we op de zondagavond nogal wat tegenslag. Hoewel de matrixborden boven de weg oproepen om ‘samen tegen corona’ zoveel mogelijk thuis te blijven, is het ongelooflijk druk. Het is inmiddels afgekoeld tot 3,5 graden Celsius, dus het lijkt ons niet het moment voor een avondpicknick in het bos. Evenmin voor een actieradiustest met 130 km/h op de A1, trouwens. Sterker nog, we moeten onze meting voortijdig afbreken. Het gemiddeld verbruik staat op dat moment op 30,1 kWh/100 km.

Na nog enkele mislukte pogingen die avond, kappen we ermee. Er zit niks anders op dan maandagmorgen in alle vroegte een nieuwe poging te wagen.

Zo gezegd, zo gedaan. Maandagochtend is het wederom 3,5 graden en vrijwel windstil. Richting het noordoosten halen we er met enige moeite een gemiddelde snelheid van 130 km/h. Maar op de terugweg moeten we keer op keer in de remmen. Om 5.45 uur komen we zelfs in een treintje met vrachtwagens terecht. Doorgaan heeft geen zin. We breken af bij een geregistreerd verbruik van 27,2 kWh/100 km. Het is geen optimale test, toch denken we dat het gemiddelde van de ingekorte avond- en ochtendmetingen (in twee richtingen) een goede indicatie geven. Dus noteren we 28,8 kWh/100 km. Dat is niet overdreven zuinig. De Polestar 2 (408 pk) liet bijvoorbeeld 25 kWh/100 km noteren. Maar het verschil met de Ford Mustang Mach-E is kleiner dan bij 100 km/h. Dankzij z’n forse batterij, komt de Porsche Taycan bij 130 km/h toch nog 324 kilometer ver.



Conclusie

Eerlijk gezegd waren we nogal sceptisch over de actieradiuscijfers van de Taycan, maar de supersportsedan stelde ons zeker niet teleur. Kanttekening is dat de Performance Battery Plus een forse meerprijs (6044 euro) vergt. Met de standaardaccu van 79,2 kWh ziet het rijbereik er naar alle waarschijnlijkheid minder rooskleurig uit.