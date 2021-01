Test BMW 5-serie en Mercedes E-klasse - En de meest comfortabele zakensedan is ...

De BMW 540i xDrive en de Mercedes E 450 4Matic vormen binnen hun modelreeksen het crème de la crème op motorisch gebied - zolang er geen M of AMG op de achterklep staat. Sinds hun recente facelifts, beschikken de 5-serie en E-klasse over een mild hybrid systeem, dat bestaat uit een 48-volt startgenenator.

In de BMW krijgt de 333 pk sterke drieliter zescilinder bijstand van een startgenerator met een vermogen van 11 pk. De Mercedes wordt aangedreven door een drieliter zes-in-lijn die 367 pk genereert en een stroomstoot krijgt van 22 pk.

Een gelukkig huwelijk: de BMW-motor en de ZF-automaat

Zoals we van BMW gewend zijn, loopt de motor van de 540i fluweelzacht en bouwt hij zijn kracht voorbeeldig lineair op. De samenwerking tussen de door een turbo aangeblazen zescilinder en de achttraps automaat van ZF is volmaakt.

Onderweg vervalt de motor geregeld in de zeilmodus, waarbij de auto zonder onnodig benzineverbruik eindeloos blijft uitrollen. Zodra er weer vermogen wordt verlangd, zwengelt de startgenerator de motor ongemerkt weer aan. Ook in de stad, waar je vaak staat te wachten voor een rood verkeerslicht, toont de startgenerator zijn nut.

Tijdens onze test hebben we met de 540i xDrive een gemiddeld verbruik van 8,6 liter op 100 kilometer (1 op 11,6) behaald. Wanneer je vaak op de snelweg rijdt en je je keurig aan de 100-limiet houdt, is een gemiddelde met een 7 voor de komma beslist mogelijk.

Mercedes kiest voor een turbo én een compressor

Mercedes monteert niet alleen een turbo op de zes-in-lijn van de E 450 4Matic, maar ook een elektrisch aangestuurde compressor. Tel daar ook nog eens de krachtige startgenerator bij op, en het komt niet meer als een verrassing dat de bijna 2000 kilo wegende auto in slechts 4,7 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h accelereert (BMW: 4,9 s).

Het lukt de E 450 4Matic echter niet om de BMW 540i xDrive bij hogere snelheden op grote achterstand te zetten. De negentraps automaat van de E-klasse is soms wat besluiteloos, waardoor de motor zijn volledige koppel van 500 newtonmeter (BMW: 450 Nm) moeilijk kan uitbuiten.

Bandenkeuze: de Mercedes laat de BMW in het stof happen

Op een rechte weg mag de BMW dan aardig in het zog van de Mercedes blijven, zodra er zich een bocht aandient, is de E-klasse achter de horizon verdwenen - ondanks de vierwielbesturing en de adaptieve schokdempers waarmee de geteste 540i xDrive is uitgerust.

De banden spelen hierbij een grote rol van betekenis. De Mercedes E 450 4Matic (met optionele luchtvering en adaptieve schokdempers) die wij voor deze test ter beschikking kregen, stond namelijk op Pirelli's P Zero, terwijl de BMW op Dunlops Sport Maxx RT2 stond. Ook al stuurt de BMW met nog meer precisie dan de Mercedes, zijn banden verliezen al bij een lagere bochtsnelheid hun grip.

Vooral op de remproef moet de BMW veren laten. Met koude schijven staat de 540i bij een noodstop vanaf 100 km/h in 36,3 meter stil. Dat is is beslist geen ondermaatse prestatie, maar met een remweg van slechts 33,1 meter doet de Mercedes E 450 een supersportwagen na.

Conclusie: een kwestie van gevoel

Sinds jaar en dag vertegenwoordigen de BMW 5-serie en de Mercedes E-klasse de absolute top in het zakelijke E-segment. En met de komst van de gefacelifte versies is de lat alleen maar weer hoger komen te liggen. In deze test geven beide auto's elkaar geen duimbreed toe.

Waar de BMW voorrang van de Mercedes krijgt op het gebied van comfort en ruimte, laat hij zijn aartsrivaal vervolgens weer voor op een bochtige baan en op de remproef.

Als we alle testonderdelen hebben afgewikkeld en de meetgegevens hebben geanalyseerd, moeten we concluderen dat er geen duidelijke winnaar is. Kiezen tussen de BMW 5-serie en de Mercedes E-klasse is een kwestie van gevoelsmatige voorkeuren.

Benieuwd naar de volledige test uit Auto Review? Maar is je tijdschriftenwinkel gesloten? Bestel Auto Review 1/2021 dan in onze webshop.