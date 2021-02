Verrassend. Dat was de uitslag van onze vergelijkende test in het voorjaar van 2016, tussen vijf van de beste modellen uit het B-segment. Niet de gedoodverfde nummer één uit deze klasse - en sinds jaar en dag de lieveling van het Nederlandse koperspubliek - scoorde het beste, maar een nieuweling uit het Verre Oosten: de Volkswagen Polo werd naar het tweede plan verwezen door de Hyundai i20. Wie had dat verwacht!?

Ondanks alle goede kwaliteiten van de i20, bleef het kopersvolk trouw Polo's bestellen. Nog steeds is dit de absolute favoriet van het B-segment. In 2020 werden meer dan 9000 Polo's verkocht, de Hyundai i20 stond met zo'n 1000 registraties nog maar nét in de top 100 van de verkoophitparade. In 2021 worden de kaarten opnieuw geschud. En mag een geheel nieuwe Hyundai i20 laten zien of hij de suprematie van de Polo kan doorbreken. Maar dan moet hij wel eerst het grote publiek overtuigen van zijn kwaliteiten.

Nieuwe Hyundai i20 is gegroeid

Maar laten we niet op de toekomst vooruit lopen. Tijdens deze allereerste kennismaking met de nieuwe i20, zijn we nog niet eens ingestapt. En is het nog veel te vroeg om te speculeren over de mogelijke uitslag van een vergelijkende test met de Polo, die we je de komende maanden beslist nog zullen presenteren. Laten we de nieuwe i20 eerst eens goed bekijken. In elk geval heeft hij een smoelwerk gekregen dat stukken karakteristieker is dan dat van zijn muurbloemerige voorganger. Hij is 5 centimeter langer geworden, 3 centimeter breder en 2,4 centimeter lager. En dat doet zijn uitstraling goed.

Ook de wielbasis is gegroeid. Dat heeft altijd een gunstig effect op de binnenruimte. Voorin zit je riant, in een stoel die overal de juiste steun aan je lichaam te bieden heeft. Op de achterbank is de i20 voor een B-segmenter zelfs bovengemiddeld ruim. Ook de grote ramen doen hun duit in het zakje voor wat betreft de ruimtelijkheid van het interieur. De kofferbak van de i20 biedt plaats aan 351 liter bagage, 25 liter meer dan voorheen. Onder de vloer van de bagageruimte is nog een extra opbergvak gecreëerd.

Het dashboard is overzichtelijk en functioneel, met grote knoppen voor de klimaatbeheersing. In het midden eist het 10,25-inch beeldscherm (standaard vanaf de uitrustingsvariant Comfort) de hoofdrol op. Door de hoge plaatsing van het display hoef je je ogen amper van het verkeer te wenden, wanneer je de instructies van het navigatiesysteem volgt of van radiozender wilt wisselen. Voor de belangrijkste functies van het multimediasysteem zijn enkele knoppen onder het beeldscherm gereserveerd, terwijl je het volume van de audio kunt veranderen met een ouderwetse draaiknop.

De i20 is op het gebied van multimedia trouwens geheel up-to-date, met een draadloze oplader voor je smartphone, tal van online- en remote-functies en een eenvoudige koppeling met Hyundai's eigen verbindingsapp BlueLink.

Voorzien van mild hybrid-systeem

Onder de noemer Smartsense heeft Hyundai allerlei hulpsystemen gebundeld, die het leven van de bestuurder vergemakkelijken en beveiligen. Afhankelijk van de gekozen uitvoering, blijft de i20 automatisch binnen de lijntjes, en stuurt hij vanzelf terug wanneer je in de dode hoek een andere verkeersdeelnemer over het hoofd hebt gezien. Naast stilstaande voertuigen, herkent het noodremsysteem ook overstekende voetgangers en slingerende fietsers.

Onder de motorkap treffen we bekende techniek aan. Op dit moment wordt de i20 aangeboden met de aloude 1,2-liter viercilinder die 84 pk levert. Ook de driecilinder 1.0 T-GDI-motor met 100 pk kennen we uit de vorige i20, maar die is nu voorzien van een 48-volt startgenerator. Als mild hybrid-systeem geeft deze zo nu en dan een elektrische slinger aan de krukas. Het maximum koppel van de motor bedraagt 171 Nm, bij lage toerentallen reageert het blokje al met groot enthousiasme op het gaspedaal.

Mede dankzij de nauwkeurig schakelende zesversnellingsbak (een zeventraps transmissie met dubbele koppeling is optioneel) neemt de sprint naar 100 km/h niet meer dan 10,4 seconden in beslag. En als je niet elke stoplichtsprint hoeft te winnen, blijft het verbruik keurig binnen de perken. Hyundai geeft een gemiddelde op van 5,1 liter benzine op 100 kilometer, bijna 1 op 20. Een elektrisch gestuurde koppeling zorgt op de snelweg voor een vrijloop zodra je het gaspedaal loslaat. Dan rolt de auto zonder een druppel benzine te verbranden uit totdat je het gaspedaal weer intrapt.

Prijsvoordeel op de Volkswagen Polo

De nieuwe Hyundai i20 is leverbaar vanaf 18.635 euro. Wil je ten minste de 1.0 T-GDI-motor, dan ben je 21.435 euro kwijt. Maar dan krijg je wel meteen de Comfort-uitvoering, die buiten een compleet pakket veiligheidsvoorzieningen, cruisecontrol en een digitale radio met bluetooth ook beschikt over 16-inch lichtmetalen wielen, het grote 10,25-inch aanraakscherm, een achteruitrijcamera, de al genoemde actieve dodehoekwaarschuwing, een draadloze telefoonoplader en de mogelijkheid om Apple CarPlay te gebruiken. Pakken we de prijslijst van de Volkswagen Polo erbij, dan zit je met de 95 pk sterke 1.0 TSI en een vergelijkbare uitrusting al gauw op een prijs van 25.000 euro. Is 2021 het jaar waarin de Volkswagen Polo van de troon wordt getreiterd door de Hyundai i20? De nieuwe compacte Koreaan is er alles aan gelegen.

Conclusie

Het is nog niet tot de verkoopstatistieken doorgedrongen dat de vorige Hyundai i20 eigenlijk een betere auto was dan de Volkswagen Polo. En de nieuwe i20 doet daar nog een schepje bovenop. Het nieuwe model heeft ook een belangrijke eigenschap waar veel kopers in het B-segment gevoelig voor zijn: uitstraling. De alleenheerschappij van de Volkswagen Polo op de Nederlandse markt komt in 2021 zwaar onder vuur te liggen.