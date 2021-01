Vernieuwde Audi Q2 (2021): Een compacte suv van mitsen en maren

Het is een ondankbaar beroep, dat van auto-ontwerper. Zodra jouw creatie eenmaal rijp is voor productie, wordt alweer gewerkt aan een facelift. Het model moet de komende jaren immers fris en fruitig op het netvlies blijven liggen, anders verliest het koperspubliek de interesse. We hebben de Audi Q2 in 2016 mogen verwelkomen; de compacte suv is nu zo ongeveer halverwege zijn loopbaan. Een ingrijpende metamorfose was echter geen bittere noodzaak. De cosmetische aanpassingen blijven beperkt tot een bredere grille, nieuwe bumpers en geretoucheerde lichtunits. Led-koplampen zijn nu standaard. Vanbinnen past Audi meer gerecyclede materialen toe, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteitsbeleving. Nieuwe lakkleuren en wielen ronden de facelift af.

De Audi Q2 is eigenlijk te klein

De verjongingskuur brengt 2 centimeter extra lengte met zich mee. Van bumper tot bumper meet de Q2 nu 4,21 meter. De breedte bleef ongewijzigd: 1,79 meter. Met deze maten behoort Audi’s instap-suv tot de kleinere auto’s in zijn klasse, maar hij eist zijn positie in het verkeer op met een zelfverzekerde uitstraling. Deze manhaftigheid ten spijt, gaat het er met vier personen aan boord onveranderd krap aan toe. Zelfs voor een jong gezin met opgroeiende kinderen is de Audi Q2 eigenlijk te klein. Je benen strekken en je armen spreiden zonder fysiek contact met je mede-inzittenden, is er niet bij. De kofferbak huisvest niet meer dan 405 tot 1050 liter bagage.

Kijken we naar de veiligheidsuitrusting, dan paait Audi je met standaard led-koplampen, parkeerhulp achter en Pre Sense Front. Dit systeem speurt het gebied voor de auto nauwlettend af en grijpt in als het onheil te dicht is genaderd. Zaken als matrix led-koplampen, een grootlichtassistent, verkeersbordherkenning, rijstrookassistent, adaptieve cruisecontrol, een achteruitrijcamera (of uitgebreide parkeerassistentie) en dodehoekwaarschuwing zijn tegen meerprijs verkrijgbaar, of maken deel uit van een duurdere uitrustingsvariant.

Het multimediasysteem van de Audi Q2 is weer helemaal up-to-date, maar ook hier geldt dat je ten minste de Business Edition moet kiezen om gebruik te kunnen maken van de online-functies binnen de standaard MMI Navigatie Plus. Dan krijg je de mooie digitale Virtual Cockpit erbij. Een smartphone-interface zit wel al op de eenvoudiger uitgeruste basisversie Pro Line.

Geen mild hybrid-technologie

Op de Nederlandse markt wordt de vernieuwde Q2 in eerste instantie alleen leverbaar met de bekende 150 pk sterke 1.5 TFSI-motor met cilinderuitschakeling. Op transmissiegebied gaat de keuze tussen een handgeschakelde zesbak of een zeventraps DSG-transmissie. De motor is zonder meer een prettige presteerder, die de Q2 in 8,6 seconden naar de 100 km/h stuwt. Het WLTP-verbruik van de versie met handbak bedraagt een keurige 5,8 liter op 100 kilometer (1 op 17,2). Later verschijnen de Audi Q2 30 TFSI (110 pk), de sportieve Audi SQ2 met 300 pk sterke tweeliter turbo motor, en de Q2 30 TDI met 116 pk op diesel. De zuinige mild hybrid-technologie gaat aan het gefacelifte smoeltje van de Q2 voorbij.

Aan de rijeigenschappen van de Q2 heeft Audi weinig aandacht hoeven besteden. Met Audi Drive Select in Sport, gedraagt de Q2 zich net zo manhaftig als hij eruitziet. De progressieve besturing, die steeds directer wordt naarmate je het stuur verder indraait, levert daarbij een positieve bijdrage. Wat niet veranderde, is de ambitieuze prijsstelling. De Audi Q2 35 TFSI is verkrijgbaar vanaf 36.520 euro, maar het liefst wil je de completer uitgeruste Business Edition. Alleen moet je daarvoor minimaal 38.330 euro opzij leggen.

Conclusie

De Audi Q2 is beslist niet de goedkoopste, en al helemaal niet de ruimste in zijn klasse. Wat is hij dan wel? Nou, gewoon: een hartstikke leuke en stoere verschijning die hartstikke lekker de bocht om stuurt. Daaraan is met deze facelift helemaal niets veranderd.