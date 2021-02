Test Mercedes-AMG GLA 35 en Cupra Formentor 310: waarom sneller niet altijd sportiever is

We kunnen er niet omheen: de elektrische auto's en hybrides rukken op. Toch zien veel autofabrikanten nog brood in funauto’s met alléén een verbrandings­motor. Oók in het segment van de compacte suv’s. Zo heeft Volkswagen de T-Toc R in het programma en levert Mini de John Cooper Works Countryman

Geen goedkope blingbling

Maar er zijn nog meer hoogpotige straatvechters te koop. New boys in the ‘hood' zijn de Cupra Formentor 310 en de Mercedes-AMG GLA 35. Hun tweeliter viercilinders leveren dankzij een flinke portie turbo-steroïden een vermogen van ruim 300 pk. Om hun street credibility te verhogen, hebben ze vierwielaandrijving, fors bemeten lichtmetaal, agressief spoilerwerk en vette uit­laten. We hebben het niet over goedkope blingbling. De aanschafprijs van de Cupra passeert de grens van 66.000 euro. De Mercedes vergt zelfs een investering van meer dan 76 mille.

Cupra Formentor sprint sneller dan Mercedes-AMG GLA

Voor de honderdsprint heeft de 310 pk sterke Cupra Formentor maar 4,7 seconden nodig. Dat was vroeger een supercar-waarde ... De iets zwaardere Mercedes-AMG GLA (306 pk) doet 5,1 tellen over deze oefening. Naarmate de snelheid toeneemt, ziet de Mercedes zijn achterstand verder oplopen. Op papier vallen de ­verschillen mee, maar in de praktijk ervaar je in de GLA elk sprintduel als een ­smadelijke nederlaag. Beide hebben een (afgeregelde) topsnelheid van 250 km/h.

Mercedes schakelt sneller dan Cupra

In de sportstand wisselt de achttraps transmissie van de GLA sneller van versnelling dan minister Hugo De Jonge van vaccinatiebeleid, maar dan wel een stuk soepeler. Vooral in druk stop&go-verkeer merk je het verschil met de wat rusteloze en soms schokkerige Cupra-versnellingsbak.

Wanneer je gaat speeddaten met snelle suv’s en de Cupra Formentor is de eerste kandidaat, dan denk je algauw dat je de ware hebt gevonden. Op een bochtige weg biedt de warmbloedige Spanjaard meer rijplezier dan er paella in een reuzenpan gaat. Je kunt je geluk niet op. Totdat je achter het stuur van de AMG GLA 35 plaatsneemt ...

Performance-SUV

De Duitser stuurt nóg sneller en nóg preciezer dan zijn concurrent. Petje af voor de AMG-ingenieurs. Ze hebben van de vrij bedachtzame GLA een regelrechte performance-suv gemaakt. Mede dankzij de speciale sportbanden (Continental Sport Contact 6) wijkt de 1,7 ton wegende GLA niet van zijn lijn. Ondertussen laat de besturing je heel duidelijk weten wat de overmaatse rubbersloffen meemaken.

Cupra Formentor trager op het circuit

De Cupra-besturing is weliswaar lekker direct, maar minder communicatief. Ook rolt de Formentor in bochten duidelijk meer om zijn lengteas dan de stoïcijnse GLA. Als je het ESP uitschakelt, worden de verschillen nog groter. Afhankelijk van de situatie neigt de Cupra dan eerder tot onder- of overstuur dan zijn tegenstrever. Ondanks zijn grotere sprintvermogen, is de Cupra bijna 2 seconden langzamer op ons testcircuit. Ook op de slalom moet de hete Spanjaard zijn meerdere erkennen in de GLA. De Mercedes gaat met 66,6 km/h om de pylonen heen, de Cupra haalt hier maximaal 65,7 km/h.

Conclusie

Ja, de Mercedes is strikt genomen de betere performance-SUV, maar in de Cupra staat het rijplezier al op een torenhoog niveau. Alleen als je ook regelmatig in een AMG GLA 35 zou rijden, merk je dat het nóg beter en leuker kan.