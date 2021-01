Volgend jaar viert de BMW 5-serie zijn 50ste verjaardag. In september 1972 verscheen de eerste Fünfer op de markt. Sindsdien is het hommeles, want de 5-serie vliegt om de haverklap de Mercedes E-klasse in de haren. Maar dat zal ook wel nooit veranderen: beide auto's geven sinds mensenheugenis de toon aan in het zakelijke E-segment. Als de ene partij het noodzakelijk acht om zijn business class limousine te upgraden, dan blijft een reactie van de andere partij nooit lang uit.



5-serie en E-klasse vooral onderhuids verbeterd

Zo ook nu: nadat Mercedes de vernieuwde E-klasse had aangekondigd, volgde BMW al gauw met de verbeterde 5-serie. In beide gevallen bleven de modificaties niet beperkt tot enkel wat obligate uiterlijk retouches rond de koplampen en achterlichten: zowel Mercedes als BMW greep de kans aan, om vrijwel het gehele motorengamma te elektrificeren. Is de 5 of E geen plug-in hybride, dan zit er in elk geval een mild hybrid-systeem in.

In ons magazine Auto Review hebben we de vraag al zo vaak gesteld, maar we stellen 'm gewoon nog een keertje: gaat de titel 'beste grote zakensedan' op dit moment naar de BMW 5-serie of naar de Mercedes E-klasse? De gehele dubbeltest kun je nalezen in Auto Review 1/2021. Hier richten we de spotlights op het comfortniveau dat beide auto's weten te bereiken.

Even wennen: de BMW is ruimer dan de Mercedes



Vroeger was het leven overzichtelijk. Je koos voor een Mercedes als je ruimte en comfort hoog in het vaandel had staan, en voor een BMW als sportiviteit helemaal jouw ding was. Of je je kinderen achterin mee kon nemen, dat deed er niet zo toe. Maar de tijden zijn veranderd. Koop je tegenwoordig een nieuwe BMW, dan zul je versteld staan van het riante comfort dat je geboden wordt. En in geval van een Mercedes, verbaas je jezelf juist over de scherpte van het onderstel.



In een wereld waarin de traditionele karaktertrekjes van een auto steeds verder vervagen, is de keuze tussen een BMW 5-serie of een Mercedes E-klasse lang niet meer zo zwart-wit. Zo weet de BMW 5-serie zelfs de Mercedes E-klasse te overtreffen als je kijkt naar de beschikbare hoofd-, been- en elleboogruimte, zowel voorin als achterin. Dat was vroeger een heel ander verhaal ...

De fijnste stoelen hebben een forse meerprijs

De comfortstoelen waarmee de geteste BMW is uitgerust, maken hun naam volledig waar. Ze zijn heel precies af te stellen en bieden een uitstekende zijdelingse ondersteuning in bochten. In combinatie met (verplichte) leren bekleding betaal je er 4750 euro voor. Als we het dan toch voor het kiezen hadden, zouden we er graag nog stoelmassage bij willen hebben.

De actieve multicontourstoelen van de test-Mercedes hebben wel een ingebouwde masseur, maar zijn alleen te bestellen in combinatie met het Premium Plus-pakket, inclusief een 360-gradencamera met parkeerhulp, dodehoekwaarschuwing, navigatie met augmented reality, multibeam-ledverlichting, een panoramaschuifdak, een Burmeister surroundsoundsysteem en een Energizing-pakket dat met geur, kleur, beweging en geluid voor een ontspannen gemoedstoestand zorgt. Totale meerprijs: dik 9200 euro.

En de comfort-Oscar gaat naar ...

Rijgeluiden krijgen geen kans in de BMW. Zelfs bij een hoogst illegale 180 km/h blijft afrol- en windgeruis achterwege. In de Mercedes krijg je eerder het gevoel dat de snelheid (te) hoog oploopt.

Het veercomfort is in beide auto's voorbeeldig. De Mercedes beschikt over luchtvering met adaptieve schokdempers (2299 euro), waarmee de E 450 4Matic soepel over het asfalt zweeft. Totdat je een diepgelegen putdeksel of slecht onderhouden overweg tegenkomt, dan reageert het onderstel wat houterig. Hoe meer mensen je in de Mercedes meeneemt, des te aangenamer het veercomfort wordt.



De BMW heeft een iets steviger afgestemd onderstel, maar het gaat te ver om meteen van 'sportief' te spreken. De stalen schroefveren en de adaptieve schokdempers (1281 euro) laten de wielen wat vloeiender over korte oneffenheden rollen dan de luchtvering van de Mercedes. Het zijn kleine nuanceverschillen, maar uiteindelijk scoort de BMW nét iets meer comfortpunten dan de Mercedes.





Duidelijke verschillen: de prijzen ...

De BMW 540i xDrive en Mercedes-Benz E 450 4Matic vormen bepaald niet de goedkoopste manier om het E-segment te betreden. BMW vraagt 79.777 euro voor een volledig standaard 540i, en als je daar nog wat smakelijke opties bij optelt, kom je al gauw in de buurt van de 90.000 euro. Maar voor dat bedrag heeft de Mercedes-dealer er nog niet eens de optieprijslijst bij gepakt. De E 450 4Matic begint bij een prijs van 89.156 euro, het kost je geen enkele moeite om dit bedrag boven de ton te tillen als je nog wat comfortverhogende extra's op het bestelformulier aankruist.

Benieuwd naar de volledige test uit Auto Review? Maar is je tijdschriftenwinkel gesloten? Bestel Auto Review 1/2021 dan in onze webshop.