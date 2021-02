Compacte wagons getest: wat is de beste auto voor op vakantie?

Sinds jaar en dag gooit de Skoda Octavia Combi keer op keer de hoogste ogen met zijn enorm ruime interieur, no-nonsense design en scherpe prijsstelling. Yahtzee! Autokopers die slim zijn, vallen massaal voor de (niet bijzonder) compacte middenklasser uit Tsjechië. Ook als lease-auto is de Octavia mateloos populair.

Verschuivingen in de compacte middenklasse

De laatste tijd hebben in het traditierijke C-segment grote verschuivingen plaatsgevonden. Wil je een betrouwbare, ruime en scherp geprijsde stationwagon? Dan is de Octavia Combi niet meer automatisch de eerste keuze. De jongste generaties van de Ford Focus Wagon en de Seat Leon Sportstourer hebben een enorme groeispurt gemaakt, terwijl de onlangs vernieuwde Hyundai i30 Wagon eveneens probeert de Skoda te evenaren.

Welke compacte wagon moet je kiezen als je net een verhuisbedrijf bent begonnen, je puberkinderen ineens in de lengte schieten, de accordeonvereniging van je vader om vervoer verlegen zit of als je heel gewoon ernstig aan vakantie toe bent?

De Ford Focus Wagon is de kiloknaller

Met een wielbasis van 2,70 meter heeft de Ford Focus Wagon de meeste ruimte tussen de voor- en achterwielen. Je zit dan ook riant, zowel voorin als achterin heb je voldoende hoofd- en beenruimte tot je beschikking. In de kofferbak past 608 tot 1653 liter bagage. Ook daarmee maakt de Focus grote indruk, maar moet hij toch zijn meerdere erkennen in de Skoda Octavia Combi.

Waar de Skoda Octavia Combi geen antwoord op heeft, is het maximum laadvermogen van de Ford Focus Wagon. Er mag 565 kilo aan mensen en/of bagagemassa mee. Het maximum aanhangergewicht van de Focus valt dan weer een beetje tegen: door de 48-volt startgenerator waarmee de Focus Wagon 1.0 EcoBoost Hybrid is voorzien, is een aanhangwagen van 1100 kilo de max. Kies je voor de Focus 1.5 EcoBoost, dan mag de caravan 1600 kilo wegen.

De Hyundai i30 Wagon schaamt zich nergens voor

In gezelschap van de Ford Focus Wagon, de Seat Leon Sportstourer en de Skoda Octavia Combi, is de vernieuwde Hyundai i30 Wagon de ukkepuk. Hij heeft een kortere wielbasis, wat de hoeveelheid beenruimte op de achterbank niet ten goede komt. De kofferbak slikt een vracht van 602 liter, maar als je de achterbank plat legt, dan doet de Hyundai met een laadvolume van 1650 liter nauwelijks onder voor de Ford Focus Wagon.

De Hyundai i30 Wagon hoeft zich in de dagelijkse praktijk nergens voor te schamen, maar voor verhuisbedrijven en caravantrekkers is de Koreaanse combi niet de eerste keuze. Je zit vrij snel aan zijn maximum laadvermogen een kleine 450 kilo, en aan de trekhaak mag hooguit een geremd gewicht van 1420 kilo worden gekoppeld.

Heb je ruimtevrees? Vergeet de Seat Leon Sportstourer

De Seat Leon Sportstourer staat op precies dezelfde bodempartij als de Skoda Octavia Combi, met precies dezelfde (lange) wielbasis. En toch zit je in de Seat nét even lekkerder. Je zit net iets lager, waardoor je ledematen in een andere hoek staan. De ruimte is riant. Niet alleen voor je benen en hoofd, maar ook voor je bagage. Met een inhoud van 620 tot 1600 liter zal geen mens zich beklagen over een tekort aan ruimte.

Maar waar de Seat Leon Sportstourer vooral grote indruk mee maakt, is zijn laadvermogen. Er mag liefst 570 kilo worden ingeladen, en dat is ruim 110 kilo méér dan in de Skoda Octavia Combi. Ben je een fervente caravankampeerder, dan mag je een maximum (geremd) gewicht van 1500 kilo met de Seat slepen.

De Skoda Octavia Combi: nog altijd de grootste, maar ...

Net als zijn voorganger, begeeft de nieuwe Skoda Octavia Combi zich in het C-segment aan de absolute top op ruimtegebied. Voorin zit je riant, achterin heb je volop bewegingsvrijheid. Ook al is het laadvolume met 20 liter gekrompen, met een kofferbak die 640 tot 1700 liter bagage tot zich neemt overschaduwt hij zijn concurrenten nog altijd.

Maar zoals je hierboven hebt kunnen lezen, zit daar wel een kanttekening aan. Want de Skoda Octavia Combi heeft níet het grootste laadvermogen. Met 458 kilo moeten je passagiers wel heel slank zijn om het nuttige laadvolume volledig te kunnen benutten. Achter de Skoda past een aanhanger met een geremd gewicht van 1500 kilo. Dat doet de Octavia Combi dan weer als vanouds goed.

Conclusie

Kijken we naar de binnenruimte en de laadmogelijkheden van deze vier testauto's, dan bezet de Skoda Octavia Combi nog altijd een toppositie. Maar de concurrentie is inmiddels wel steeds dichterbij aan het kruipen. De Ford Focus Wagon en de Seat Leon Sportstourer doen nauwelijks meer onder voor het ruimtewonder uit Tsjechië. De Hyundai i30 Wagon moet het van andere talenten hebben. Vooral op de achterbank is de i30 Wagon niet de ruimste, al heeft zijn kofferbak beslist meer dan adequate afmetingen.

