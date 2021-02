3 nadelen van de elektrische Seres 3: waarom hij leuker is als je achteruitrijdt

Nadeel 1: het multimediasysteem is knakerig

Ooit van het navigatiesysteem TurboDog 8 gehoord? De Seres 3 maakt hier gebruik van. Vooruit, het touchscreen werkt vlekkeloos, dus je bestemming is snel ingevoerd. Maar dan … het systeem geeft niet aan hoeveel procent van je accucapaciteit nog over is als je arriveert. Dat kan leiden tot stress tijdens de rit: gok je erop dat je het haalt of ga je voor de zekerheid toch even naar FastNed? De stem is bovendien blikkerig: alsof je naar een uitzending van Radio Oranje in 1944 luistert.

Verder geeft het systeem alleen de radiofrequentie weer. Dus niet: NPO Radio 2 of SkyRadio, maar 96.2 en 101.5. Wil je snel van zender naar zender switchen, dan moet je de frequenties dus uit je hoofd leren … Voorkeurzenders opslaan? Zero points: dat is niet mogelijk.



Nadeel 2: voor je het weet, houdt de Seres 3 ermee op

We hebben hachelijke momenten beleefd in de elektrische Seres 3. We willen een eindje rijden: 11 kilometer om precies te zijn. Na het starten, geeft de Seres 3 aan dat hij een accucapaciteit van 15 procent heeft en een actieradius van 67 kilometer. Makkie, toch?

“Een oude dame op een fiets kijkt ons meewarig aan terwijl ze ons inhaalt”

Nou, nee. De Seres 3 heeft al na 5 kilometer rijden weinig zin meer om zich flink in te spannen. Bij het stoplicht accelereert hij zo traag van 0 naar 80 km/h dat de achterligger vervaarlijk dicht in de binnenspiegel nadert. Alle fut is uit de motor. Bij elke rotonde, begint het proces weer opnieuw. Tergend langzaam versnellen, ook met het stroompedaal gevloerd – een oude dame op een fiets kijkt ons meewarig aan terwijl ze ons inhaalt.



Bij 11 procent lading verschijnt een bericht in het display: Please charge. In het Engels, maar vooruit, daar kunnen we mee leven. De boodschap is helder. Vanaf dat moment geeft de accu de pijp echt aan Maarten. Met veel pijn en moeite bereikten we op kruipsnelheid en met een sliert auto’s achter ons een laadpaal. Met nog altijd die 11 procent accucapaciteit. Onze ervaring bij andere elektrische auto’s is dat pas bij een acculading van 5 procent de noodloopeigenschappen in werking treden.



Navraag leert dat de Seres 3, afhankelijk van condities als het weer en het gebruik van de airco, inderdaad al overgaat op een noodloop als de accucapaciteit schommelt tussen de 10 en de 15 procent. Dat kan gebruiksvriendelijker, waarde dames en heren van Seres!



Nadeel 3: je rijdt in een auto die eigenlijk al twee jaar op de markt is

Helemaal nieuw is de Seres 3 niet: onder een andere naam, is hij in China al twee jaar op de markt. Dat merk je aan kleine dingen als een goed werkende app: die heeft hij niet. Daardoor kun je niet op afstand zien of de accu van je Seres 3 aan de openbare laadpaal al is opgeladen. Het interieur vast voorverwarmen vlak voordat je vertrekt, kan ook niet.



En waarom je liever achteruit dan vooruit rijdt? We moeten Seres een compliment geven voor de meer dan voortreffelijke achteruitrijcamera. Het beeld is haarscherp, in dat opzicht overtreft hij veel duurdere modellen. Inparkeren wordt zelfs voor de grootste stoethaspel een fluitje van een cent. Heel fijn, als je de auto weer eens op zijn tandvlees bij een laadpaal wilt parkeren ...



Een uitgebreide Seres 3-test lees je in Auto Review 3 (22 februari in de winkel).