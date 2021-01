Elektrische suv’s getest: waarom prijsverlaging Peugeot e-2008 nodig was

In 2020 kwam er een stortvloed aan elektrische modellen op de markt. De Peugeot e-2008 en de Mazda MX-30 verschenen in de zomer, maar de Hyundai Kona Electric gaat al iets langer mee. Hij stamt uit 2018 en is een grote concurrent voor de Peugeot e-2008.

Accucapaciteit Peugeot e-2008 is 46 kWh

De Peugeot e-2008 heeft een fors accupakket van 50 kWh, maar daarvan is 46 kWh beschikbaar voor de gebruiker. Dat is minder dan het enorme 64-kWh accupakket waarmee de Hyundai Kona Electric in 2018 verscheen, maar méér dan de batterij van 39,2 kWh waarmee de Kona Electric in 2019 leverbaar werd. Daar gaat niets meer af: 39,2 kWh is de bruikbare capaciteit en het is de versie die we testen. De Mazda MX-30 heeft de kleinste accu van dit drietal: 35,5 kWh op papier en 30 kWh in de praktijk.

Hyundai Kona Electric komt ver dankzij laag stroomverbruik

Een efficiënte aandrijflijn kan bij een elektrische auto het verschil maken tussen in één keer naar huis rijden of een tussenstop maken bij Fastned die zomaar een halfuur of langer kan duren.

De Hyundai Kona Electric gaat het meest efficiënt met de beschikbare stroom om. Hij verslaat beide auto's met zijn gemiddelde verbruik van 15,5 kWh/100 km. Bij de Peugeot e-2008 gaat er 3 kWh meer doorheen, bij de Mazda MX-30 zelfs bijna 5 kWh. Voor de actieradius maakt het een heel verschil of je 15,5 kWh per 100 kilometer verbruikt, of 20,2 kWh zoals in het geval van de Mazda.

We slaan aan het rekenen: de Mazda MX-30 heeft 30 kWh en verbruikt 20,2 kWh/100 km, dus kom je op een volle accu maar 148 kilometer ver. De Peugeot e-2008 heeft 46 kWh en verbruikt 18,2 kWh/100 km, wat neerkomt op een actieradius van 253 kilometer. Opvallend genoeg kom je met de Hyundai even ver: 253 kilometer. Zijn accu mag dan niet zo groot zijn, als je weinig stroom verbruikt is dat niet zo erg.

Peugeot e-2008 is Koning Snelladen

De Peugeot e-2008 scoort punten met zijn krachtige DC-lader. Hij kan snelladen met 100 kW, terwijl zijn concurrenten 'aanmodderen' met 45 kW (Hyundai) of 35 kW (Mazda). Kanttekening: een Kona Electric met 64 kWh heeft een hoger laadvermogen dan de versie met 39,2 kWh (77 kW vs. 45 kW).

Bij een gewone laadpaal in de wijk, laden de e-2008 en de Kona Electric met maximaal 11 kW, de MX-30 hanteert 6,6 kW.

Conclusie: 4000 euro maakt het verschil

Een elektrische auto met het lage stroomverbruik van de Hyundai Kona Electric en de laadcapaciteit van de Peugeot e-2008 was ideaal geweest. Maar je kunt ook redeneren dat ze allebei een actieradius van 253 kilometer hebben, dus koop gewoon de Peugeot e-2008.

Maar tot vandaag was dat makkelijk gezegd dan gedaan, want de Kona Electric kost 36.795 euro en de Peugeot e-2008 stond voor 40.930 euro in de prijslijst. De prijsverlaging van 4000 euro heeft ervoor gezorgd dat je nu voor een 36.930 euro een Peugeot e-2008 kunt kopen. Dat maakt de elektrische Peugeot een stuk aantrekkelijker.

