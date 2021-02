Hybride suv’s getest: zo zuinig zijn de Volvo XC40 Plug-in Hybrid en Mercedes GLA 250e

In Nederland is steeds meer animo voor plug-in hybrides. Niet omdat je er aanschafsubsidie voor krijgt (dat geeft onze overheid alleen voor volledig elektrische modellen), maar vanwege zijn rol als ‘tussenauto’ in de aanloop naar een volledig elektrisch model ergens in de toekomst.

En zolang de officiële CO2-uitstoot minder dan 50 gram per kilometer bedraagt, hoef je maar de helft van de wegenbelasting te betalen. Word je toch een beetje gematst.

Daar komt bij dat een lage uitstoot zich vertaalt in een lage aanschafbelasting (bpm) en dus krijg je over het algemeen meer auto voor je geld. Wij vergelijken de plug-in hybrideversie van de populaire Volvo XC40 met de technisch minstens zo interessante Mercedes GLA 250e.

Weinig cilinders, veel pk’s

Plug-in hybrides en downsizing gaan hand in hand. Zo voorziet Mercedes de GLA 250e van een viercilinder turbomotor met een cilinderinhoud van amper 1,4 liter. Hij heeft evengoed een vermogen van 160 pk en krijgt hulp van een 102 pk sterke elektromotor.

Volvo koppelt zijn 1,5-liter turbomotor met drie cilinders en 129 pk aan een elektromotor van 82 pk. Het systeemvermogen komt uit op 218 pk (Mercedes) en 211 pk (Volvo).

Mercedes GLA versus Volvo XC40: verbruik

De Volvo XC40 Recharge heeft een batterij van 10,7 kWh, waarmee wij 35 kilometer volledig elektrisch reden. Op basis van de veel grotere accucapaciteit van de Mercedes GLA 250e (15,6 kWh) zou je denken dat-ie veel verder komt, maar dat valt tegen. Slechts vier kilometer.

Vervolgens springt de verbrandingsmotor bij. De driecilinder van Volvo bewijst dan nogmaals dat-ie niet zuinig is, want hij verbruikt 6,2 liter benzine per 100 kilometer, terwijl de Mercedes genoegen neemt met 4,2 liter. Dat is wanneer we met een volle batterij vertrekken.

Gaan we met een leeg accupakket op pad, dan komt het verbruik van de XC40 uit op 8,4 l/100 km en dat van de GLA op 7,1 l/100 km. Het gemiddelde van beide verbruiksritten geeft ons een testverbruik per 100 kilometer van 5,7 liter en 7,8 kWh voor de Mercedes, en 7,3 liter en 5,4 kWh voor de Volvo. Dus de GLA 250e is veel zuiniger.

Snelladen met de GLA 250e

Klanten voor een XC40 Recharge moeten overal de tijd voor nemen, want met de boordlader van 3,7 kW neemt opladen drie uur lunchen, vergaderen of shoppen in beslag. Mercedes-rijders hebben blijkbaar haast, want een 7,4 kW-boordlader is standaard en voor 544,50 euro extra kan deze plug-in hybride ook snelladen met 24 kW. Dat geeft je de mogelijkheid om de GLA 250e in de pluggen bij Fastned en samen met de Mercedes EQC-rijders koffie te drinken.

Waar voor je geld met een hybride suv

Eerder kwam het al even aan bod: waar voor je geld. De Mercedes GLA 250e heeft een stevige basisprijs van 50.102 euro, maar voor een simpele GLA 180 met 136 pk betaal je ook al 48 mille.

Bij Volvo net zo: de XC40 Recharge T4 Plug-in Hybrid staat voor 44.495 euro in de prijslijst, terwijl een 129 pk sterke T2 met automaat minimaal 40.995 euro kost. En dan krijg je bovendien een minder luxe uitvoering. Dus kun je je een GLA of een XC40 veroorloven, dan hoef je niet krom te liggen voor de stekkerversie.

Conclusie

Hoe zuinig jij met deze stekker-suv’s rijdt, hangt helemaal af van je oplaaddiscipline. Ben je van plan elke kans te grijpen, dan is het slim om de GLA uit te rusten met een snellaadpoort (544,50 euro) voor korte laadsessies langs de snelweg tijdens een koffie- of telefoonpauze. Plug je alleen in als het jou uitkomt, dan laat de Volvo de hoogste verbruikscijfers zien.

