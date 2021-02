BMW 320i, Opel Insignia en Volvo S60 getest: waarom de Opel goed voor je rug is

Puur op lengte, deelt de Opel Insignia een tik uit. Hij is veel groter dan de andere twee. De 4,90 meter lange Opel biedt voor een middenklasser buitengewoon veel ruimte. Hij overtroeft zijn tegenstanders, die weliswaar voldoende bewegingsvrijheid bieden voor vier volwassenen, maar vooral wat betreft beenruimte niet aan de Opel kunnen tippen.



Opel Insignia heeft de grootste bagageruimte

Bovendien heeft de Opel Insignia de grootste bagageruimte (490-1450 liter), die ook nog het makkelijkst in gebruik is dankzij de grote kofferklep. We delen nog een klap punten uit voor het maximale laadvermogen van 603 kilo, waaraan de BMW en de Volvo wederom niet kunnen tippen. Maar dan houdt het ook wel op. De Opel blijft achter met zijn veiligheidsopties. Ook al kreeg hij recent een facelift, je merkt dat de Insignia niet meer de jongste is. Zo heeft hij niet de op de cloud gebaseerde waarschuwing dat het wegdek glad is, die de BMW 320i wel heeft.

De Volvo is uitgesproken comfortabel

Lange, ontspannen autoritten zijn een kerncompetentie van de Volvo S60, die een soeverein veercomfort heeft. Het optionele onderstel met adaptieve schokdempers reageert gevoelig als je rustig rijdt, en weet bij hogere snelheden ondanks een stevige basisafstemming de meeste oneffenheden netjes glad te strijken. Alleen kort op elkaar volgende, kleinere hobbels kunnen de auto uit balans brengen.

Een Opel is goed voor je rug

De Opel heeft ergonomische comfortstoelen en roept ook in Nederland trots dat ze zijn goedgekeurd door de Duitse Aktion Gesunder Rücken. Ze hebben dankzij de uitstekende vulling de prettige eigenschap dat je minder moe wordt en dat je rug minder wordt belast. De vering wordt standaard gekoppeld aan adaptieve dempers. Het beeld dat ontstaat, is tweeledig. De Insignia strijkt oneffenheden doorgaans prima glad, maar als je langzaam rijdt, heeft hij moeite met hobbels en randen. Bovendien voel je dat de carrosserie in de meest comfortabele stand van het onderstel nadeint en dat kan onaangenaam zijn als je de vaart erin wilt houden. Bij een maximale belading wordt het nog erger. Dat is op te lossen door het middelste van de drie programma's te kiezen.

BMW 320i heeft een ander karakter



De BMW heeft een heel ander karakter met zijn optionele sportonderstel. Ook hier geven adaptieve dempers acte de présence, maar de afstemming is veel meer gericht op dynamiek. Zelfs in de comfortstand voel je daardoor zowel in de stad als op de snelweg de oneffenheden nog onder je voorbij schieten. De akoestiek is in de BMW uitstekend voor elkaar: je hoort de banden en de wind nauwelijks. Ook de motor is het stilst.

Conclusie: de Opel is ruim, de Volvo comfortabel



Wil je een ruime middenklasser, dan kun je niet om de Opel Insignia heen. Hij biedt voorin en achterin de meeste ruimte en heeft de meeste plek voor bagage. Terwijl het onderstel van de Volvo S60 het meest comfortabel is. De BMW 320i won met zijn motor en rijeigenschappen, maar moet bij ruimte en comfort zijn meerdere erkennen in de Opel Insignia 2.0 Turbo en de Volvo S60 B4.



Benieuwd naar de volledige test uit Auto Review 2/2021? Maar je boekenwinkel mag nog steeds niet open? Bestel Auto Review 2 dan in onze webshop.