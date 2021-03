Test BMW 3-serie vs. Tesla Model 3: wat is de sportiefste zakensedan?

In een directe confrontatie op ons testcircuit mogen de BMW 3-serie en de Tesla Model 3 laten zien welke de sportiefste is. De Dreier treedt aan als de 258 pk sterke 330i xDdrive en de Model 3 als Long Range AWD met 441 pk. Kijk je puur naar het vermogen, dan lijkt deze vergelijking misschien niet helemaal eerlijk. Met de prijzen als uitgangspunt, passen deze versies juist prima bij elkaar. Aan de BMW hangt een prijslabel van 56.929 euro, de Tesla is onlangs in prijs verlaagd en kost nu 56.980 euro. De 374 pk sterke BMW 340i xDrive is met een vanafprijs van ruim 74 mille juist weer stukken duurder dan de Amerikaan.

Tesla Model 3 vertoont voorbeeldig rijgedrag

De besturing van de Tesa Model 3 is uiterst precies, waardoor hij zich exact laat plaatsen. Tegelijkertijd gedraagt de Tesla zich ook in extreme situaties zo betrouwbaar als de Nederlandsche Bank. Onderstuur? Nooit van gehoord! Gelukkig maar, want daar zit je als sportieve bestuurder niet op te wachten. Een beetje overstuur, waarbij de achterkant licht uitbreekt, wordt juist wél gewaardeerd. Het ESP voelt dit uitstekend aan. In snel genomen bochten staat het stabiliteitssysteem dan ook een subtiel naar buiten neigende kont toe. Ook bij normaal dagelijks gebruik blinkt de Tesla uit door zijn voorbeeldige rijgedrag. Daarbij levert het lage zwaartepunt een belangrijke bijdrage aan de enorme veiligheidsreserves.

Welke is het snelst op het circuit?



Ondanks zijn duidelijk hogere vermogen legt de Tesla Model 3 het testparcours ruim drie seconden minder snel af dan de BMW 330i xDrive (1:44,7 vs. 1:41,6 min.). Toch maakt de Amerikaan indruk met zijn actieve, extreem lichtvoetige, maar uitermate veilige weggedrag. Helaas heeft het ESP van de Model 3 Long Range geen Track-stand, zoals bij de Model 3 Performance. Bij die topversie grijpt het stabiliteitssysteem veel subtieler in en zijn zodoende hogere bochtsnelheden mogelijk. Daarmee zou de Tesla de BMW zeker dichter hebben genaderd.

Betere grip BMW 3-serie



Op de slalom is het ESP van de Tesla Model 3 minder met diens elektrische superpowers in gevecht dan op het circuit. Af en toe geeft de elektrische regelneef het vermogen een beschaafd tikje op de vingers. Zo blijft de Tesla snel en neutraal tussen de pylonen door slalommen. Toch is een gemiddelde snelheid van 65,4 km/h niet genoeg om de BMW (66,2 km/h) van de titel ‘King of Swing’ af te houden. De 3-serie dankt zijn betere grip aan de sportieve banden, waarvan de achterste iets breder zijn dan de voorste. Ook is de besturing van de 3-serie met M-sportpakket een toefje communicatiever dan de installatie van de Tesla Model 3.

De volledige dynamische vergelijking tussen de de Tesla Model 3 en de BMW 3-serie staat in Auto Review 3-2021.