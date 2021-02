Volvo tegen Mercedes: wie bouwt de meest comfortabele hybride suv?

Eerst een korte voorstelronde: de Mercedes GLA 250e kost 50.102 euro en de Volvo XC40 Recharge T4 Plug-in Hybrid staat voor 44.495 euro in de prijslijst. Beide rijden 35 tot 40 kilometer op stroom en dan springt de benzinemotor aan. Ze kunnen opladen bij elke laadpaal en wallbox. Alleen de GLA is uit te rusten met een snellaadpoort, zodat je ook bij Fastned, Ionity en andere snellaadstations terecht kunt.

De Volvo XC40 is stiller

In de elektrische rijstand rollen beide stekkerauto’s fluisterstil door het verkeer. Zodra de verbrandingsmotor bijspringt, hoor je in de Volvo slechts het vakkundig gedempte geluid van de driecilinder. Daar is niets opdringerigs aan. In de Mercedes hoor je het wel duidelijk wanneer de compacte viercilinder er zwaar aan trekt en afhankelijk van je auto-opvoeding registreer je dat als ‘sportief’ of als ‘hinderlijk’.

Goede stoelen in beide auto’s

Dat neemt niet weg dat beide merken hun best doen om jouw verblijf aan boord zo aangenaam mogelijk te maken. De voorstoelen van de GLA en de XC40 zitten comfortabel, maar de Zweden gaan een stapje verder met een zitting waarvan de stevige wangen je bovenbenen vastklemmen in bochten.

Passagiers met lange benen zitten op de Zweedse achterbank juist met opgetrokken knieën en verkassen daarom liever naar de tweede zitrij in de Mercedes. Daar genieten ze van diepere voetenbakken en meer bewegingsvrijheid.

De GLA is soepeler geveerd

De GLA biedt ook een beter veercomfort, want hij springt soepel om met kleine oneffenheden. De XC40 vangt hobbels en andere wegdekellende wat stoterig op. Wil je het verschil aan je hele familie laten voelen, dan merk je dat een volgepakte Mercedes wel wat lomp over dwarsrichels stuitert. Een beladen Volvo gaat hier wat zelfverzekerder mee om. In combinatie met de fijnere stoelen en de stilte aan boord, ervaren we de XC40 als de meest comfortabele auto van de twee.

“Lichtvoetig bochtenwerk is niet hun ding.”

Rij-eigenschappen: comfort op één

Beide plug-in hybrides wegen ruim 1800 kilo en we zouden je graag vertellen dat je daar tijdens het rijden weinig van merkt. Maar de werkelijkheid is anders: lichtvoetig bochtenwerk is niet hun ding. De beoogde klanten deert het waarschijnlijk niet, want zij willen voornamelijk hoog en comfortabel zitten en zuinig rijden.

Stuit de Volvo-rijder toch op een rasechte stuurmansweg, dan merkt hij dat grote stuurbewegingen resulteren in een overhellende carrosserie en dat de auto precies aangeeft waar de grenzen liggen. De Mercedes stuurt neutraler en heeft merkbaar meer tractie, maar het ESP heeft de vervelende eigenschap plotseling en heftig in te grijpen. Terwijl de GLA strakker stuurt en minder overhelt in bochten.

Conclusie

Kijk je puur en alleen naar het comfort, dan is de Volvo XC40 Recharge T4 Plug-in Hybrid de winnaar. En hij is ook nog eens goedkoper dan de Mercedes. Maar kijk je naar het complete plaatje, dan heeft de Mercedes GLA 250e onze voorkeur. Het is weliswaar de duurste auto in deze test, maar je krijgt er betere rijeigenschappen en een fijnere aandrijflijn met een lager verbruik en een grotere elektrische actieradius voor terug.

