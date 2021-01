Waarom de Ford Focus ST een betere hot hatch is dan de Volkswagen Golf GTI

Ooit kon je de Golf GTI met allerlei motorvarianten krijgen, maar bij de huidige generatie is het leveringsprogramma vooralsnog heel overzichtelijk. Onder de kap ligt een tweeliter viercilinder turbomotor, die in de 'gewone' GTI 245 pk levert. Er komt ook een 300 pk sterke Golf GTI Clubsport, maar die staat nog niet bij de dealer.

Focus ST sprint sneller dan Golf GTI



De Volkswagen Golf GTI met 245 pk heeft een topsnelheid van 250 km/h. Dat beperkt het aantal natuurlijke autobahn-vijanden tot een minimum. Daarmee is niet gezegd dat de Volkswagen Golf 8 GTI van niets of niemand iets te duchten heeft. Zo heeft de Focus ST-3 een grotere motor (2.3-liter), wat hem een vermogensvoorsprong oplevert van 35­ pk! Dat voelen en meten we tijdens de honderd­sprint. De Ford schudt deze in 5,8 seconden uit de mouw. In de Volkswagen doet we er 0,4 seconde langer over. Knal je door tot 200 km/h, dan wordt het verschil verdubbeld: exact 21 tellen voor de Focus, tegen 21,8 voor de Golf.



Zelf schakelen of automatisch?



Standaard heeft de Focus ST een exact schakelende zesbak. Kies je voor het Performance Pack, dan geeft de motor bij het overschakelen automatisch tussengas, wat de toerenval tot een minimum beperkt. Het klinkt leuk en is nog functioneel ook. Wie het schakelen liever aan de auto overlaat, moet 3000 euro extra aan de Ford-dealer overmaken. Dan is zijn VW-collega royaler: voor een Golf GTI met de zelf schakelende DSG-bak rekent hij geen cent extra. De transmissie is snel en effectief, en met de flippers aan het stuur kun je de schakelmomenten ook zelf bepalen.



“Na de knalfuif in de Focus ST-3 voelt een rondje testcircuit in de Golf GTI als een tam feestje met alcoholvrij bier en zoutloze rijstcrackers”





Toch kunnen we ons voorstellen dat er bestuurders zijn die liever een manuele zesbak zouden willen. Maar daar werkt de Volks­wagen-dealer niet aan mee, simpelweg omdat een handgeschakelde versie van de Golf GTI hier niet leverbaar is. Voor het brandstofverbruik hoef je die DSG trouwens niet te laten staan. Met de Golf realiseerden we een praktijkverbruik van 8,2 l/100 km (1 op 12,2). De Focus ST-3 snelt van pomp naar pomp alsof de testperiode één grote nieuwjaarsborrel is. Elke 100 kilometer klokt hij 9,5 liter benzine achterover (1 op 10,5).

Focus stuurt precies maar nerveus



Op het testparcours is de Ford Focus ST als een vis in het water. Alert, lichtvoetig en verregaand neutraal vreet hij krappe én lange bochten. Mocht je een bocht eens iets te snel hebben ingezet, dan kun je het optredende onderstuur snel weer opheffen. Een kwestie van even met het gaspedaal spelen. Dat je de Ford-power optimaal de bocht kunt inzetten, is ook te danken aan de precieze en directe besturing. Op het circuit is dat een zegen, op de openbare weg wordt de auto nogal nerveus. Even aan je neus krabben en je zit op de verkeerde rijstrook. Bovendien zijn de aandrijfkrachten duidelijk voelbaar. Dus: beide handen aan het stuur! Anders gaat de Focus ST er met jou vandoor, in plaats van andersom.

Golf GTI remt beter dan Focus ST



Wat heeft de Volkswagen Golf GTI hier tegenin te brengen? Objectief gezien doet hij niks fout. Lichtvoetig duikt hij de bochten in en hij is opgewassen tegen flinke dwarskrachten. Ondanks zijn fikse vermogensachterstand raakt hij op de testbaan maar een halve seconde achterop. Dat is niet verkeerd. Maar na de knalfuif in de Focus ST-3 voelt een rondje testcircuit in de Golf GTI als een tam, coronaproof feestje met alcoholvrij bier en zoutloze rijstcrackers. Dat schrijven we voor een groot deel op het conto van de wat ongevoelige besturing. Zelfs in het sportiefste rijprogramma is de bekrachtiging te sterk. Daardoor is de communicatie met de voorwielen verre van optimaal. Als tegenwicht presteert de Wolfsburger op de remmenproeven overtuigender dan de Keulenaar.

