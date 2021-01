Wat vinden de kopers van een Volkswagen Golf Variant het belangrijkst? In het favorietenlijstje staan drie dingen: ruimte, opbergmogelijkheden en een logische bediening. Wat de eerste twee dingen betreft, verandert er niets. Maar de achtste generatie van de Golf heeft niet de intuïtieve bediening die zijn voorgangers wel hadden. Als je onze Golf-verslagen het afgelopen jaar hebt gelezen, kun je onze kritiek wellicht dromen. Maar we zijn nog steeds geen fan van de digitale menustructuur, die gebaseerd is op die van een smartphone. Vooral met de onverlichte touchsliders, die de knoppen en draaiknoppen vervangen, duurt het even voor we vrienden worden.

Maar niet alles is kommer en kwel: onder het beeldscherm zitten aparte velden, die als een soort sneltoets dienen. Zo hoef je niet altijd door ingewikkelde menu's om bijvoorbeeld de veiligheidssystemen in- of uit te schakelen. Mooi en handig is bovendien het optionele head-up display, dat belangrijke informatie in je blikveld projecteert. Verder gaan heel veel zaken wél zoals je verwacht. De ergonomie is bijvoorbeeld prima voor elkaar. De stoelen en het stuur bieden vele instelmogelijkheden, de vulling van de stoelen is stevig en de vorm is goed. Alleen het korrelige harde plastic onder je gezichtsveld op het instrumentarium, de portieren en de middenconsole doen afbreuk aan de goede kwaliteitsindruk.

Ruime kofferbak zonder vlakke laadvloer

Met de ruimte zit het wel goed in de Volkswagen Golf Variant. Het passagiersgedeelte is vijf centimeter breder dan in de vorige Golf Variant, dus kun je iets meer afstand bewaren tot degene die naast je zit. Altijd fijn in deze onzekere tijden … Hoewel de wielbasis van de Golf 6,6 centimeter gegroeid is, levert dat geen riante beenruimte op. Als de passagiers op de voorstoelen lang zijn, kan dat voor de achterpassagiers betekenen dat ze met hun voeten in de knel komen. Als pleister op de wonde hebben ze een USB-laadpoort en kunnen ze hun krant of tijdschrift opbergen in de vakken van de voorstoelen.

Ook de bagageruimte is riant. Neem eerst uitgebreid de tijd om uit te vogelen waar je je voet moet bewegen om de kofferklep automatisch te laten openen, en verbaas je vervolgens over de enorme ruimte van 611 tot 1642 liter. Dat was in de Golf 7 nog 420 tot 1410 liter. Het is heel makkelijk om de volledige bagageruimte te benutten: met een druk op de knop van de afstandsbediening klap je de achterbank neer. De hoedenplank kan in de vloer worden opgeborgen, al moet je een beetje proppen. Wat bij alle versies van de Golf erg irritant blijft, is dat je de zitting van de achterbank niet naar voren kunt klappen. Daardoor heb je, hoe je ook alle mogelijkheden probeert te benutten, nooit een vlakke laadvloer. Goed te weten als je weer naar de bouwmarkt gaat om je door de lockdown opgelopen klusachterstand weg te werken.

Het verbruik is zelfs beter dan de opgave

Door het elektrische offensief dat Volkswagen in 2020 begon, was de introductie van de Golf Variant wat minder van belang dan voorheen. Toch bewijst hij nog steeds hoe goed hij is. De eerste testrit met de Golf Variant 1.5 TSI is vooral comfortabel. Alleen dwarsrichels en vorstschade aan het wegdek brengen hem wat van zijn stuk. Ook de geluidsisolering is goed voor elkaar, pas boven de 120 km/h hoor je hinderlijk gefluit rond de A-stijlen.

De 1.5 TSI-motor is geen 48V mild hybrid-variant. Zonder elektromotor, maar gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, levert hij 130 pk en 200 Nm. Als je met het verkeer meerijdt, kun je schakellui rijden. Sportieve rijders moeten meer met de pook in de weer. Dat is niet erg, want de bak schakelt nauwkeurig. De besturing is licht en direct. Dankzij de cilinderuitschakeling zit het ook wel goed met de dorst: de boordcomputer geeft 5,4 l/100 km (1 op 18,5) aan en dat is zelfs minder dan het WLTP-verbruik van 5,6 l/100 km (1 op 17,9).

Hoeveel kost de Volkswagen Golf Variant?

De Golf Variant is leverbaar met de 110 pk sterke 1.0 TSI-driecilinder, die ook als eTSI (mild hybrid) te koop is. De instapversie kost 28.690 euro. 'Onze' 130 pk sterke 1.5 TSI wordt geleverd met een handgeschakelde zesversnellingsbak. Verder zijn er zijn twee 48V mild hybrid-varianten van de 1.5 TSI: een met 130 pk (38.190 euro) en een met 150 pk (39.040 euro). Alle mild hybrids worden standaard geleverd met een zeventraps DSG-transmissie. Later in 2021 komt er een 2,0-liter turbodiesel met 115 of 150 pk.

Conclusie

De Volkswagen Golf blijft trouw aan zijn basiseigenschappen: met de ergonomie, de ruimte en de rijeigenschappen is niets mis. Maar niet alles is Kuchen und Ei. Van de bediening zijn we nog altijd geen fan en het is jammer dat de laadvloer niet vlak is.