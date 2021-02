Seres 3: actieradius gemeten bij 130 en 100 km/h

Als je een elektrische suv wil kopen, is de Seres 3 (eerste review) een interessant voorstel. Hij kost 37.995 euro, heeft veel luxe en wordt geleverd in alle kleuren van de Nederlandse vlag (en zwart). De batterij van 53 kWh zou garant moeten staan voor een actieradius van 329 kilometer.

Dat maakt van de Seres 3 een serieuze concurrent voor de Peugeot e-2008 met 320 kilometer bereik. Die is vorige maand goedkoper geworden en staat nu voor 36.930 euro in de prijslijst. Al betaal je voor een luxere versie al snel meer dan de prijs van de Seres 3. Hoe dan ook: het actieradiustijd.

We waarschuwen vooraf: tijdens de actieradiustest is het koud (3 graden Celsius), miezerig en het waait behoorlijk. Je kunt deze test welhaast beschouwen als een worstcasescenario. Overdag tijdens de 100 km/h-test zijn de omstandigheden net zo beroerd als tijdens de 130 km/h-test ’s avonds. Zoals altijd begint en eindigt de route op hetzelfde punt, om de invloed van wind en hoogteverschillen te elimineren.

Actieradiustest bij 100 km/h (links) startte met 86 procent en test bij 130 km/h begon met 73 procent.

Seres 3: actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h heeft de Seres 3 een actieradius van 250 kilometer. Dat concluderen we nadat we 40 procent van de accu hebben gebruikt om 100 kilometer ver te rijden. Dat komt neer op 25 kilometer voor elke 10 procent en dus 250 kilometer in totaal.

Dit is een beetje nattevingerwerk. Normaal meten we het gemiddelde stroomverbruik, maar dat kan niet bij de Seres 3. Het is simpelweg niet mogelijk om de teller van het gemiddelde stroomverbruik te resetten. Navraag bij Seres Nederland bevestigt dit. Dan maar zo.

Een actieradius van 250 kilometer bij 100 km/h valt ons alles mee. Niet alleen bedraagt de WLTP-actieradius ‘maar’ 329 kilometer, de weersomstandigheden zijn gewoon ruk. Misschien haal je in de lente 275 kilometer en in de zomer zelfs 300 kilometer. Laten we dat tegen die tijd eens testen.

Seres 3: actieradius bij 130 km/h

Bij 130 km/h heeft de elektrische Seres 3 een actieradius van 175 kilometer. Dit is berekend op basis van een 65 kilometer lange testrit die 37 procent van de accu opslokte. Dat komt neer op 17,5 kilometer voor elke 10 procent en dus 175 kilometer in totaal

Een actieradius van 175 kilometer is niet chic, maar het is ruim boven de helft van het WLTP-bereik van 329 kilometer. Dat klinkt alsof we de lat te laag leggen, maar 130 km/h rijden op de snelweg (in de kou, wind en regen) kost nu eenmaal veel stroom. De Aiways U5 actieradius kromp van 400 naar 182 kilometer (minder dan de helft). De Mazda MX-30 actieradiustest liet een vergelijkbaar beeld zien: 98 in plaats van 200 kilometer.

Conclusie

Wat hebben we vandaag geleerd? Dat je met oudhollands snertweer in de Seres 3 kunt stappen, en dat 10 procent acculading je 25 kilometer of 17,5 kilometer ver brengt – afhankelijk of je 100 km/h of 130 km/h rijdt. Wat de totale actieradius van de elektrische suv op 250 en 175 kilometer brengt.

Tot slot: de grote concurrent van de Seres 3 – de Peugeot e-2008 – deed het ietsje beter: 278 kilometer (bij 100 km/h) en 193 kilometer bij 130 km/h. Maar toen was het droog en iets warmer.

Lees voordat je de elektrische suv koopt eerst de 3 nadelen van de Seres 3.