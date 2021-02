Eindelijk in Nederland: 5 vragen over de Ford Mustang Mach-E

1. Hoe zat het nou ook alweer met die naam?

Dat is al eerder ter sprake gekomen: met de iconische Ford Mustang V8 heeft de elektrische Ford Mustang Mach-E niets te maken. Het is het eerste volledig nieuwe model van Ford dat op stroom rijdt. Ford heeft geprobeerd iets bijzonders van zijn elektrische creatie te maken: het ontwerp houdt het midden tussen een suv en een hatchback.

Ford is een van de laatste merken die een elektrisch offensief starten, maar probeert nu een inhaalslag te maken. In 2030 is elke in Europa verkochte Ford volledig elektrisch, belooft het hoofdkantoor in Dearborn, Michigan. In de Verenigde Staten zijn de elektrische ambities minder groot, daar is de stoere F-150 met V6 of V8 de best verkochte Ford. Weliswaar komt er ook een versie met een stekker, maar Ford durft niet te hoog van de toren te blazen over de elektrificatie van het volledige gamma.

2. Wat is de eerste indruk van de Ford Mustang Mach-E?

Ford heeft zich er in elk geval niet makkelijk vanaf gemaakt met het design. Alleen: hoe moet je de Mustang Mach-E nou plaatsen? Is het een concurrent voor de Volkswagen ID.4, of zoekt hij het nét een beetje hogerop? De ID.4 kost 47.290 euro, heeft een vermogen van 204 pk en een netto accucapaciteit van 77 kWh, waarmee hij in theorie 504 kilometer ver komt. De actieradiustest van de Volkswagen ID.4 vertelt overigens iets anders. De basis-Mustang komt met zijn netto accucapaciteit van 68 kWh 440 kilometer ver en kost 49.925 euro. Onze Mustang First Edition ligt met zijn basisprijs van 70.940 euro op hetzelfde niveau als de Audi E-Tron, maar die heeft wel een kleiner accupakket.

Binnenin brengt Ford een ode aan Tesla, met een groot verticaal multimediascherm. Dat lijkt wel een aanleiding voor een wedstrijdje verplassen tussen Elon Musk en de erfgenamen van Henry Ford. Het touchscreen van de Ford Mustang is nét even groter: 15,5 inch (40 cm), tegen 15,0 inch voor de Tesla Model 3. Dat liet Elon Musk niet op zich zitten. De nieuwe Tesla Model S en Y hebben een scherm met een diameter van 17 inch (ruim 43 cm). Bovendien heeft Tesla het een kwartslag gedraaid.

De Mustang Mach-E heeft drie rijprogramma’s: Active, Whisper en Untamed. Bij Ford lijkt het bloed (of de stroom) te kruipen waar het niet gaan kan, want het merk kón het niet laten om bij elk rijprogramma een passend motorgeluid te componeren. Bij de Untamed-versie heeft dat geluid verdacht veel weg van een V8. Niet is wat het lijkt in de Mustang Mach-E, want niet Whisper, maar Active is het meest zuinige rijprogramma.

Nog een gek detail: de Mustang Mach-E toont zich van zijn meest Amerikaanse kant in de frunk (de extra bagageruimte onder de voorklep). Daar vinden we een knop die je van binnenuit kunt gebruiken om de kap te ontgrendelen. Altijd handig, mocht je een keer ontvoerd worden. Al moet je wel Houdini heten, wil je in die krappe ruimte passen …

3. Hoeveel keuzestress bezorgt Ford jou?

De Ford Mustang Mach-E komt met grote en kleine accupakketten en met 4WD of achterwielaandrijving. De goedkoopste Mustang Mach-E kost 49.925 euro (bruto accupakket 75 kWh, achterwielaandrijving), terwijl je voor de duurste Mustang Mach-E, de rijk uitgeruste First Edition, 70.940 euro betaalt. De elektrische aandrijflijn is goed voor 351 pk, terwijl de sprint van 0 naar 100 km/h in 5,1 seconden is afgelegd. Zorgen over de levertijd van de Ford Mustang Mach-E hoef je niet per se te hebben: Ford heeft een grote voorraad staan in Antwerpen. Als je niet op zoek bent naar een specifieke versie, hoef je dus niet te wachten tot je auto met de boot vanuit de fabriek in Mexico aan wal komt.

Later dit jaar komt een extra sportieve Mustang Mach-E GT met een vermogen van 465 pk, een koppel van 830 Nm en een sprint van 0 naar 100 km/h in 3,7 seconden. Ook de actieradius is riant: dik 500 kilometer. De 'grille' van de GT is zwart, verder kom je niet om de luchthappers heen. De GT is te koop in twee kleuren: oranje en felblauw.

4. Hoe rijdt de Ford Mustang Mach-E?

Werkelijk niets op aan te merken: je krijgt de typische beleving die hoort bij elektrisch rijden. In Untamed kun je los met een snelle gasrespons en een directe besturing. Schrik alleen niet van het bijzonder stevige onderstel op verkeersdrempels. In Whisper koers je in opperste gerieflijkheid over de snelweg. Zelfs bij extreem slecht weer blijft er nog ruim 400 kilometer van de actieradius over.

Wat Ford uitstekend doet: het geeft je op een prettige manier keuzestress. Werkelijk elke functie kun je afzonderlijk in- of uitschakelen. Of het nu gaat om de vele veiligheidssystemen, one-pedal driving of de manier waarop de navigatiekaart wordt weergegeven (dat kan geavanceerd, met een schatting van de accucapaciteit op je plek van bestemming). De mogelijkheden zijn enorm en de uitgebreide menu’s zijn best logisch ingedeeld.

5. Inpakken en wegwezen, dus?

De twijfel slaat toe, omdat de techniek ons in de steek laat. Het grote multimediascherm geeft er soms de brui aan. Het hypermoderne touchscreen ziet er dan uit als een storende televisie uit de jaren zeventig. Dat is het grote nadeel van het ontbreken van fysieke knoppen: een Ford Mustang Mach-E is als Ajax zonder Sébastien Haller en André Onana. Gelukkig zit vlak voor je neus wel een scherm waarop je kunt zien hoe hard je rijdt, maar voor de airco, de navigatie en al die andere functies geldt computer says no.

Op het hele dashboard zit welgeteld één echte knop, die prachtig is verwerkt in het multimediascherm. Met die good old knop regel je het volume. En je raadt het al: die blijft wél werken. Van radiozender wisselen kan niet bij een storing, maar als Rob Stenders of Gerard Ekdom je favoriete nummer draait, kun je hem desgewenst loeihard afspelen. We gaan ervan uit dat dit een toevallig opstartprobleempje is in onze Ford Mustang Mach-E. En anders moeten ze toch gewoon terug naar fysieke knoppen …